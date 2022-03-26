Рамон Арройо, «Ironman», який конкурує з розсіяним склерозом: «Я повернув спину на хворобу на 3 роки, а заняття спортом змінили моє життя»

«Я був звичайним хлопцем, який робив те, що повинен робити будь-яка звичайна людина протягом свого повсякденного життя: закінчити школу, ходити до коледжу, влаштуватися на роботу рости, вдосконалюватися і досягати успіху. Він зустрів середню схему людини, яка робила те, що йому довелося робити до серпня 15, 2004 ″, згадує Рамон Арройо в діалозі з Infobae , коли він готується грати в середовищі Ironman в Сан-Хуані (Аргентина) разом з командою Re Max.

«Я багато років працював комерційним менеджером для різних сфер світу. Віспанській багатонаціональній компанії з посиланнями на Близький Схід та Далекий Схід, в останні роки він відповідав за розвиток бізнесу компанії та шукає стратегічних домовленостей у галузі. Але в той день життя вирішило нас здивувати і з нами сталося щось незвичайне. Щось незвичайне», - продовжує колишній бізнесмен, а тепер напівпрофесійний спортсмен.

«Я був зі своєю дівчиною на відпочинку в Альмерії (на південному сході Іспанії) в прекрасному місці з чудовими пляжами з кришталево чистою водою. Нам сподобалося все: дайвінг, похід на пляж, романтичні вечері... Але в той день я досить втомився і вирішив залишитися в квартирі. Я курив і в один момент сигарета випала з моєї руки не один раз, а пару раз. Прицьому, коли я схопив газовану банку, моя рука почала тремтіти. Через48 годин я закінчилася геміплегією по всій правій частині мого тіла. Яне мав можливості контролювати цей сектор. Я ледве міг ходити».

«У віці 32 років у мене були перші прояви розсіяного склерозу (MS)», - каже Рамон про аутоімунне та нейродегенеративне захворювання невідомих причин, які безпосередньо атакують мієлін, речовину, яка обволікає нервові волокна, викликаючи поганий зв'язок та переривання електричних сигналів між нейронами.

Рамон Арройо повернув спину на хворобу на три роки

Хоча, завдяки просуванню науки і техніки, зараз легше діагностувати хворобу, Арройо виявляє, що 18 років тому «я поняття не мав, що зі мною відбувається. Кількаднів тому я страждав від деяких болів у шиї. Я думав, що це може бути грижа диска, але, звичайно, грижі не були настільки жорстокими, щоб викликати параліч обличчя. Я ніколи не думала, що МС можна лікувати, я навіть не знав, що ця хвороба існує».

«Я був дуже наляканий. Спочаткунам поставили діагноз серцево-судинна аварія, інсульт. Але після деяких випробувань вони побачили, що немає нічого ненормального. Це було дивно навіть для самих лікарів», - пояснює іспанець про ті перші місяці, коли він ходив з одного медичного центру до іншого зі своєю дівчиною, не знаходячи впевненості в тому, що з ним насправді відбувається.

«Через чотири місяці у мене був рецидив, і мене знову прийняли до лікарні, і там лікар з самого початку чітко зрозумів, що це розсіяний склероз, вона мене перевірила і підтвердила це».

Недовірливий до результату, внаслідок непродуманих попередніх діагнозів, перша позиція Рамона щодо того, що відбувалося, була однією зі скептицизму: «Я думаю, мій мозок намагався захистити себе від того, що вони мені говорили. Ясумнівався, чи вірний звіт, але в той же час я побачив інфографіку про хворобу з 12 пунктами, і, читаючи його, я зрозумів, що мені 12 з 12».

З цього моменту їхнє життя змінилося. Не тільки його власна, але і його подруга Інма, яка каже, що вона стала фундаментальною опорою. Під час інтерв'ю Рамон розповідає про те, як вона живе з хворобою у множині, оскільки, хоча він не вирішив її мати, вона зробила: «Ми зустрічалися, вона могла б сказати: «Подивіться Рамон, я сюди потрапив. Я хочу бути зі здоровою людиною, яка не викликає у мене ніяких проблем. - Але вона ніколи не сумнівалася бути поруч з моєю стороною».

