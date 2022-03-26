«On the Mend», емоційна пісня, яку Дейв Грол присвятив Тейлору Хокінсу, коли він потрапив у кому після передозування

Більшеновин про смерть Тейлора Хокінса. Легендарнийбарабанщик Foo Fightersбув знайдений млявим у готелі в Боготі, Колумбія, в ніч на 25 березня. 50-річний музикант був у цій країні в рамках запланованого туру по Латинській Америці, який мав групу як зіркове закриття ФестивальLollapalooza Аргентина.

Новина про його смерть шокувала шанувальників у всьому світі, а також кількох міжнародних художників, які оплакувалисмерть Тейлор Хокінс через соціальні мережі. Поки причини смерті не розкриті, але спочатку припускали, що це буде пов'язано з вживанням наркотичних речовин. Однак була дана друга теорія: він би помер від серцевого нападу, повідомляє Міністерство охорони здоров'я Боготи.

У розпал розслідувань анекдот, який розповів лідер і вокаліст Foo Fighters під час інтерв'ю для документального фільму, став вірусним у Twitter. У кліпі Дейв Гроль чути, що говорить про пісню, яку він присвятив своєму другові понад 25 років, коли він потрапив у кому через передозування героїном. Мимаємо на увазі «На поправку».

«Я не знаю, чи знає Тейлор, але на акустичному альбомі є пісня, яка для нього називається «On the Mend». Я писав це, коли він перебував у комі через передозування. Йдеться про Тейлора. Я ніколи не казав йому, що це для нього. Целюбовна пісня, яка розповідає про вмираючого друга. Я поклав його на запис, і я думав, що ви помітите, але ми ніколи не повинні говорити про це. Я теж не хочу про це говорити», - сказав він.

ТЕЙЛОРХОКІНС І ВІДНОСИНИ З НАРКОТИКАМИ

Покійний барабанщик Foo Fighters мав кисть зі смертю в 2001 році, коли йому було 29 років. Свого часу він передозувався на героїні і впав в кому на два тижні. Цей невтішний досвід забрав його від вживання наркотиків, сказав він кілька років тому.

«Був рік, коли свята стали трохи важкими. І слава Богу, на якомусь рівні цей хлопець дав мені неправильну лінію або неправильну річ однієї ночі, і я прокинувся, думаючи: «Що трапилося? «Це було для мене справжнім переломним моментом», - сказав він у 2018 році.

На знімку барабанщик Foo Fighters Тейлор Хокінс, який помер в ніч на цю п'ятницю, 25 березня в готелі в Боготі, Колумбія. Фото: Гетті Зображення

В іншому звіті, у 2021 році, музикант поділився несамовитим подробицями цього досвіду. « Одного вечора я гуляв у Лондоні, і помилково щось зробив, і це все змінило. Я вірив міфу про кляте життя жити важко і швидко, вмираючи молодим. Ятут не для того, щоб проповідувати про те, що не вживав наркотики, тому що я любив це робити, але я втратив контроль на деякий час, і це мене майже змусило»,- сказав він.

За словами Тейлора, прокидання від коми стало фактом, який повністю змінився для його життя на краще. «Я радий, що він вдарив мене в голову в той час. Ятакож не знімаю нічого від того, що я зробив, або того, що я пережив, тому що це все частина подорожі та подорожі. Я намагаюся бути настільки чесним, наскільки можу бути. »

ЛЕТРАДЕ «НА ПОПРАВЦІ»

Щеодин день, коли я пережив

Щеодна ніч одна (Otra noche соло) Ще один день, коли я пережив

Щеодна ніч одна

Неплатіть розуму, я роблю нормально

Ядихаю самостійно

Ятут, і я на поправці

Ятут, і я на поправку мій друг.

Розбудимене, коли настане година

Розбудимене своїм ім'ям

Побачимосядесь вниз по лінії

Мизнову прив'язані

Щеодин день, коли я пережив

Щеодна ніч одна

Неплатіть розуму, я роблю нормально

Ядихаю самостійно

Ятут, і я на поправці

Ятут, і я на поправку мій друг.

Розбудимене, коли настане година

Розбудимене своїм ім'ям

Побачимосядесь вниз по лінії

Мизнову прив'язані

Ятут, і я на поправці

Ятут, і я на поправку мій друг (х2)

Цебуло ви? Сиділи поодинці, ось ми йдемо...

Закрийтеочі і залишайтеся деякий час

Взятимене туди, куди ти йдеш

Одинфайл ми пройдемо милю

Хтоблукає додому

Ятут, і я на поправці

Ятут, і я на поправку мій друг (х2)

Цебуло ви? Сидів поодинці

Осьми йдемо... (х4)

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