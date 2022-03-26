Мхоні Візіонер накинувся на Еудженіо Дербеса за критику поїзда майя: «У дуже поганому смаку»

Кілька днів тому в соціальних мережах з'явилася ініціатива Сельваме дель Трен , де Еудженіо Дербес разом з іншими знаменитостями, такими як Наталія Лафуркад або Кейт дель Кастільо, показали свою незгоду через відео про будівництво розділу 5 на південь поїзда майя, стверджуючи, що це буде значно впливають на екосистему місця.

Враховуючи це, Мхоні Віденте вирішила дати свою точку зору , і саме з її каналу YouTube астролог нещадно побіг проти Дербез і зауважив, що її думка була необґрунтованою, оскільки він навіть в даний час не проживав в країні.

«Еудженіо Дербез, який не живе в Мексиці, здається мені дуже поганим смаком, катастрофічним, що він додає, це неактуально», - почав говорити він.

Так само «провидець» зазначив, що це вже не час займатися активізмом, тому що якби і головний геройродини П.Луче , та інші залучені художники хотіли врятувати планету, це було чи довелося б бути на багато десятиліть раніше.

Мхоні Візіонер розкритикував знаменитостей (Фото: Instagram @mhoni1)

«Еудженіо Дербез виходить на початку відео... Ах, ну кожен химерний чоловік там є... бідний... мені такий смішний. Ясподіваюся, що IRS стоїть за ними. Вони б бачили, що 30 років тому, перш ніж вони створили готелі і вбили джунглі. Поїздмайя приїжджає, щоб врятувати цю рослинність», - сказав він.

Так само Мхоні Віденте рекомендував Еудженіо Дербесу та всім аудіовізуальним учасникам, що якщо він хоче допомогти, вони повинні поїхати до місць країни, де людям потрібна підтримка.

«Якщо ви хочете щось зробити, допомогти людям, піти в корінні громади в Чіапас, в Табаско, в Юкатані, зупиніться і крім того, що відбувається в джунглях», - сказав він.

У рамках Всесвітнього дня водиініціатива Sélvame del Trenбула оголошена в соціальних мережах. Середгрупи громадських діячів, які приєдналися до руху, виділяються деякі, хто раніше виступав на користь інших причин.

Знаменитості приєдналися до кампанії «Sélvame del Tren» (Фото: Screenshot/YouTube)

У цьому сенсі Еудженіо Дербез, Омар Чапарро, Ана Клаудія Таларкон, Рубен Альбарран, Наталія Лафуркад, Барбара Морі та Кейт дель Кастільо виступили проти мегапроекту Лопеса Обрадора зі своїх соціальних мереж.

«Ми не його опоненти. Мимексиканці і хочемо життя для всіх нас», - сказав Альбарран, вокаліст Café Tacvba.

У аудіовізуалі, де з'являється Еудженіо Дербез, можна побачити коміка абсолютно серйозним, як він говорить безпосередньо на камеру.

«Т він поїзд майя руйнує джунглі, нашу природну спадщину», - почав говорити він.

Пізніше Наталія Лафуркад додала, що територія вирубується лісом, і Артуро Іслас зауважив, що ця область є найдовшою підземною річковою системою на планеті.

Претензії знаменитостей були висловлені через модифікацію Розділу 5 поїзда (ФОТО: ELIZABETH RUIZ/CUARTOSCURO.COM)

«Ми забираємо їхні домівки у тисяч рідних видів, забираємо власний будинок. Нам потрібні наші джунглі, нам потрібні наші річки, наші сеноти, вода життя», - зауважив інтерпретатор Хаста ла Раїс.

Крім того, Роберто Рохо сказав президенту, що не потрібно поспішати і знищувати все біорізноманіття регіону.

«Президент, тут не поспішає, ділянка пройде через підземні річки, печери і сеноти, унікальну екосистему і найбільшу в світі», - сказав він.

ПРОДОВЖУЙТЕЧИТАТИ