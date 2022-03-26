«Мій дім — твій дім»: як живуть українські біженці, які розміщують іспанські сім'ї

(З Мадрида спеціальний посланник) Чорні хмари натовпу вдалині над небом Ель-Еспінара і краплі починають нахабно падати на лобове скло. Вже до ратуші цього муніципалітету в іспанській провінції Сеговія, за годину від Мадрида, Естер прибуває з плескленим волоссям і з теплою посмішкою.

Вона одна з багатьох іспанців, які через ГО «Посланці миру» вітали українські сім'ї у свої домівки. «Ми робимо те, що можемо. Їх багато в лікарнях, багато хворих приїхало з України і навіть є дитина в затриманні, яку ми не знаємо, чи виживе він. Для нас це було багато реальності», - визнає Інфоба.

Зпочатку російського вторгнення з України втекли понад 3,5 мільйона людей, а біженці знаходять притулок у невеликих громадах по всій Європі. Згідно з даними Міністерства інклюзії, соціального забезпечення та міграції Іспанії, кількість українських біженців у системі прийому Іспанії становить 12 000 осіб.

Разом зі своїм чоловіком та дітьми підлітками Естер відкрив для неї горище - «який досить великий, я поставив пару ліжок, вішалку для одягу та деякі інші речі, щоб зробити їх зручними» - мамі з 7-річним та 11-річним. «Ми взяли їх, поки вони не влаштували для них будинок в іншому місті, одному з тих, які мають деякі сім'ї, і якими більше ніхто не користувався. Вони пропонували їх і оплачували електроенергію, воду, опалення».

Понад 3,5 мільйона людей втекли з України з початку російського вторгнення (Фото: Франко Фафасулі)

«Це був досвід, який не весь рожевий, через емоційну ситуацію сім'ї, речі, про які я не думав. 11-річний хлопчик так дивився на світ... Півторадня він ще не посміхався, але коли побачив, що ми підготували його рюкзак для школи, він посміхнувся. Япам'ятаю це, і я хвилююся, тому що лаю своїх дочок, які не хочуть йти, і цей хлопчик думав про школу, і він знову побачив, як у себе нормальне дитинство і життя. Це все ще було можливо».

Він на мить робить паузу і як би не міг стримувати себе вигуками: «Жінка прийшла з рюкзаком, який був схожий на ноутбук. Унеї було таке життя, як у мене».

І раптом вона пам'ятає: «У мене є Тік Ток, в якому я публікую смішні відео своєї собаки, і ми зрозуміли, що вона стежить за мною рік тому, тому що її потішило відео. Хто збирався сказати, що через рік ця сім'я, яка пішла за мною в мережах, потрапить у мій будинок. Що таке доля, як...».

Розмова переривається приїздом Ігоря, українця, який живе в Ель-Еспінарі і який прибув до Іспанії в 2007 році. Протягом цього місяця він став ключовою фігурою серед сіл району, виступаючи перекладачем між місцевими жителями та біженцями, і витрачаючи щодня хоча б одну українську родину, щоб допомогти їм робити документи.

Ігор та Естер ведуть шлях до Сан-Рафаель, сусіднього села, де розташований будинок Кончі та Хосе Луїса, двоє з Мадрида старше 70 років , які покинули велике місто для спокійного життя, і які зараз вітають пару українців: Леонід, 66 та Нурі, 64.

«Ми не розуміємо один одного, тому не сперечаємося»

Леонід, Нурід, Кончі та Хосе Луїс (Мартіна Путруеле)

Нуріспокійно посміхається, на ногах вона носить тапочки з сердечками. УКончі є подібні, але з деякими пінгвінами. Останніми днями вони стали подивами і розмовляють з додатком для перекладу мобільних телефонів. Вони спілкуються як можуть. Кончі приготувала днями паелью, яку Нурі з гордістю показує на своєму мобільному телефоні; і ще одного дня настала її черга радувати своїх господарів стравою зі своєї батьківщини.

«Ми приїхали з Харкова півтора тижні тому», - каже Лоенід, а його дружина показує фотографію, яку вона зробила, показуючи пошкодження в районі, де вона жила. Вона додає: «Вони бомбардували дуже близько. У будинку по сусідству був кратер в землі ракети. Мидумали, що ми скинемо бомбу в свій будинок і що не встигнемо піти, тому ми пішли. Цілими днями ми були без опалення, води або електрики. Мижили в постійному страху».

200 метрів від місця, де вони жили, вибухнули всі вікна дев'ятиповерхового будинку. Хтосьіз сусідів вийшов купувати хліб і ніколи не поверталися: вони загинули після удару ракети.

Вони ніколи не думали, що їм доведеться прийняти таке рішення, щоб покинути Україну. «Це було важко, але миттєво».

Нурі і Леонід (Мартіна Путруеле)

Подорож здавалася вічною. «Ми їздили поїздом 24 години до Варшави. Ми довго стояли і багатолюдно, тому ми не возили багаж, бо сказали нам, що він не збирається заходити. Потімми сіли на літаку до Іспанії, це був тригодинний політ. І ми нарешті приїхали сюди, де нам дуже комфортно».