Рамон одружився на Інмі і завів сім'ю

ВІДДЕПРЕСІЇ ДО ПОДОЛАННЯ

«Я повернув спину на хворобу на три роки. Яне міг це прийняти, я не прийняв жити з невизначеністю того, що може статися зі мною. Побоюючись, що він не дізнається, коли у нього буде спалах або який тип рецидиву у нього буде. Жити з цим і прийняти жити під цим дамокловим мечем (визначення, яке використовується для вираження страху перед неминучою загрозою чи небезпекою) дуже важко».

Основною характеристикою МС в 85% випадків є поява множинних спалахів і ремісій. Першийможе тривати від 24 до 72 годин, створюючи неврологічні наслідки у кожному з них залежно від інтенсивності, з якою він виникає, та ураженого сектора, тоді як другий відповідає періоду часу, коли захворювання не проявляється явно, дозволяючи повне, часткове або наполегливі. У будь-якому випадку стан здоров'я пацієнта погіршується, як і його когнітивна система з кожним новим спалахом.

«Але з народженням нашої першої дитини я зрозумів, що не винен у тому, що маю МС; Я відповідав за те, як жити з хворобою , яка мене торкнулася, і ця дитина ні в чому не винен. Йому потрібен був повний робочий день тато, який хотів грати, лоскотати його і дати йому всю любов, необхідну дитині. Це було найважливішим переломним моментом у прийнятті рішення почати піклуватися про себе і намагатися жити з хворобою», - схвильовано детально розповідає він.

У той же час 51-річний з Більбао визначає розсіяний склероз як Хвороба невизначеності: «Я кажу, що найгірше - це не неврологічні наслідки, які кожен спалах може викликати у вас. Можна відновитися за допомогою більш-менш реабілітаційної роботи, тому що мозок і тіло настільки мудрі, що прагнуть повернутися, щоб відновити втрачену здатність: наприклад, якщо в спалаху ви в кінцевому підсумку не можете ходити, ви шукаєте інвалідний візок і вчитеся рухатися. Якщо ви втрачаєте здатність рухати правою рукою, ви в кінцевому підсумку пишете або годуєте лівою рукою. Там є певність».

«Але найгірше - жити, знаючи, що я сьогодні розмовляю з вами і що я збираюся робити середовище Ironman, але в той же час я не маю впевненості, що у мене не буде спалаху і що в неділю замість того, щоб бути в Сан-Хуані Я перебуваю в лікарні посеред лікування», - пояснює він.

«Жити з цим дуже складно, адже мова йде не про те, щоб пропустити змагання чи барбекю з друзями чи будь-яку іншу діяльність, але з кожним спалахом ви можете втратити здатність працювати або займатися повсякденними справами в житті. Життяз цією невизначеністю умову вас у багатьох рішеннях: зміна роботи, народження більше дітей, покупка будинку або просто оплата бронювання готелів, щоб поїхати у відпустку у серпні. У всякому разі, ми дізналися, що ми повинні приймати ці рішення, тому що ми повинні продовжувати жити».

Рамон Арройо змагався на Ironman в Барселоні 2013

ЙОГОПОСИЛАННЯ НА СПОРТ І ЯК ЦЕ ДОПОМОГЛО ЙОМУ ВИЙТИ З ДЕПРЕСІЇ

Рамон Арройо був одним з тих хлопців, які на початку року вирушили розпочати тренажерний зал, заплатив за щорічний абонемент, але через два-три місяці він з якихось причин відмовився від нього. Однак, коли діагностували МС, і після того, як піддався депресії, він використовував спорт як терапевтичний засіб для життя з хворобою. «Те, що я не знав, це те, що я збираюся дістатися так далеко», - каже іспанець, який сьогодні втратив рахунок марафонів і половину Айронман, в яких брав участь.

