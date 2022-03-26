Путін наказав жорстоку полювання на чиновників за зраду

FILE PHOTO: Russian President Vladimir Putin delivers a speech during a concert marking the eighth anniversary of Russia's annexation of Crimea at Luzhniki Stadium in Moscow, Russia March 18, 2022. RIA Novosti Host Photo Agency/Alexander Vilf via REUTERS/File Photo





Коли росіянин повідомив своїх генералів про план вторгнення в Україну, все здавалося дуже легким, але нинішні обставини показують складний сценарій, який поширився з плином часу, породжуючи ситуацію, якої не було в планах Кремля.

Через місяць після початку операції, коли йдуть дні, військова міць Москви відчувається поза запеклим опором захисників, що свідчить про це руйнування, спричинені російськими бомбардуваннями по різних містах України. Сьогодні, з початком облоги Києва, столиці країни; страх полягає в тому, що подальша ескалація насильства пошириться по всій Україні. Однак, незважаючи на невблаганне просування московських військ, російський похід на Україну, принаймні в перший місяць її створення, для багатьох є провальним, як планувалося спочатку.

До цього тижня Росія офіційно втратила сім своїх генералів, які воювали в Україні; жертви сталися менш ніж за місяць . Як підтвердили чиновники з Вашингтона та Європейського Союзу (ЄС), ці несподівані жертви високопоставлених офіцерів повинні бути додані до серйозних оперативних збоїв. Серед найважливіших британська розвідка вказала на дезорганізацію в комунікаціях та відсутність дисципліни своїх солдатів як елемента, який перешкоджав швидкому успіху вторгнення в Україну.

Однак найбільш шокуючу подію для Москви повідомила вчора в п'ятницю британська преса зазначивши, що старший Російський військовий чиновник, полковник Юрій Медвечек, командир бронетанкової бригади, був убитий власними офіцерами і солдатами в акті повстання через втрати, понесені колоною танків у його веденні, защо він був синдикований своїми чоловіками як неробочий і боягузливий для смерті кількох його супутників. Британська версія обставин смерті Медвечека ще не підтверджена і не спростована Москвою. Однак жахливі подробиці підтвердив кореспондент арабської телемережі Аль-Джазцери з Маріуполя, повідомляє, що Медвечек був вражений танком його бригади на чолі з молодим лейтенантом, який буквально розгромив його, коли офіцер навмисно перебував на спині, проїжджаючи над його тілом.

Також у напрямку про те, про що офіційно повідомляв український уряд та приховану доповідь від Вашингтона, українські збройні сили до 24 березня спричинили втрату 14 902 російських солдатів, які були знешкоджені з початку війни. Узвіті розвідки США також вказується, що вони знищили 1674 авіаперевізники військ, 487 танків, 249 артилерійських знарядь, 62 паливних цистерн, 82 системи багаторазового запуску ракет, 123 вертольоти, 102 літаки, 52 зенітні акумуляторні системи, 31 нелітальний апарат, пілотований (безпілотники) та 2 кораблі були затонуті, тоді як решта 4 були пошкоджені в більшій чи меншій мірі скромними українськими літаками.

Окрім цих підтверджених втрат, однією з найбільших побоювань Кремля є підрахунок його генералів, загиблих у театрі операцій, оскільки всі вони були командирами двох та трьох зірок, включаючи генерал-лейтенанта, який становить найвищий рівень жертв старших офіцерів у російській армії з часів Другої світової війни. Навітьпри радянському вторгненні в Афганістан втрата чоловіків і спорядження мусульманським моджахедам - які згодом сформують страшну терористичну організацію «Аль-Каїду» і «Талібан» - були вкрай серйозними і в кінцевому підсумку призвели до принизливої поразки і виходу з Москви в той час, але вони мали ніколи не зафіксував втрату шести своїх генералів за 30 днів боїв.

У цьому напрямку минулого четверга Михайло Подоляк, керівник радників з питань національної безпеки президента України Володимира Зеленського, опублікував заяву про те, що російські генерали, вбиті в бою, впали через недооцінку українських можливостей, використовуючи застарілу систему зв'язку, яка дозволила перехопити їх.

В Україні загинув сьомий генерал Яків Резанцев

Західні оцінки смертей російських полководців трохи більш реалістичні. Французький дипломат, експерт з безпеки, заявив пресі в Парижі минулої середи, що в Україні дійсно загинули щонайменше шість російських генералів. За словами французького представника, п'ять з цих жертв були пов'язані з несправностями давньоруського обладнання електронного зв'язку, які не були належним чином експлуатовані і піддавали місце розташування військових атакам на їх позиції на місцях. Французький дипломат заявив, що він усвідомлює, що українська влада зафіксувала втрату шостого російського генерала, але що цей командир впав в результаті нічної операції снайпера, який зумів збити його з невизначеної відстані, що також сильно привертає увагу в плані недотримання правила основних заходів безпеки в російських військових таборах, особливо в нічний час, коли операція снайпера знижує до 30% свій шанс на успіх по відношенню до нападу в денний час доби.

Для розвідки НАТО російські генерали ведуть боротьбу на передовій в умовах різних актів недисципліни молодих солдатів з невеликим досвідом і слабкістю керівників середньої ланки вести їх на полі бою. Іншими словами: генерали повинні піти на передову битву, щоб виконати свої накази, що піддає їх більшому ризику, ніж зазвичай спостерігається в цих військових ієрархіях.

