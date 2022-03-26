Оскар 2022: де подивитися нагороди в Аргентині, Мексиці, Колумбії та Перу

FOTO DE ARCHIVO. Glenn Close es entrevistada en la alfombra roja de los Oscars para la 93ª edición de los premios de la Academia en Los Ángeles, California, Estados Unidos. 25 de abril de 2021. Chris Pizzello/Pool vía REUTERS

Наступної неділі, 27 березня, відбудеться 94-е видання «Оскара », яке транслюватиметься з традиційного традиційного театру «Долбі» , розташованого в Лос-Анджелес, Каліфорнія.

Слід зазначити, що, як і щороку, офіційним каналом для прямого ефіру є ТНТ , де ви проведете червону доріжку, інтерв'ю з кінозірками, аналіз церемонії і нині відоме опитування фанатів.

Ось чому, якщо ви живете в Латинській Америці, тут є все, що вам потрібно знати, щоб налаштуватися на ефектну гала, яка віддасть належне найкращим фільмам року.

Трансляція також веде червону доріжку та інтерв'ю (Фото: Reuters/Майк Блейк)

-Flow: Канал 306 HD

-MovistarТВ: Канал 305 HD

-КлароТВ: Канал 309 HD

-Поваль: Канал 435

-Антіна: Канал 71

-Небо: Канал 415 SD і 1415 HD

Наступного 27 березня відбудеться церемонія (Фото: Reuters/Eric Gaillard)

-ДирекТВ: Канали 502 SD і 1502 HD

-MovistarTV: Канали 102 SD, 595 SD, 730 HD і 870 HD

-КлароТВ: Канали 53 SD і 1504 HD

-StarGlobalcom: Канал 21

TNT - це канал, на який вони зазвичай транслюють (Фото: EFE/EPA/MIKE NELSON/Архів)

-ДирекТВ: Канали 502 SD і 1502 HD

-Простийтелевізор: Канали 502 SD/HD і 1502 HD

-Диш: Канали 370 SD у 870 HD

-Небо: 415 SD і 1415 HD канали

-Іцці: Канали 610 SD і 912 HD

-Мегкабель: Канали 410 SD і 1410 HD

Це буде 94-а церемонія нагородження (Фото: Льюїс Жолі/пул через REUTERS)

-MovistarТВ: Канал 400 HD

-КлароТВ: Канали 701 SD і 1701 HD

-Тиго: Канали 41 Sd і 283 HD

-ДиректТВ: 502 SD і 1502 HD канали

-Цифровийекспрес-з'єднання: канал 35 HD

Нагороди можна налаштувати через кілька платформ (Фото: Chris Pizzello/Pool через REUTERS)

Важливо відзначити, що телебачення буде не єдиним способом налаштуватися на Оскар, будуть також різні інтернет-трансляції. Хоча слід зазначити, що вони платні.

- TNT GO: можна завантажити для Перу, Аргентини, Мексики та Колумбії

- DirecTV Go: доступний для Аргентини, Колумбії та Перу

- Movistar Play: доступний тільки для Аргентини

-FlowApp: тільки для Аргентини

-ІззіГо:тількидля Мексики

-Телецентрграти: для Аргентини

Нагороди - довгоочікувана щорічна подія (Фото: EFE/EPA/Марк Террілл)

Щоб знати походження імені Оскара, ми повинні повернутися до 1929 року, коли спочатку нагорода не мала власної назви. У той час кіноіндустрія в США називала нагороду як: Статуетка Академії, Золотий трофей або Статуетка заслуг .

Навколо створення існує багато легенд, присутніх донині; однак версія самої Академії кінематографічних мистецтв і наук, яка знаходиться на її офіційному веб-сайті, вказує на те, що головним відповідальним за підкреслення нагород, що проводяться сьогодні, булаАкадемія бібліотекар,Маргарет Херрік.

Пізніше, у 1945 році, вона стала виконавчим директором до 1971 року, через деякий час після своєї заяви вона відповідала за хрещення престижної статуетки як Оскар, заявивши,що «Він виглядав як свого дядька Оскара».

З тих пір Академія почала посилатися на нагороду таким чином неофіційно, саме до 1934 року ім'я стало популярним, коли відомий оглядач Сідні Скольський використовував її у своїй колонці, щоб поговорити про премію «Найкраща актриса» , яку він виграв, Кетрін Хепберн. Цебуло лише до 1939 року, коли Академіяофіційно використовувала термін «Оскар» .

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