«Зникли її син, її 7-місячна вагітна невістка та інший маленький онук», -перекладає нам Ігор. «Вони бояться виїжджати через ризик виїзду з країни за таких умов».

Нурі ламається в різні моменти розмови і Леонід приходить йому на допомогу, але незабаром він теж збуджується: «Я хочу сказати своїм українським братам, які все ще там знаходяться, що вони повинні продовжувати мати сили; ми дуже переживаємо за тебе».

«Ми просто хочемо, щоб все закінчилося швидко, без такої кількості жертв», - плаче Нурі, а Леонід заступився: «Росія сказала, що ми одна Батьківщина; тепер повернення немає: ми назавжди розлучені. Це винищення. Вони вбивають і вбивають людей».

Нурі спілкується через додаток для перекладу (Мартіна Путруеле)

Спочатку вони не знали, де вони збираються жити або яким буде їхнє життя в Іспанії, але незабаром вони зрозуміли, що з Кончі та Хосе Луїсом вони знайшли спокій, якого шукали. Вони одружені близько 50 років. «І ще 7 хлопців», - уточнює вона, і підлаштовує светр під чоловіка, щоб він добре виглядав на фотографіях.

«Ну, ми дізналися через друга, що вони запитують, чи є люди, які можна взяти, і у нас більше немає наших дітей тут, ми сказали, що можемо», - кажуть Кончі та Хосе Луїс Сума, бачачи, як їх дружина починає плакати: «Наші діти сказали нам вперед і що ми розраховуємо на них за все, що нам потрібно. Реальністьтака, що ми добре ладнає з Нурі і Леонідом. Ми не розуміємо один одного, тому не сперечаємося», - жартує він.

«Ми хочемо, щоб вони знову змогли побачити свою сім'ю, були вдома. Нехай війна закінчиться, і вони можуть бути в мирі. Якщоце трапляється з ними, що заважає цьому статися з нами?»

«Коли пролунав бомби, я сказав доньці, що це шторм або феєрверк».

Маленька Аліса грає з Лау

Дівчина грає на пасовищі. Він бере спущений синій, червоний і білий куля і кидає його на кілька сантиметрів. Собака, яка відповідає на назву «Лау», хапає її зубами і кладе на ноги, щоб вона знову кинула. Дівчина сміється і сміється.

Лос-Анджелес де Сан-Рафаель - ще одне місто в тому ж муніципалітеті. Там вони зустрічають Катерину з дочкою Ольгою, зятем Файгом та їхньою дочкою Алісою, якій всього 3 роки. Вони прибули до Іспанії з Києва 12 березня. сім'я, яка живе в Мадриді, подарувала їм свій літній будинок і покинула компанію Lau. Які у Нурі та Леоніда, Катеринапояснює, що рішення піти «було швидким, але дуже важким». «Я не сумнівався, що збираюся поїхати куди завгодно, щоб супроводжувати свою дочку та внучку».

«У Києві поки не багато жертв, але щебеню багато. Ми не знаємо, яким буде наш будинок, коли повернемося. Мине знаємо, чи буде він продовжувати існувати».

Повна сім'я (Мартіна Путруеле)

Ольгає шкільним учителем і каже, що найгіршою частиною поїздки було те, що її дочка страждає: «Їй було дуже важко фізично та емоційно. Умене не було апетиту, я не їв. Я помічаю в ній зміни, вона більш закрита, вона завжди була більш екстравертної, а тепер ні», - каже вона, коли гладила щоки.

Він пам'ятає найважчі моменти, коли Аліса почула вибухи і тремтіла: « Він втік. Вікна зламалися, і вона запитала, що відбувається. Я повинен був сказати йому, що це шторм або феєрверк, тому що я не міг пояснити йому, що таке звук бомб».

Її чоловік, Файг, - колишній військовий. «Я пережив війну в Азербайджані. Я знаю, що таке війна, але я не уявляв цього в Україні. Путінруйнує країну. Це не поміщається в моїй голові».

«Ми були настільки здивовані і зворушені такою щедрістю. Цей будинок має велику зелену площу для дівчини, щоб грати» (Мартіна Путруеле)

Три дні вони провели у центрі біженців у Варшаві. «Це було не гарне місце», - каже Файг. «Ви не могли заснути, хоча їжа була хорошою. Ми вирішили приїхати в Іспанію, тому що клімат м'якший, не так холодно і для дівчини було краще. «Ми взяли літак, і правда полягає в тому, що ми не знали, з чим зіткнемося. Мибули настільки здивовані і зворушені такою щедрістю. Цей будинок має велику зелену площу для дівчини, щоб грати. Ми не можемо повірити».

Але незабаром його обличчя затьмарюється: «Я думаю, що війна піде в Європу. Це не зупиниться на Україні. Ось чому світ повинен важко думати. «Кожен повинен усвідомлювати, що цей хлопець божевільний», - перекладає Ігор. Вони дивляться один на одного і кивають.

На порозі будинку сім'я з чотирьох поз для фото. Собака біжить. Зараз вони натовп.

МартінаПутруеле: Фото

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