Палома Фіуза виявляє, що її батько перебуває в реку після зараження COVID-19: «Мій тато збирається вийти з цього, я молюся»

Після того, як був представлений як один з членів Eesto es Guerra, Палома Фіузане вагаючись подякував виробництву за можливість. Однак виникло питання, яке змусило його тріснути, і посмішка зникла. прем'єрасеріалу «Америка Космос» відбулася в понеділок, 21 лютого.

Цього вівторка, 22 лютого, молоду жінку представив Містер Г як учасник, який перебуває в програмі, незважаючи на проблеми з сім'єю. Зіткнувшись з цим, Яко Ескеназі не вагаючись запитав його, про що йдеться.

Почувши це питання, Палома не могла стримати плач і пояснила, що її батько поганий стан здоров'я, який перебував у реальній інфекції після перенесених ускладнень з COVID-19.

«Я маю досить серйозну сімейну проблему, це тема з моїм татом, все буде добре, на жаль, питання COVID дуже серйозне. Все, що я хочу сказати, це піклуватися про себе, ви повинні зробити щеплення. Мій тато збирається вийти з цього, я молюся», - сказав бразилець в один момент, намагаючись залишатися спокійним.

Однак, коли Яко Ескеназі запитав його, що він скаже своєму батькові, Палома Фіуза був більш укріплений.

«Моя сім'я знає, як сильно я їх люблю, я насправді думав, що буду залишатися в Бразилії, щоб підтримувати, але я нічого не можу зробити, мій тато інтубується, і я там нічого не роблю. Ми повинні чекати, молитися, і все вийде», - сказав Палома, стримуючи Наталі та Яко.

ПОСЛАННЯБАТЬКОВІ

«Скажіть татові, бо я мав можливість відвідати його, що я дуже люблю його, що сім'я з ним, що я тут, тому що я повинен працювати, але що б не сталося, я побачу тебе. Яз тобою, я тебе занадто люблю, все буде добре. Він у ICU, він заспокоївся, але я знаю, що він слухає мене, він слухає молитви. Все вийде, ви просто повинні бути сильними», - сказав один вплинув на Фіузу.

Зі свого боку, Яко і Наталі попросили його бути сильними і закликали громадськість допомогти в молитвах про швидке одужання батька бразильця.

Сказавши це, Палома був спокійніше і зустрівся з іншими учасниками програми.

Після закінчення простору Палома використовувала свої мережі, щоб подякувати своїм шанувальникам за токени прихильності, які вона отримувала, а також молитви батькові за швидке одужання.

«Дякую всім за ваші послання і молитви», - написала молода жінка фотографію, де видно її батька.

Палома Фьюза дякує молитвам за батька. (Фото: Інстаграм)

СКІЛЬКИРЕЙТИНГУ ДОСЯГЛА ПЕРША ПРОГРАМА ESTO ES GUERRA?

ПоверненняEsto es Guerraвідбулася прем'єраминулого понеділка, 21 лютого через сигнал América Televisión відсвяткувати свої 10 років передачі. Новий сезон молодіжної реаліті-серіалу пройшов під керівництвом Наталі Вертіс, Якескеназі, Саллі Саенц, Джино Песарессі і Качази, яким було доручено ввести нових учасників конкурсу.

Здається, все вказує на те, що очікування того, кому будуть породжені «бомби», що глядачі були приклеєні до екрану, оскільки вони присудили йому 16,8 рейтингових балів у Лімі та 17,2 в Лімі+6 містах.

Вступ Рафаеля Кардосо, Росангели Еспіноза, Фабіо Агостініта Джосмері Толедо вдалося отримати програму позиціонувати на першому місці в загальній рейтинговій таблиці за день відповідно до інформації, наданої Ibope Media.

На другому місці і дуже близько опинився національний телесеріал «Марікуча», який мав 16,3 рейтингових балів в Лімі, тоді як в Лімі +6 містах він набрав 17,2 бали.

Це персонажі, які будуть бачити щовечора в This is War. (Фото: Поширення)

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