Рікардо Monreal спростував конфлікт з AMLO через реформу електроенергії: «Найкраще, що ми коли-небудь мали»

РікардоМонреал, лідер лави Національного руху регенерації (Морена) у Сенаті Республіки, вказав, що він не буде протистояти президентові Андресу Мануелю Лопесу Обрадору (AMLO) після того,як Табаскеньо звинуватив законодавця в тому, що він неінформовані про реформу електроенергії .

Під час ранкової прес-конференції 25 березня Лопес Обрадор запевнив, що якщо буде схвалена електрична реформа, це принесе користь жителям Мексики. Однак він скористався можливістю надіслати різку критику також президенту Політичної координаційної ради (Юкопо), в якій назвав його «неінформованим».

«Він необізнаний, тому що немає втрат, навпаки, перемагає народ Мексики, будь-який депутат, сенатор повинен думати, що краще для людей. Єдинийгосподар, який має державного службовця, - це люди. Єдиний бізнес, який повинен мати значення для державних службовців, - це державний бізнес», - сказав генеральний директор.

Зіткнувшись із заявами Табаскєньо, Monreal прокоментував, що він чітко ставиться до своєї політичної позиції та підтвердив свою вірність вишневої партії.

AMLO захистив електричну реформу (Фото: EFE/LUIS TEJIDO)

«Я почув вираз Президента Республіки вранці. Яне збираюся протистояти йому, ніколи не відділю себе від його політичної позиції і від Руху. Розбіжностей немає. Він дав думку, я не збираюся відповідати, я не хочу йому протистояти. Явизнаю його, поважаю його, вважаю його найкращим президентом, якого ми коли-небудь мали», - сказав Рікардо Монреал.

Коментарі Генерального директора вранці цієї п'ятниці були надані після того, як Monreal згадав, що як у комісіях, так і в презентації пленарного засідання президентська ініціатива може зазнавати змін, оскільки різні сектори бачать сфери можливостей у фінальній розробці, яку просуває Виконавчий. Він також сподівався, що в огляді Верхньої палати можуть бути внесені відповідні виправлення.

«Пам'ятайте , що ми відмовляємося від національної юрисдикції, тобто, що всі суперечки, що виникають з приводу тлумачення законів, повинні бути вирішені на міжнародних панелях, в цих місцях міжнародного арбітражу, (і) зазвичай ми не робимо добре, і є багато, мільярди доларів, в яких ми були б ризик оплати, якщо він був затверджений в ці терміни», - сказала Монреаль в різних ЗМІ минулого четверга, 24 березня.

За словами Monreal, Ігнасіо Мієр прогнозує, що остаточний документ реформи буде представлений 15 квітня (Фото: Даніель Августо/Cuartoscuro)

Він також зазначив, що після розмови з Ігнасіо Мієром, координатором Моренив Палаті депутатів, він сказав йому, що наступного 15 квітня, орієнтовно, буде тоді, коли ініціатива буде готова бути звернена до Сенату.

Крім того, він сказав, що це частина його роботи в Сенаті пошук опонентів, підприємців та експертів у секторі енергетики та електроенергії , щоб розвивати реформи, щоб створити ініціативу, яку добре сприймає мексиканське суспільство.

Moreal розглядає реформу електроенергії як можливість вести діалог з опозицією (Фото: EFE/Луїс Галицька/Архів)

«Зараз моя позиція полягає в тому, що як тільки ми потрапимо до Сенату (хвилини), ми повинні діяти так, як завжди, з відпочинком і поміркованістю, але я збираюся поговорити з усіма координаторами, щоб дати відповідний темп до тієї хвилини, яка приходить до нас від Палати депутатів, якщо вона буде схвалена», - сказав він.

Щодовідрази, яку генерує Реформа електроенергії в опозиційних лавках, Monreal заявила, що з модифікаціями, які вона сподівається, буде відображена в остаточному тексті, вони послужать інструментом для налагодження діалогу.

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