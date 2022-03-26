Перу - Парагвай: п'ять жертв «Альбірроха» за вирішальний матч за Відбірковий матч Катар 2022

Перупроти Парагваю: біло-червона команда стикається з загоном Гуарані на останню дату відбіркових турнірів Катару 2022 року на Національному стадіоні Ліма у вирішальному матчі прямує до події Кубка світу.

На 17-ту дату відбіркових турнірів, Перу програв 1-0 з Уругвай на стадіоні Centenario в Монтевідео вийшов на п'яте місце в турнірній таблиці, в зоні репеча, з 21 очкою. La Celeste набрав 25 очок і безпосередньо кваліфікувався на чемпіонат світу.

Таким чином, національна збірна Перу має єдиний шанс отримати свій квиток до Катару 2022 через репечаж чемпіонату світу, і для цього вони повинні забезпечити п'яте місце. І для цього він повинен перемогти Парагвай, інакше його може побити Колумбія (6-е з 20 очками) та/або Чилі (7 з 19 очками).

Зі свого боку, в Парагваї закінчилися математичні варіанти, щоб конкурувати та розмістити на Чемпіонаті світу з Катару 2022 року. Однак у своєму недавньому матчі він виграв авторитетну перемогу проти Еквадору в Асунсьйоні (3:1). Однак «Альбірроха» прибуде зі значними жертвами за поєдинок проти Перу.

На даний момент Парагвай має до п'яти жертв з метою поєдинку з Перу наступного вівторка, 29 березня. Що стосується команди, яка зіткнулася з Еквадором у перемозі в Асунсьйоні, то було б чотири стартери, які будуть відсутні в наступному матчі з Перу.

Мігель Альмірон, Матіас Віллазанті, Блас Ріверос та Густаво Гомес були призупинені на матч з Перу. У той час як нападник Роберт Моралес отримав серйозну травму і був виключений.

Повний задній Ріверос почав і в кінцевому підсумку вигнали в поєдинку з Еквадором. Тим часом захисник Густаво Гомес та винищувач Гуарані Мігель Альмірон ініціалісти з Парагваєм проти «Три» були догани. Матіас Віллазанті, який увійшов у другій половині, також отримав свій другий жовтий колір. Стартовий нападник Роберт Моралес переніс розрив передньої хрестоподібної зв'язки правого коліна через кілька хвилин після того, як забив перший гол «Альбіррої», він буде низьким і матиме тривале відновлення.

Тренер Парагваю Гільєрмо Баррос Шелотто прибуде на матч з Перу з командою з обмеженими можливостями. Однак, щоб компенсувати прогули, тренер навів лівого вінгера Івана 'Tito' Торрес парагвайського клубу «Олімпія».

Збірна Перу завершила другий день тренувань після матчу з Уругваєм і з метою зіткнення з Парагваєм за відбіркові матчі (Фото: FPF)

З іншого боку, національна збірна Перу на чолі з тренером Рікардо Гарека також зазнала значного падіння після матчу з Уругваєм минулого четверга, 24 березня. Травма нападника Андре Каррілло була підтверджена, і він був поза викликом через розтягнення лівого коліна. Крім того, відома відсутність Мігеля Араухо до поєдинку з Уругваєм з Хосе Карвалло, якого замінив Карлос Каседа. Однак біла роха відновлює Раціель Гарсія, який зустрів дату його призупинення через накопичення жовтих карт.

Збірній Перу потребує перемоги проти Парагваю, щоб забезпечити плей-офф між Південноамериканською конфедерацією (Конмебол) та Азіатською конфедерацією (AFC), який буде зіграний в одному матчі наступного червня.

Матч між Перу та Парагваєм наступного вівторка 29th відбудеться о 18:30 (перуанський час) на Національному стадіоні в Лімі, а для знаменного біколорського матчу очікується аншлаг. Одночасно Колумбія та Чилі будуть грати свої матчі уважно до того, що відбувається з біло-червоним та «Альбірройою».

ОСТАННЯДАТА ПІВДЕННОАМЕРИКАНСЬКИХ ПЛЕЙ-ОФФ

Вівторок, Березень 29

Перу проти Парагваю

Еквадор проти Аргентини

Болівія проти Бразилії

Чилі проти Уругваю

Венесуела - Колумбія

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