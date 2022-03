Оскар 2022: Джейн Кемпіон - історія єдиного номінованого режисера

Director Jane Campion attends the 74th Annual Directors Guild of America (DGA) Awards in Beverly Hills, California, U.S., March 12, 2022. REUTERS/Mario Anzuoni

94-е видання « Оскарів » знаходиться лише за кілька днів, і з ним ейфорія за найважливішу нагороду сьомого мистецтва у світі викликала великий інтерес. Однією з найважливіших і бажаних категорій є «Кращий директор», і цього року, незважаючи на велику соціальну революцію, яка починає робити справедливість жінкам у різних культурних, політичних і навіть трудових сферах, у 2022 році номінована лише одна жінка.

ДжейнКемпіон, яка є улюбленою виграти статуетку, змагається запремію Оскарзавдяки своїй роботі в Ель Подер Дель Перро, західному, який міг раз і назавжди подарувати Netflix- найбільшу в світі потокову платформу - свій перший тріумф у прем'єрній категорії церемонія. Незважаючи на ці хороші прогнози, її тріумф не тільки представляв би ще один елемент у її резюме, але й можливість стати третьою жінкою, щоб виграти цю нагороду за всю свою історію.

Історія життя цього режисера швидко стала темою інтересу до соціальних мереж та ЗМІ не тільки тому, що вона є потенційним переможцем, а й тому, що вона є чудовим прапором у боротьбі за справедливість номінацій в рамках Оскара, які за останні роки критикували за відсутність жінки простори всередині основних категорій, причому «Найкраще управління» є найбільш затребуваними для зміни.

Для Campion ця номінація додає до рекорду двох в одній категорії, щось унікальне для жінки СИЛА СОБАКИ (L до R): Філ Джонс (Асоційований продюсер - 1-й помічник директора), Джейн Кампіон (РЕЖИСЕР - ПРОДЮСЕР - ПИСЬМЕННИК). Cr. КИРСТІ ГРИФОН/НЕТФЛІКС © 2021

Елізабет Джейн Кемпіон народилася 30 квітня 1954 року у Веллінгтоні, Нова Зеландія, і під засобами існування, які її батьки породили з бізнесом у взуттєвій індустрії, вона вирішила вивчити антропологію в Університеті Вікторії у Веллінгтоні в 1975 році. Подорожуючи по Європі протягом року та вивчення живопису в Школі мистецтв Челсі в Лондоні, Кемпіон переїхав до Австралії, де закінчив ступінь живопису в Сіднейській школі мистецтв Сіднейського університету в 1979 році.

Як короткий звіт про його романтичне життя та сім'ю, яку він сформував, у 1992 році Кемпіон одружився на Коліндевіде Девіда Енглерта. Їх перша дитина, Джаспер, померла у віці 12 днів, але в 1994 році народилася їхня дочка Еліс Енглерт, яка присвячена акторській майстерності. Джейн і Колін розлучилися в 2001 році.

В інших нагородах він виграв цю категорію ФОТО: Директор Джейн Кемпіон приймає нагороду за найкращого режисера 27-ї щорічної премії Critics Choice Awards в Лос-Анджелесі, штат Каліфорнія, США, 13 березня 2022 року. REUTERS/Маріо Ансуоні/Файл фото

У своїй професійній кар'єрі у світі сьомого мистецтва, його перший короткометражний фільм Піл (1982) виграв Palme d'Or за найкращий короткометражний фільм на Каннському кінофестивалі 1986 року, але міжнародне визнання прийшло до нього з його фільмом « Фортепіано » (1993). За допомогою цього фільму він виграв на тому ж фестивалі, а також премію найкращого режисера Австралійського інституту кіно та премію «Оскар» за найкращий оригінальний сценарій 1994 року.

Її кар'єра в кіно вже має прецедент завоювання жінок в світі кінорежисури, так як вона була другим режисером, номінованим на «Оскар» за кращий напрямок в історії Академії. У 1993 році вона стала першою жінкою, яка виграла Palme d'Or на Каннському кінофестивалі, віхою, яка не повторювалася до 2021 року, коли Джулія Дукурно отримала соло за свій другий художній фільм « Титан».

