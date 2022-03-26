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Субота 26 Березень 2022
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Оскар 2022: Джейн Кемпіон - історія єдиного номінованого режисера

Уродженець Нової Зеландії - одна з семи жінок, які були номіновані на премію Оскар у цій категорії за всю її історію

Newsroom Infobae

26 Березень 2022
Director Jane Campion attends the 74th Annual Directors Guild of America (DGA) Awards in Beverly Hills, California, U.S., March 12, 2022. REUTERS/Mario Anzuoni
Director Jane Campion attends the 74th Annual Directors Guild of America (DGA) Awards in Beverly Hills, California, U.S., March 12, 2022. REUTERS/Mario Anzuoni

94-е видання « Оскарів » знаходиться лише за кілька днів, і з ним ейфорія за найважливішу нагороду сьомого мистецтва у світі викликала великий інтерес. Однією з найважливіших і бажаних категорій є «Кращий директор», і цього року, незважаючи на велику соціальну революцію, яка починає робити справедливість жінкам у різних культурних, політичних і навіть трудових сферах, у 2022 році номінована лише одна жінка.

ДжейнКемпіон, яка є улюбленою виграти статуетку, змагається запремію Оскарзавдяки своїй роботі в Ель Подер Дель Перро, західному, який міг раз і назавжди подарувати Netflix- найбільшу в світі потокову платформу - свій перший тріумф у прем'єрній категорії церемонія. Незважаючи на ці хороші прогнози, її тріумф не тільки представляв би ще один елемент у її резюме, але й можливість стати третьою жінкою, щоб виграти цю нагороду за всю свою історію.

Історія життя цього режисера швидко стала темою інтересу до соціальних мереж та ЗМІ не тільки тому, що вона є потенційним переможцем, а й тому, що вона є чудовим прапором у боротьбі за справедливість номінацій в рамках Оскара, які за останні роки критикували за відсутність жінки простори всередині основних категорій, причому «Найкраще управління» є найбільш затребуваними для зміни.

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Для Campion ця номінація додає до рекорду двох в одній категорії, щось унікальне для жінки СИЛА СОБАКИ (L до R): Філ Джонс (Асоційований продюсер - 1-й помічник директора), Джейн Кампіон (РЕЖИСЕР - ПРОДЮСЕР - ПИСЬМЕННИК). Cr. КИРСТІ ГРИФОН/НЕТФЛІКС © 2021

Елізабет Джейн Кемпіон народилася 30 квітня 1954 року у Веллінгтоні, Нова Зеландія, і під засобами існування, які її батьки породили з бізнесом у взуттєвій індустрії, вона вирішила вивчити антропологію в Університеті Вікторії у Веллінгтоні в 1975 році. Подорожуючи по Європі протягом року та вивчення живопису в Школі мистецтв Челсі в Лондоні, Кемпіон переїхав до Австралії, де закінчив ступінь живопису в Сіднейській школі мистецтв Сіднейського університету в 1979 році.

Як короткий звіт про його романтичне життя та сім'ю, яку він сформував, у 1992 році Кемпіон одружився на Коліндевіде Девіда Енглерта. Їх перша дитина, Джаспер, померла у віці 12 днів, але в 1994 році народилася їхня дочка Еліс Енглерт, яка присвячена акторській майстерності. Джейн і Колін розлучилися в 2001 році.

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В інших нагородах він виграв цю категорію ФОТО: Директор Джейн Кемпіон приймає нагороду за найкращого режисера 27-ї щорічної премії Critics Choice Awards в Лос-Анджелесі, штат Каліфорнія, США, 13 березня 2022 року. REUTERS/Маріо Ансуоні/Файл фото

У своїй професійній кар'єрі у світі сьомого мистецтва, його перший короткометражний фільм Піл (1982) виграв Palme d'Or за найкращий короткометражний фільм на Каннському кінофестивалі 1986 року, але міжнародне визнання прийшло до нього з його фільмом « Фортепіано » (1993). За допомогою цього фільму він виграв на тому ж фестивалі, а також премію найкращого режисера Австралійського інституту кіно та премію «Оскар» за найкращий оригінальний сценарій 1994 року.

Її кар'єра в кіно вже має прецедент завоювання жінок в світі кінорежисури, так як вона була другим режисером, номінованим на «Оскар» за кращий напрямок в історії Академії. У 1993 році вона стала першою жінкою, яка виграла Palme d'Or на Каннському кінофестивалі, віхою, яка не повторювалася до 2021 року, коли Джулія Дукурно отримала соло за свій другий художній фільм « Титан».

