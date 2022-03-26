Ольга Зумаран радить хлопцям шоу-бізнесу: «Вони думають, що скандал дає гроші, наступають на землю»

У листопаді 2021 року Ользі Зумаран вдалося перемогти рак шийки матки після перенесеної гістеректомії; тобто повне видалення матки. Цей епізод повністю ознаменував життя перуанської актриси, яка зараз є послом кампанії «Матеро без сорому».

Завдяки своїй довгій кар'єрі на перуанському телебаченні, згадана Єва Олазо де Міл Офісіос хоче повідомити своїх послідовників про важливість профілактичних оглядів. Завдякицьому Ольга вчасно діагностувала своє онкологічне захворювання і мала більше шансів на швидке одужання.

« Я знаю, що можу впливати на людей, що вони не соромляться і роблять свій контроль. Нажаль, в мій час вакцин не було, зараз існують вакцини проти вірусу папіломи людини. Тому я завжди кажу жінкам працювати з профілактикою, відвідувати свого гінеколога здоровим», - прокоментувала вона в інтерв'ю газеті La República.

Про свій успіх на телебаченні Зумаран додає, що добре знає, що засіб захоплююче, хоча популярність та слава є ефемерними. « Важливим є те, що ви залишаєте свій слід як хороша людина, хороший актор, хороший ведучий, щоб вони вас з любов'ю запам'ятали. Тобтовже в книзі шоу енциклопедія, як кажуть, і це приносить мені величезне задоволення»,- додав він.

ЩОВИ ДУМАЄТЕ ПРО ШОУ ХЛОПЧИКІВ?

Хоча вона не говорила імен, колишня королева краси стверджувала, що добре знає нове покоління перуанських телевізійних діячів, які розповідають час, ті самі, що стають новинами через їхні скандали.

«Ці хлопці думають, що життя не відбудеться. Коли вам 20 чи 30 років, ви бачите 60 чи 70-х років так далеко, і ви не знаєте, що коли ви обертаєтесь, все закінчується, як пандемія, яка заблокувала нас усіх. Вонидумають, що скандал дає гроші, що вони наймають вас. Вони сказали мені: «Зробіть якийсь скандал, щоб взяти на роботу», - сказав він.

Ольга Зумаран рекомендувала їм дотримуватися її порад: «Крокуйте на землю, працюйте, навчайтеся, заощаджуйте свої гроші; не будьте з візками року». Він також зазначає, що вони можуть весело провести час, але з усвідомленням та контролем: «Ви повинні мати певне управління, оскільки вашому психічному здоров'ю є велика шкода».

Життя актриси вже поза небезпекою. (Фото: Інстаграм)

ЙОГОНАЙВАЖЧИЙ МОМЕНТ 2021 РОКУ

У вересні того ж року у Ольги Зумаран було виявлено передзлоякісне ураження шийки матки за допомогою кольпоскопії . «Перше, що перейшло мені в голову, - це ідея смерті. Я думав про те, як довго я можу залишитися в живих, це може бути кілька років або просто місяців. Ніхто в моїй родині ніколи не страждав від такого типу раку чи будь-якого іншого», - сказав він Ель-Комерсіо, коли почув про результати.

До цієї процедури колишня королева краси проводила щорічний плановий огляд, де лікар виявив аномалію і замовила це друге обстеження, яке збільшило зображення шийки матки і зуміло виявити ураження.

Оцінивши її, вона була рішуче налаштована виконати гістеректомію, яка пройшла успішно, тому рак вже знаходиться поза її тілом. «Вони видалили мої яєчники, маткові труби і матку, лікарі кажуть мені, що у мене дуже хороший прогноз, тому що вони спочатку підхопили хворобу», - сказав він після операції.

Ольга Зумаран перенесла гістеректомію. (Фото: EsSalud)

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