Вона була другою жінкою, яка була номінована на «Кращий режисер» на «Оскарі»

У 1996 році він зняв фільм « Портрет леді», знятий за романом Генрі Джеймса, і в головних ролях Ніколь Кідман, Джон Малкович, Барбара Герші і Мартін Донован. HolySmoke (1999) возз'єднався Чемпіона з Харві Кейтель, на цей раз з жіночою провідною роллю Кейт Уінслет. У«Cut » (2003) еротичний трилер за мотивами письменника-бестселера Сусанни Мур надав Мег Райан можливість позбутися ролей сімейного кіно.

Поза кінотеатром Джейн була виконавчим продюсером документального фільму « Викрадення: Історія Мегумі Йокота» (2006), але в 2009 році вона випустила Bright Star , фільм, який знаменує її повернення до романтизму в найчистішому стилі Піаніно . У ній розповідається історія кохання поетів Джона Кітс і Фанні Брауна.

У 2019 році її фільм El Piano був обраний найкращим фільмом усіх часів режисера жінки,згідно з опитуванням кіноекспертів, організованого BBC , додавши до ще одного з великих тріумфів для неї та жінок у індустрії розваг, які також перерахували його як одного з провідних піонери в кіно і фігура, яку слід наслідувати революцією в просторах, які раніше розглядалися лише для «чоловіків».

Campio con trabajos і телебачення ФОТО ФАЙЛУ: 78-й Венеціанський кінофестиваль - Церемонія відкриття - Прибуття на червону доріжку - Венеція, Італія, 1 вересня 2021 року - позує сценарист, продюсер та режисер Джейн Кемпіон. REUTERS/Яра Нарді/Файл фото

Його повний список виступів не тільки у фільмах, а й у короткометражних фільмах , таких як: Леді Баг (сегмент фільму про антологію кожному своєму кіно ) у 2007 році, Щоденник води (сегмент фільму про антологію 8) у 2016 році, Після годин у 1984 році, Пілінг: Вправа з дисципліни у1982 році або Невдач спокушання та завоювання в 1981 році.

Телебачення - це ще одна платформа, де він працював з великим успіхом і довівши, що його універсальність, коли мова йде про роботу, є однією з його найбільших якостей, оскільки це дозволило йому виконувати такі проекти, як: 2017 Top of the Lake: China Girl (телевізійні міністерства, співрежисер з Аріелем Клейманом), Topof the Lake (міністерство телебачення, співрежисер з Гартом Девісом),Два друзі (телефільм) іТанцюючий Daze (серіал, епізод 1).

Елла ес-ла-уніка муджер номінада Номінантами на «Оскар» на 94-у премію Оскара за найкращого режисера є (L-R) Кеннет Брана, Пол Томас Андерсон, Джейн Кемпіон, Рюсуке Хамагучі та Стівен Спілберг, показані в комбінації фото файлів. REUTERS/Марк Блимає/Тобі Мелвілл/Джоанна Жерон/Маріо Анзуоні

Сила собаки (Силасобаки) - це самописний та режисерський західний драматичний фільм, заснований на однойменному романі Томаса Севіджа 1967 року. У фільмі знялися Бенедикт Камбербетч, Кірстен Данст, Джессі Племонс і Коді Сміт-МакФі. Цей фільм очолює 12 номінацій на 94-й премії «Оскар», включаючи найкращий фільм.

Минуло дванадцять років між прем'єрою « Яскрава зірка» і «Сила собаки ». На щастя, критики, глядачі та промисловість із захопленням отримали повернення режисера в стилі, за допомогою якого номінацію Джейн Кемпіон можна було додати до Хлое Чжао та Кетрін Бігелоу як єдиних жінок, які виграли Оскар.

Його фільм є фаворитом для перемоги ФОТО ФАЙЛУ: 78-й Венеціанський кінофестиваль - Показ фільму «Сила собаки» у конкурсі - Прибуття на червону доріжку - Венеція, Італія 2 вересня 2021 року - Режисер Джейн Кемпіон, актор Бенедикт Камбербетч та актриса Кірстен Данст позують. REUTERS/Яра Нарді

Лишесім жінок були номіновані на кращий режисер: Ліна Вертмюллер за Паскваліно Сеттебеллецзе (1976), Джейн Кемпіон для фортепіано (1993) - так, це її друга номінація - Софія Коппола за втрачені в перекладі (2003), Кетрін Бігелоу для The Hurt Locker (2009), Грета Гервіг для пташиної леді (2017), Смарагдовий Феннелл для перспективної молодої жінки (2020) та Хлое Чжао для землі кочівників (2020); з них статуетку виграли лише Бігелоу та Чжао.

