Нова різанина в Вальє-дель-Каука: четверо людей загинули в будинку

Інститутдосліджень розвитку і миру (Індепаз) повідомив в останні години 26-ї різанини цього року в Колумбії. Події відбулися в перші години цієї п'ятниці, 25 березня, у селі Ла-Марія, сільській місцевості муніципалітету Ель-Агіла(Валле-дель-Каука), залишивши чотирьох людей мертвими.

Перші повідомлення свідчать про те, що постраждалі (троє чоловіків і одна жінка) знаходилися всередині будинку, розташованого в 20 хвилинах від центру міста, коли їх вбили вогнепальною зброєю. Індепаз запевнив, що, мабуть, дві вбиті особини будуть парою, хоча вони ще не були повністюідентифіковані.

Жителі були тими, хто помітив багаторазове вбивство, оскільки постріли можна було почути здалеку у супроводі криків. Місцеві ЗМІ вказали, що зйомки тривали близько 30 хвилин. Черезкілька хвилин жителі села підійшли до будинку, зустрічаючи сувору сцену.

Влада не змогла прибути на місце події на світанку, оскільки в околицях були побоювання незахищеності . Згодом КТІ Генеральної прокуратури змогла здійснити відсторонення органів , очікує на хід розслідувань, щоб визначити місцезнаходження відповідальних осіб .

Мер Ель-Агіли Юліан Даніель Галлего Гарсія виступив іззаявами Ель Тіемпоі запевнив, що злочин буде пов'язаний «з питаннями мікроторгівлі наркотиками». Так само він уточнив, що одна з загиблих молодих людей була від цього населення, а інші - з інших районів.

«У Ла-Марії виникли деякі проблеми незахищеності, оскільки це населений центр, який, на жаль, не має публічної сили. У нас там немає поліцейського відділення, у нас немає там поліцейських», - сказав президент.

За словами Галлего, поради з безпеки , які були проведені в останні місяці, показують, що більшість злочинів пов'язані з продажем наркотиків .

«Територія, розташована на півночі департаменту Валле, і яка знаходиться недалеко від департаменту Рісаральдна, має мобільність озброєних суб'єктів , які генерують дії в різних муніципалітетах» регіону». Крім того, аутсорсинг груп поза законом, таких як «La Cordillera» та «Los Flacos» , попередив Індепаз.

У цьому новому випадку п'ятеро людей було б вбито в цьому місті менш ніж за два тижні.

Про останню різанину було повідомлено 23 березня в місті Усме (Богота). Троє людей (двоє чоловіків і одна жінка) загинули з вогнепальної зброї в будівлі, розташованої в мікрорайоні Компостела.

Управлінняомбудсмена випустило Раннє попередження (AT) 010/21, в якому запевняє, що дії влади з протидії незаконним озброєним суб'єктам заплутані в столиці країни. суб'єкт господарювання зазначив, що не вживаються жодних заходів щодо запобігання впливу та соціального та територіального контролю цих збройних структур.

З моменту підписання мирної угоди між Національним урядом та вимерлим FARC, 1327 соціальних лідерів та підписантів суду 17 березня було вбито. Дослідження проводилося в період з листопада 2016 року по березень 2022року, залишивши кричущу цифру, після події, яка ознаменувала історичну віху зменшення насильства в країніта соціальної реінтеграціїбагатьох громадян, які в той час знали лише про зброю.

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