Серхіо Хігуіта новий лідер загальної турнірної таблиці і Наїро четвертий після 6 етапу Vuelta в Каталонії 2022

Витік поставив Серхіо Хігуїту як нового лідера Вуельти в Каталонії на одній стадії від закінчення гонки, однієї з найважливіших тижневих подій Світового туру. Каталонський конкурс стартував цієї суботи з португальцем Жоао Альмейдою з ОАЕ Team Emirates як новий лідер загальної турнірної таблиці, а потім Найро Кінтана з Arkea Samsic, який не зміг захистити сорочку лідера в одному з літаючих голів п'ятниці. Тим часом Хігуіта стартувала на третю, 7 секунд позаду основного бігуна.

Маршрут шостого етапу запропонував 168,6 км між Салоу і Камбрільсом. Там педалістам довелося подолати 3 гірських перевалу: два 2-ї категорії і один з 1-ї категорії, що стало ключем для найсильніших суперників, які прагнули затягнути темп і шукати витік.

Наїро та Алмейда, які були головними героями перших днів гори, були в пам'ятках шанувальників, сподіваючись, що вони зможуть зробити великі кроки, які призведуть до кращого визначення найкращих змагань за відсутності дня для зустрічі з чемпіоном цього раунду у своєму виданні 2022 року.

Тур Каталонії також зізнався значним списком бігунів, які не брали гру, включаючи колишнього чемпіона світу команди Movistar Алехандро Вальверде, Майкл Вудс Ізраїлю Start Up Nation і два грегарії з Колумбії Estaban Chaves в EF Education EasyPost: Непарний Крістіан Ейкінг і Нейлсон Безсилий.

У перші кілометри гонки жереб зберігав спокій і постійну пильність по відношенню до бігунів, які могли напасти, однак за відсутності 80 км антиокієць Серхіо Хігуїта дель Бора і еквадорський Річард Карапаз з Інеосг Ренадерів виступили з ініціативою, запустивши сильний напад на взвод і поступово приймаючи, кілометр за кілометром все більше і більше переваг, поки це не було більше 3 хвилин, навіть коли до фінішу було 40 км.

У групі, де їздили колумбієць Наїро Кінтана та лідер Жоао Альмейда, ОАЕ висунули найсильніших грегаріїв у рекламних акціях, щоб мати можливість закрити розрив між втечею та ними. Однак Хігуіта та Карапаз просунулися дуже зосереджені перед лицем спусків, які стали досить складними.

Ставкою молодого Антіокіана з олімпійським чемпіоном цього дня захопилися кілька користувачів соціальних медіа, які похвалили галантність двох латиноамериканських гонщиків, які поставили на мотузки Найро Кінтану, який був найкращим фаворитом, щоб завоювати титул цього видання.

Хігуіта злякалася і поставила нерви на кінець шанувальникам велоспорту в Колумбії, які бачили в якості головних героїв своїх двох співвітчизників, які борються за те, щоб зайняти лідируючі позиції в загальній класифікації.

Алмейда, менш ніж за 10 км від фінішу, втратила колесо Наїро і відмовилася від часу, тоді як Найро залишився в невеликій групі погоні, спостерігаючи, як з рук він збирається потрапити в якості лідера до останнього етапу.

HiGuita і Carapaz працювали разом, щоб досягти подвигу врешті-решт, кожен розіграш свій виграш напередодні аукціону в Барселоні в неділю. Серхіо Хігуіта нарешті взяв на себе лідерство в гонці, тоді як Річарду Карапазу вдається потрапити на подіум і додає ще одну сценічну перемогу до свого широкого послужного списку після дуже щільного спринту з колумбійцем. Nairo був 4-й загалом позаду португальського Жоао Алмейда.

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