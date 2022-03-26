Понад 9 мільйонів людей перейшли до інших EPS, але проблеми з доглядом залишаються

Personal médico atiende a un enfermo en una unidad de cuidado intensivo NO COVID del Hospital El Tunal, el 17 de enero de 2021 de en Bogotá (Colombia). EFE/ Mauricio Dueñas Castañeda

УКолумбії загалом 13 EPS були ліквідовані після проблем корупції та ресурсів для їх роботи, тому користувачі сильно постраждали від вичерпаних медичних послуг або не мають місця для доступу до ліків.

Іван Меса, директор зі страхування Міністерства охорони здоров'я, запевнив W Radio, що ліквідації прагнуть покращити здоров'я в Колумбії та принести користь пацієнтам, які були пов'язані з одним із WPS, які перестали працювати.

Він також сказав, що, незважаючи на стурбованість колумбійців, ніхто не залишиться без охорони здоров'я і подарував частку душевного спокою всім, хто чекає передачі.

Багато людей повідомили, що їх перевели в EPS, який не має покриття в муніципалітеті, в якому вони живуть. На це Меса сказала, що указ про передачу це виправить.

У зв'язку з цим Меса сказала, що мета полягає в тому, щоб люди мали можливість вибрати постачальника медичних послуг, який найкраще відповідає їхнім потребам.

«Моніторинг управління очолює Національний нагляд за охороною здоров'я, на сьогоднішній день EPS повинен мати необхідну обережність, до чого прагнуть зміцнити страхову мережу», - пояснив він.

Меса сказала, що вже 9 мільйонів користувачів переведені на різні EPS і сказала, що це значний обсяг користувачів.

«З того моменту, як міністерство взяло на себе розподіл користувачів на інші EPS, у нас більше 9 мільйонів людей перепризначення на інші ЄПС, з визначеною ліквідацією, частковим зняттям або добровільними розрахунками. Це був значний обсяг користувачів, які переїхали».

Після цього розповсюдження користувачі Coomeva EPS в ліквідації зможуть дізнатися, до якого EPS вони були призначені, ввівши філії Consulta, призначені для інших EPS. І в свою чергу, приймальний EPS повинен повідомляти мережу медичних послуг, доступних для їх користувачів, а також канали догляду.

«Рекомендується, щоб для полегшення доступу до медичних послуг член або керівник домогосподарства зв'язався з призначеним EPS та оновив свої основні дані та свою сімейну групу», - підтвердив директор зі страхування Міністерства охорони здоров'я та соціального захисту.

Сума боргу, що утримується EPS Coomeva, яка щойно вступила в процес ліквідації, становить близько 837 мільйонів доларів песо з клініками та лікарнями країни, рахунки, які доведеться вирішити в процесі ліквідації медичного суб'єкта.

Враховуючи рішення нагляду за охороною здоров'я, асоціації пацієнтів очікують, що буде враховано, що пацієнти, які збираються перенести, здебільшого мають серйозні захворювання.

Заданими Колумбійської асоціації лікарень та клінік (ACHC), яка об'єднує понад 300 IPS, борг Кумеви перед цими установами станом на червень 2021 року склав понад 554 мільйони доларів. 73% були простроченими портфелями.

Згідно з інформацією нагляду, Кумева має зобов'язання, близькі до 1,7 трлн доларів, тобто EPS має рівень боргу в 1,6 рази перевищує вартість активу. «Це являє собою розрив у 204,23 мільярда доларів у адекватному акціонерному капіталі та кумулятивних збитках, що перевищують один мільярд песо», - сказав банк.

Зжовтня гільдія видала попередження Міністерству охорони здоров'я за допомогою листа, закликаючи невідкладних заходів щодо врегулювання ситуації, яка, незважаючи на повторні спроби діалогу, так і не була вирішена.

Ліквідація, оголошена пару днів тому наглядом за охороною здоров'я, протягом 4 років, по суті, перебувала під спеціальним наглядом, але Кумева не вжила заходів Supersalud.

«Кумева не відповідає умовам фінансової та платоспроможності, з мінімальним капіталом та адекватними показниками власного капіталу», - сказала суб'єкт господарювання, оскільки протягом перших 11 місяців 2021 року Кумева зафіксувала збитки в розмірі 190 219 мільйонів доларів.

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