У той же час, у Вашингтоні міністр оборони США Ллойд Остін заявив у середу, що найрозумніше, що Москва може зробити прямо зараз - прийняти рішення про припинення цього конфлікту і припинити військову агресію проти України. Також минулого четверга британське міністерство оборони повідомило, що посилення контролю повітряного руху було головною метою Росії в перші дні конфлікту, а її невиконання цього експоненціально знизило оперативний військовий прогрес. Ця оцінка зберігається навіть так, як російські військові сьогодні оточують Київ, українську столицю і захопили інші стратегічно важливі міста, де опір все ще діє в режимі партизанської війни.

Цей військовий сценарій був дуже добре описаний на думку Вашингтонських військових експертів, які є членами Інституту воєнних досліджень (ISW), які вказали у своїх заявах, що українські збройні сили та резервіст і цивільний корпус перемогли - принаймні спочатку - росіянин кампанія розпочата Володимиром Путіним. Інші західні військові експерти вважають, що кампанія України була спрямована на низку повітряно-десантних і наземних операцій через свої броньовані танкові підрозділи по захопленню Києва, Харкова, Одеси та інших міст України для примусового зміни влади в Україні не більше ніж за 5 - 8 днів. На даний момент така операція з тріском провалилася, мета російських військ не була досягнута за 30 днів і вони продовжують повільно рухатися, враховуючи український опір. Російські досягнення обмежуються в деяких частинах військового театру, хоча вони можуть з часом і протягом декількох тижнів досягти своєї мети, якщо припинення вогню не було досягнуто раніше, але зрозуміло, що вони не змогли зафіксувати свої цілі за початковим планом.

Секретар Остін, виступаючи на прес-конференції в Болгарії з прем'єр-міністром Болгарії Кирилом Петковим, заявив, що росіяни застоюються на декількох фронтах, що правда. В іншій відповіді на питання, чи намагатиметься Москва захопити Одесу, Остін був обережний, кажучи, що хоча він не міг говорити про російське планування або стратегію, зрозуміло, що тактика, яка використовується до сьогоднішнього дня, також не свідчить про те, що путінські війська виконують свій початковий план при вступі і окупаючи Україну. для того, щоб знести свій уряд. Доказомтого, що для росіян справи не йшли добре військово, є те, що вони використовували жорстокі прийоми, схожі на те, як вони атакують гуманітарні коридори для евакуації мирних жителів та беззбройних центрів населення, додав Остін.

Однак російські війська продовжують наступ, що в багатьох випадках порушило гуманітарні аспекти, такі як право на саму війну, цього тижня українська влада звинуватила російську армію в безрозбірному бомбардуванні художньої школи, в якій 430 осіб були біженцями в місті Маріуполь, де облога і жорстокі дії російських військ увійдуть в історію через достовірну підозру у вчиненні масових військових злочинів.

Чиновники місцевого самоврядування в Маріуполі підтвердили, що художню школу повністю знищено, і якщо залишилися в живих, люди перебували під завалами будівлі занадто багато годин, не маючи можливості нічого зробити, щоб врятувати їх через інтенсивність російського артилерійського вогню запобігли цьому; що немає інформації про долю цих біженців перед нападом, але вважається, що не було тих, хто вижив. Вважається, що руйнування школи, де мирні жителі сховалися від бомб, було викликано ударом ракети «Кінжаль» - руйнівної гіперзвукової швидкісної зброї - ніколи раніше не вели вогонь в бою і тим більше проти цивільних районів, що викликали спустошення будівлі і майже вірна загибель 450 мирних жителів біженців там.

Ще одне західноєвропейське джерело розвідки, до якого звертається Infobae, заявило, що вони електронно відстежують військові дії в Україні і змогли отримати доступ за допомогою неопублікованих супутникових знімків шкоди, завданої в школі, де були лише цивільні особи, що свідчить про те, що це схоже на напад Минулої суботи на зберігання української зброї та боєприпасів на заході країни та поблизу кордону з Польщею, тому немає сумнівів, що в обох атаках використовувалися гіперзвукові ракети «Кінжаль» також проти мирних жителів, які шукали притулок у будівлі школи, що є військовим злочином.

Зіткнувшись з цією дією, не дивно, що прокурор Міжнародного кримінального суду Карім Хан попросив провести розслідування воєнних злочинів та використання як інструменту для генерації терору дівчат та дорослих жінок, які Росія буде вчиняти. При цьому проблеми, з якими зіткнеться Володимир Путін, більше не зосереджуються лише на його затримці та повільній військовій операції, щоб захопити Україну або на економічній кризі, яка маячить над Росією як продукт економічних та фінансових санкцій.

Поки це відбувається, мовчання все більше оглушує всередині Кремля з боку тих чиновників, які раніше не наважилися б поставити під сумнів нового «царя» Володимира, і все, здається, зростає з кожним днем стільки російських мегамільйонерів і середніх політичних кадрів в Думі і Кремль починає хвилюватися. Зіншого боку, останній раунд санкцій, набагато жорсткіший, ніж раніше відомі, підштовхнув ЄС та Вашингтон в рамках поїздки президента Байдена до Європи на цьому тижні, і вони, здається, мають руйнівний вплив на російську економіку, що розділяє думки в рамках Путіна як ніколи раніше серед російських чиновників, які не бажають залишатися в історії політиками економічно розбитої країни, тим більше як подільники і військові злочинці. Такаситуація в російській політиці призвела до того, що Путін наказав своїм спецслужбам жорстоке полювання на чиновників, причетних до того, що президент вважає державною зрадою.

З огляду на таку ситуацію, чиновники НАТО стверджують, що має бути розуміння причин перших дефектів політичних кадрів від Кремля і деяких російських мегамільйонерів, кілька з яких вже покинули Москву зі своїми сім'ями і були прихищені Європейським Союзом, який на той час будучи і з міркувань безпеки зберігають свою ідентичність.

ПРОДОВЖУЙТЕ ЧИТАТИ: