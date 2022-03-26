Майамі та Куско, міста, де перуанці найбільше подорожували в 2021 році

Згідно з останнім звітом Деспегара, провідної туристичної компанії в Латинській Америці, Сполучені Штати були улюбленим місцем для перуанців, коли справа стосується подорожей та планування відпустки протягом 2021 року. п'ятьміст США очолилили рейтинг в топ-10 міжнародних напрямків.

«Майамі - це місце призначення, яке завжди з'являється в перевазі перуанців за різноманітність туристичних визначних пам'яток, що робить його ідеальним для подорожей з родиною, парою та друзями. Зіншого боку, з моменту реактивації міжнародних рейсів понад 17 000 перуанців подорожували до Орландо, а лише в 2021 році інтерес до подорожі до цього пункту призначення виріс більш ніж на 70%, позиціонуючи себе другим улюбленим містом у цій країні»,- сказав Інес Хохштадтер, Країна Менеджер компанії Despegar для Перу, Еквадору та Колумбії.

«Тумбес і Піура були найбільш швидко зростаючими місцевими напрямками в минулому році. Цепояснюється тим, що багато хто вибирав сайти, які пропонують підключення до природи і відкритих просторів. Що стосується діяльності, то кращими були екскурсії по місту, Мачу-Пікчу, Каньйон Колька, Пасео-а-ла-Уакачіна та Парк де лас-Агуас в Лімі», - додав він.

Найбільш відвідуваними містами 2021 року були:

-Ранжуванняміжнародних напрямків:

1. Маямі

2. Канкун

3. Орландо

4. Нью-Йорк

5. Форт-Лодердейл

6. Пунта-Кана

7. Мадрид

8. Картахена

9. Мехіко

10. Лос-Анджелес

-Ранжуваннянаціональних напрямків:

1. Ліма

2. Куско

3. Піура

4. Арекіпа

5. Тарапото

6. Ікітос

7. Тумбес

8. Чіклайо

9. Трухільо

10. Пукальпа

СВЯТАТА ПЕРЕБУВАННЯ

У звіті повідомляється про перевагу подорожей у свята або свята, такі як Великдень, шкільні канікули, національні свята, Різдво та кінець року. Крім того, протягом другого кварталу був великий інтерес до відвідування таких міст у Сполучених Штатах, як Вашингтон, Х'юстон чи Даллас, які зазвичай не були найбільш обраними в передпандемічні часи.

Що стосується перебування, то тенденція для внутрішніх напрямків становить від 3 до 5 днів, а для міжнародних подорожей - від 5 до 7 для пляжів Південної Америки та Карибського басейну; і від 15 до 30 для США та Європи.

«Ми дуже раді бачити, що інтерес до подорожей і відвідування нових напрямків залишається недоторканим. Ми оптимістично ставимося до того, що має бути, і сподіваємось, що все більше мандрівників повернуться до цієї захоплюючої звички», - підсумував менеджер країни Деспегара з Перу, Еквадору та Колумбії.

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