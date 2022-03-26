Прокуратура правила про перебої під час слухань «Отоніеля» в ЮЕП

Dairo Antonio Usuga David, alias "Otoniel", top leader of the Gulf clan, is photographed after being captured, in Bogota, Colombia October 23, 2021. Picture taken October 23, 2021. Colombian Police/Handout via REUTERS ATTENTION EDITORS - THIS IMAGE HAS BEEN SUPPLIED BY A THIRD PARTY. MANDATORY CREDIT NO RESALES NO ARCHIVES

Після цієї п'ятниці, 25 березня, стало відомо, що Спеціальна юрисдикція за мир (JEP) відхилила прохання про прийом Дайро Антоніо Усуги Давида, псевдоніма «Отоніель», глави клану Перської затоки. Звіт, зроблений Управлінням Генерального прокурора нації, в контексті інциденту відкритого презирства до директора Діжина, генерального Фернандо Мурілло, за постійні перерви під час слухань «Отоніеля» в JEP, в яких я виступаю добровольцем, до прийняття рішення остаточний.

У документі прокуратури делегат Алонсо Піо Фернандес делегував інформацію про два слухання, в яких з'явиться «Отоніель» у справі Ураби, та помилкові позитиви в Казанаре, які довелося призупинити через поліцейські дії.

Важливо пам'ятати, що минулої середи, 23 березня, Розділ «Відсутність визнання правди» видав запобіжні заходи, наказали Національній поліції гарантувати резервування та конфіденційність допиту «, - повідомив директор поліції Діжін, генерал-майор Фернандо Мурільо причини безпеки, висловлені поліцією, щоб перервати слухання», - заявили в той час в JEP.

Згідно з документами, на слуханні, проведеному 10 березня, на якому головували судді Оскар Парра та Уго Ескобар, його довелося зняти через присутність «численних формених чоловіків, озброєних гвинтівками, озброєнням обладнання, носіння шоломів та балаклав, які, хоча мировий суддя попросив їх зробити, ніколи не вийшов на пенсію з причин національної безпеки», - йдеться в документі, розкритому La W Radio.

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Під час цієї старанності Управління прокуратури заявило, що можна почути абсолютно все, що було сказано на слуханні, що жодним чином не гарантувало резервування. «Суддя Оскар Парра Віра кілька разів просив, щоб вони вийшли з дільниці, на яку вони не погодилися. Петиціїбули подані майору Саламанці, який був «офіцером зв'язку». Він заявив, що має проконсультуватися з цією ухвалою з начальством», - йдеться у повідомленні прокуратури.

У свою чергу, Генеральна прокуратура додала, що в слуханні, наведеному на вівторок, 22 того ж місяця, пов'язаному з участю клану Перської затоки в різанині та злочинам проти людяності, вчинених в Урабі Антіокії, Піо Фернандес повідомив, що в сполуці розташування місць, розташованих для присутніх, щоб сидіти було змінено. Це означало, що місце, де збирається бути «Отоніель», було перед вхідними дверима. «Нам було виділено нові місця, щоб сидіти, і свідок з обороною був близько до розсувних скляних дверей зали суду», - сказав він.

Громадський делегат заявив, що як тільки почалися слухання під головуванням судді Надії Генрікеса, халат дізнався про місцезнаходження злочинного начальника і побачив, що скляні двері не закриті. Засловами поліцейських, вона повинна була бути відкрита «протоколами безпеки», питання, яке серйозно не сподобалося суддю, йдеться в повідомленні, оприлюдненому радіостанцією.

У своєму звіті він також заявив, що вони знову закрили двері, коли без хвилини цього руху пройшло, його знову відкрила головна прізвище Саламанка, яка вказала, що він повинен залишатися в такому стані, що призвело до руйнування та скасування слухань.

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