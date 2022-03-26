Поки цього року в Медельїні було щонайменше 500 випадків шкільного насильства

Нещодавно Міністерство освіти Медельїна повідомило, що до цих пір цього року зафіксовано щонайменше 500 випадків шкільного насильства, включаючи знущання, сексуальні домагання, кібер-знущання, серед інших.

Для вирішення цієї проблеми, яка зачіпає студентів у 229 офіційних навчальних закладах, 337 приватних та 49 охоплених містом, мерія Медельїна розпочала кампанію «Не торкайтесь вас».

З цією ініціативою адміністрація має намір надати підтримку студентам, які стали жертвами насильства в навчальних закладах міста. Але він також має на меті забезпечити достатню впевненість дітям та молоді повідомляти про своїх агресорів.

Слід зазначити, що ця стратегія проти шкільного насильства розробляється спільно з Колумбійським інститутом сімейного добробуту (ICBF), Офісом омбудсмена, Офісом прокуратури, Персонерією та Поліцією у справах дітей та підлітків.

Так само муніципальна адміністрація підкреслила, що секретаріати освіти; Жінки; Молодь; Соціальна інклюзія, сім'я та права людини та здоров'я є частиною міжінституційного круглого столу, який присутній в установах Медельїна з метою проведення культурної, охорони здоров'я, безпеки та навчання заходи для освітніх громад.

Маршрутдопомоги у випадках шкільного насильства

Як пояснило Міністерство освіти Медельїна, цей шлях догляду за випадками шкільного насильства складається з трьох етапів: звітування перед компетентними органами, активація маршруту та проведення належного процесу.

«Ми також збережемо особу винних. Те, що ми насправді робимо сьогодні, - це реактивація цього маршруту», - додав чиновник.

Він також нагадав, що цей процес повинен здійснюватися в компанії шкільних комітетів співіснування, які є у всіх навчальних закладах Медельїна. Крім того, він скористався можливістю запросити приватні школи приєднатися до цієї стратегії, яка прагне реалізувати безпечні простори для студентів по всій країні.

Секретар освіти Медельїна сказав, що приватні школи необхідно пов'язувати з цим типом ініціативи, оскільки в багатьох випадках місцева влада дізнається про випадки шкільного насильства в цих установах через засоби масової інформації.

«Це не лише для державних шкіл, це також частина стратегії. Багато разів ми дізнаємося через засоби масової інформації», - сказав чиновник мерії Медельїна.

Слід нагадати, що ця стратегія запускається в розпал хвилі скарг на сексуальне насильство в різних установах національної території, в яких студенти різного віку вирішили протестувати проти такого типу подій.

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