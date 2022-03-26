Мексика та США підписали угоди про боротьбу з незаконним рибальством та захисту морських екосистем

Una tortuga caguama es captada atorada en una red de pesca en aguas cercanas a Playa San Lázaro, en Baja California Sur, México. Centro para la Diversidad Biológica via Reuters. ESTA IMAGEN FUE PROPORCIONADA POR UN TERCERO. NO VENTA. NO ARCHIVO.

Захист морських екосистем , яким загрожує пластичне забруднення та незаконне, незареєстроване та нерегульоване рибальство , була однією з тем, яку помічниця Державного секретаря США з океанів та міжнародних екологічних та наукових питань Моніка Медіна переглянула під час неї візит трьох днів до Мексики , який закінчився цієї п'ятниці.

Медіна перебувала в Мехіко з 23 по 25 березня, щоб зустрітися з міністром навколишнього середовища та природних ресурсів (Семарнат) Марією Луїзою Альборес; керівниками Федерального прокурора з охорони навколишнього середовища (Profepa) Бланка Алісія Мендоса; Національної комісії дельАгуа (Conagua), ГерманМартінес Сантойо та Національна комісія з природоохоронних заповідників (Конанп ), Адан Пенья Фуентес.

Посольство США в Мексиці пояснило, що ці зустрічі обговорювали, серед інших питань, збереження морських ресурсів та захисту тендітних екосистем та зникаючих видів, включаючи вакіту та тотоаба.

(Фото: Твіттер/ @SciDiplomacyUSA)

Медіна високо оцінила презентацію Мексики національного парку Revillagigedo як частина мережі морських охоронюваних територій Східного тропічного морського коридору та його прийняття Секретаріатом Коридору .

Він також зустрівся з секретарем військово-морського флоту (Семар ) Хосе Рафаелем Оєдою та керівниками Національної комісії з аквакультури та рибного господарства (Конапеска ) та Національного інституту рибного господарства (Інапеска ), з якими він вирішив проблему незаконного, незареєстрованого та нерегульованого риболовля, яка загрожує життєдіяльності прибережних громад, які залежать від стійких рибних запасів для доходів та продовольчої безпеки.

Американський чиновник зустрівся з заступником секретаря з питань багатосторонніх справ та прав людини Мартою Дельгадо, з якою вона обговорила такі питання, як захист планети та збереження природи та відповідальне лідерство з регіональних та глобальних питань, таких як кліматична криза.

МАЗАТЛАН, Сіналоа, 09MARZO2010.- Сполучені Штати вето на імпорт мексиканських креветок, який буде застосовуватися 20 квітня цього року. За даними американської влади, техніка, яка використовується для лову цього ракоподібних, не захищає дику черепаху. Це обмеження не стосується креветок, вироблених в інкубаторіях. В архіві зображення Човен Тарола, який зібрав 1200 кілограмів за чотири дні. ФОТО: ВІКТОР ГЮГО ОЛІВАС/ДЕБАТИ ПРО SIINALOA/CUARTOSCURO.COM

Чергову зустріч Медіна обговорила з директором Мексиканського космічного агентства (AEM) Сальвадором Ландеросом, поглиблення та зміцнення космічної співпраці США з Мексикою.

Мексикапідписала Угоди про Артеміду у 2021 році, приєднавшись до країн у всьому світі, щоб взяти на себе зобов'язання щодо сталого, мирного та відповідального освоєння космосу.

Крім того, Медіна провела круглий стіл з жінками, які працюють у галузях науки, техніки, інженерії та математики, в якому зазначила, що додаткові можливості для жінок у цих сферах важливі для просування науки як в Мексиці, так і в США.