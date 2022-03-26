Оскар 2022: де подивитися нагороди в Аргентині, Мексиці, Колумбії та Перу

Наступної неділі, 27 березня, відбудеться 94-е видання «Оскара », яке транслюватиметься з традиційного традиційного театру «Долбі» , розташованого в Лос-Анджелес, Каліфорнія.
Слід зазначити, що, як і щороку, офіційним каналом для прямого ефіру є ТНТ , де ви проведете червону доріжку, інтерв'ю з кінозірками, аналіз церемонії і нині відоме опитування фанатів.
Ось чому, якщо ви живете в Латинській Америці, тут є все, що вам потрібно знати, щоб налаштуватися на ефектну гала, яка віддасть належне найкращим фільмам року.
-Flow: Канал 306 HD
-MovistarТВ: Канал 305 HD
-КлароТВ: Канал 309 HD
-Поваль: Канал 435
-Антіна: Канал 71
-Небо: Канал 415 SD і 1415 HD
-ДирекТВ: Канали 502 SD і 1502 HD
-MovistarTV: Канали 102 SD, 595 SD, 730 HD і 870 HD
-КлароТВ: Канали 53 SD і 1504 HD
-StarGlobalcom: Канал 21
-ДирекТВ: Канали 502 SD і 1502 HD
-Простийтелевізор: Канали 502 SD/HD і 1502 HD
-Диш: Канали 370 SD у 870 HD
-Небо: 415 SD і 1415 HD канали
-Іцці: Канали 610 SD і 912 HD
-Мегкабель: Канали 410 SD і 1410 HD
-MovistarТВ: Канал 400 HD
-КлароТВ: Канали 701 SD і 1701 HD
-Тиго: Канали 41 Sd і 283 HD
-ДиректТВ: 502 SD і 1502 HD канали
-Цифровийекспрес-з'єднання: канал 35 HD
Важливо відзначити, що телебачення буде не єдиним способом налаштуватися на Оскар, будуть також різні інтернет-трансляції. Хоча слід зазначити, що вони платні.
- TNT GO: можна завантажити для Перу, Аргентини, Мексики та Колумбії
- DirecTV Go: доступний для Аргентини, Колумбії та Перу
- Movistar Play: доступний тільки для Аргентини
-FlowApp: тільки для Аргентини
-ІззіГо:тількидля Мексики
-Телецентрграти: для Аргентини
Щоб знати походження імені Оскара, ми повинні повернутися до 1929 року, коли спочатку нагорода не мала власної назви. У той час кіноіндустрія в США називала нагороду як: Статуетка Академії, Золотий трофей або Статуетка заслуг .
Навколо створення існує багато легенд, присутніх донині; однак версія самої Академії кінематографічних мистецтв і наук, яка знаходиться на її офіційному веб-сайті, вказує на те, що головним відповідальним за підкреслення нагород, що проводяться сьогодні, булаАкадемія бібліотекар,Маргарет Херрік.
Пізніше, у 1945 році, вона стала виконавчим директором до 1971 року, через деякий час після своєї заяви вона відповідала за хрещення престижної статуетки як Оскар, заявивши,що «Він виглядав як свого дядька Оскара».
З тих пір Академія почала посилатися на нагороду таким чином неофіційно, саме до 1934 року ім'я стало популярним, коли відомий оглядач Сідні Скольський використовував її у своїй колонці, щоб поговорити про премію «Найкраща актриса» , яку він виграв, Кетрін Хепберн. Цебуло лише до 1939 року, коли Академіяофіційно використовувала термін «Оскар» .
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