Джейн Кемпіон Виділено
Вона була другою жінкою, яка була номінована на «Кращий режисер» на «Оскарі»

У 1996 році він зняв фільм « Портрет леді», знятий за романом Генрі Джеймса, і в головних ролях Ніколь Кідман, Джон Малкович, Барбара Герші і Мартін Донован. HolySmoke (1999) возз'єднався Чемпіона з Харві Кейтель, на цей раз з жіночою провідною роллю Кейт Уінслет. У«Cut » (2003) еротичний трилер за мотивами письменника-бестселера Сусанни Мур надав Мег Райан можливість позбутися ролей сімейного кіно.

Поза кінотеатром Джейн була виконавчим продюсером документального фільму « Викрадення: Історія Мегумі Йокота» (2006), але в 2009 році вона випустила Bright Star , фільм, який знаменує її повернення до романтизму в найчистішому стилі Піаніно . У ній розповідається історія кохання поетів Джона Кітс і Фанні Брауна.

У 2019 році її фільм El Piano був обраний найкращим фільмом усіх часів режисера жінки,згідно з опитуванням кіноекспертів, організованого BBC , додавши до ще одного з великих тріумфів для неї та жінок у індустрії розваг, які також перерахували його як одного з провідних піонери в кіно і фігура, яку слід наслідувати революцією в просторах, які раніше розглядалися лише для «чоловіків».

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Campio con trabajos і телебачення ФОТО ФАЙЛУ: 78-й Венеціанський кінофестиваль - Церемонія відкриття - Прибуття на червону доріжку - Венеція, Італія, 1 вересня 2021 року - позує сценарист, продюсер та режисер Джейн Кемпіон. REUTERS/Яра Нарді/Файл фото

Його повний список виступів не тільки у фільмах, а й у короткометражних фільмах , таких як: Леді Баг (сегмент фільму про антологію кожному своєму кіно ) у 2007 році, Щоденник води (сегмент фільму про антологію 8) у 2016 році, Після годин у 1984 році, Пілінг: Вправа з дисципліни у1982 році або Невдач спокушання та завоювання в 1981 році.

Телебачення - це ще одна платформа, де він працював з великим успіхом і довівши, що його універсальність, коли мова йде про роботу, є однією з його найбільших якостей, оскільки це дозволило йому виконувати такі проекти, як: 2017 Top of the Lake: China Girl (телевізійні міністерства, співрежисер з Аріелем Клейманом), Topof the Lake (міністерство телебачення, співрежисер з Гартом Девісом),Два друзі (телефільм) іТанцюючий Daze (серіал, епізод 1).

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Елла ес-ла-уніка муджер номінада Номінантами на «Оскар» на 94-у премію Оскара за найкращого режисера є (L-R) Кеннет Брана, Пол Томас Андерсон, Джейн Кемпіон, Рюсуке Хамагучі та Стівен Спілберг, показані в комбінації фото файлів. REUTERS/Марк Блимає/Тобі Мелвілл/Джоанна Жерон/Маріо Анзуоні

Сила собаки (Силасобаки) - це самописний та режисерський західний драматичний фільм, заснований на однойменному романі Томаса Севіджа 1967 року. У фільмі знялися Бенедикт Камбербетч, Кірстен Данст, Джессі Племонс і Коді Сміт-МакФі. Цей фільм очолює 12 номінацій на 94-й премії «Оскар», включаючи найкращий фільм.

Минуло дванадцять років між прем'єрою « Яскрава зірка» і «Сила собаки ». На щастя, критики, глядачі та промисловість із захопленням отримали повернення режисера в стилі, за допомогою якого номінацію Джейн Кемпіон можна було додати до Хлое Чжао та Кетрін Бігелоу як єдиних жінок, які виграли Оскар.

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Його фільм є фаворитом для перемоги ФОТО ФАЙЛУ: 78-й Венеціанський кінофестиваль - Показ фільму «Сила собаки» у конкурсі - Прибуття на червону доріжку - Венеція, Італія 2 вересня 2021 року - Режисер Джейн Кемпіон, актор Бенедикт Камбербетч та актриса Кірстен Данст позують. REUTERS/Яра Нарді

Лишесім жінок були номіновані на кращий режисер: Ліна Вертмюллер за Паскваліно Сеттебеллецзе (1976), Джейн Кемпіон для фортепіано (1993) - так, це її друга номінація - Софія Коппола за втрачені в перекладі (2003), Кетрін Бігелоу для The Hurt Locker (2009), Грета Гервіг для пташиної леді (2017), Смарагдовий Феннелл для перспективної молодої жінки (2020) та Хлое Чжао для землі кочівників (2020); з них статуетку виграли лише Бігелоу та Чжао.

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