Його пристрасть до легкої атлетики виникла внаслідок його інстинкту до подолання: «Я почав бігати лише на 100 метрів, тому що це відстань, яку лікар сказав мені, що я не зможу досягти через хворобу та травми, які мені довелося до мозку. Я це зробив, і потроху збільшував відстані: з 100 до 200, півкм, 1 км, 2, 5, 10. Пізніше я вирішив спробувати півмарафони, і це змусило мене спробувати марафон».

Іспанець, який може похвалитися тим, що він не півсердечний чоловік, зробив ставку на більше змаганнями, які ознаменували переломний момент у його житті: Ironman 2013 року в Барселоні, конкурс, який складався з 42,2 кілометра марафону, 3,80 км плавання та 180 км їзди на велосипеді.

«Я пам'ятаю той день з великою радістю і щастям. Мета полягала не в тому, щоб закінчити тест, а потрапити туди з усією попередньою підготовкою. Явідчував багато спокою та задоволення, коли дійшов до фінішу», - згадує Рамон, який у фільмі про свою історію (100 метрів, наNetflix) він міг побачити емоційний момент, коли перетнув межу у супроводі своєї родини. «Жовтень 2023 року відзначить 10 років цього, і, якщо хвороба дозволить мені, я хотів би бути там», - з нетерпінням каже він і додає: «Спорт став життєво важливою частиною мого життя. Це смішно, але в деякому роді я професійний спортсмен, який старий і інвалід».

У віці 51 року Арройо вже знаходиться в Сан-Хуані, щоб конкурувати в півмарафоні провінції (1900 метрів плавання, 90 км їзди на велосипеді та 21,1 км марафону) з Себастьяном Сосою з команди Re Max , з якою він тренувався останній раз: «Я дуже схвильований, мені сказали, що Сан-Хуан дуже дуже прекрасне місто, щоб насолодитися. Я хочу весело провести час, не забуваючи, що це, звичайно, змагання».

Рамон тренувався зі своїм другом, щоб грати на Ironman половину Сан-Хуана

Окрім того, що практично став напівпрофесійним спортсменом, подарунок Рамона сильно відрізняється від того, що у нього було до того, як йому поставили діагноз пані Щодо його трудової ситуації, хвороба змусила його залишити роботу з багатонаціональною: «Це була дуже напружена робота, з багатьма поїздками, обов'язками та тисків. Міймозок більше не існує для такого роду речей. Вине можете виконувати роботу, коли ваша пам'ять зазнає невдачі, або коли ви намагаєтеся говорити чи мислити чітко. Мені довелося піти і боротися з іспанським урядом, щоб визнати свою нездатність. Боротьба, яка є не лише моєю, але й у багатьох людей».

Але це не зупинило його. Він не хоче сидіти на місці, хоча відпочинок є однією з медичних рекомендацій у його ситуації: «Я вирішив скористатися можливостями, які мені дало життя , і отримати фінансову віддачу, адже адже рахунки не платять себе, діти їдять щодня і так далі».

Завдяки своєму досвіду та способу бачити життя протягом 18 років, Рамон Арройо є одним із тих, хто вирішив вести мотиваційні переговори під гаслом «Здача - це не варіант», наприклад, той, який він нещодавно провів на заході Re Max для Аргентини/Уругваю перед більш ніж двома тисячами людей.

Крім того, він співпрацює з організаціями на різних заходах і пишається своєю солідарною роботою: «Я користуюся популярністю, щоб надати видимість не тільки нашій справі, але й іншим з маловідомими захворюваннями».

Сьогодні Рамон - щаслива людина, яка живе життям, як і будь-яка інша, але розуміючи, що йому доводиться жити з хронічною хворобою. «Хвороба забере у нас речі, але це дозволить нам робити нові. Будучипозитивними, ми повинні використовувати MS як привід робити таку річ, яку ми ніколи не наважилися зробити; тепер у нас є виправдання, тому що ми божевільні, у нас MS, і ніхто не скаже нам «ні» (посмішка)».

За даними веб-сайту Neurología.com, за оцінками, близько 2,5 мільйонів людей у всьому світі страждають від цієї хвороби. ВЄвропі цей показник становить 700 000 чоловік, тоді як Іспанія має ставку 80-180 випадків на 100 000 жителів.

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