Заплануйте себе! Цієї суботи Богота проводить день безкоштовної вакцинації проти вірусу папіломи людини

З нагоди відзначення Всесвітнього дня профілактики раку шийки матки Міністерство охорони здоров'я Боготи оголосило, що разом із Колумбійською лігою проти раку вони проведуть день безкоштовної вакцинації проти вірусу папіломи людини (ВПЛ) цього Субота.

За словами суб'єкта господарювання, біологічна хвороба запобігає раку шийки матки, тому вони закликали дівчат у віці від 9 до 17 років перейти до 11 пунктів, які були створені в Боготі, для безкоштовної вакцинації проти ВПЛ.

Зі свого боку, секретар охорони здоров'я Боготи Алехандро Гомес запросив чоловіків також прийти до пунктів вакцинації для імунізації проти захворювання. «Сьогоднішній день включає безкоштовну вакцину для жінок, але я запрошую всі сім'ї, щоб чоловіки також могли її застосувати», - написав чиновник через свій акаунт у Twitter.

Тоді секретар Гомес пояснив, що, хоча в «випадку з чоловіками, на жаль, це не є безкоштовним, оскільки національний план вакцинації не включив його для них, але доцільно (щоб вони його застосовували)».

Ті, хто зацікавлений у отриманні вакцини проти вірусу папіломи людини, зможуть це зробити за наступними 11 пунктами, між 8:00 ранку та 4:00 вдень цієї суботи:

Напівніч від Боготи:

- Колумбійська ліга проти раку - гонка 12 А # 77-34 (поблизу Юнілаго).

- торговий центр Galerias.

- Торговий центр Plaza Imperial.

- Торговий центр «Булевар Ніза».

- Колізей Тибабуї.

Центральнийсхід від Боготи:

- Торговий центр Centro Mayor.

- торговий центр Mallplaza.

Напівдень від Боготи:

- торговий центр «Альтавіста».

Південнийзахід від Боготи:

- Торговий центр Paseo Villa del Río.

- Торговий центр Gran Plaza Bosa.

- Колізей Кайетано.

Оголосивши день вакцинації ВПЛ у Боготі, секретар охорони здоров'я також оголосив, що розширить запит до Міністерства охорони здоров'я, щоб чоловіки також могли безкоштовно отримати імунізатор проти вірусу папіломи людини.

«У профілактиці, як і в контрацепції, обов'язки є їхніми, і вони, однаково. Це також справедливий розподіл турботи», - сказав Гомес.

Архівне зображення. Протягом 2021 року у Боготі зросли випадки раку шийки матки. Фото: АНДІНА

Що стосується цифр раку шийки матки в Боготі, Міністерство охорони здоров'я оголосило, що протягом минулого рокузахворюваність на рак шийки матки в місті зросла на 61,2% порівняно з 2020 роком, з 1223 випадків до 1 971 у 2021 році.

За даними суб'єкта господарювання, місцевими жителями, які повідомляли про більшість випадків раку шийки матки протягом попереднього року , були: Суба з 203; Кеннеді, з 186; Енгатіва, 140, і Боса - з 111.

Враховуючи цифри, суб'єкт підтвердив свій заклик до широкої громадськості щодо запобігання ВПЛ шляхом імунізації проти захворювання, а також провести відповідні тести ДНК/ВПЛ для раннього виявлення, лікування та лікування раку шийки матки.





ПРОДОВЖУЙТЕЧИТАТИ