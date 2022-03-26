«Знаменитість Masterchef»: Естівар Г та Мануела Гонсалес здивували суші зі свинячих кісок

«Знаменитість Masterchef» продовжує дивувати кухарів, які в попередньому виклику зіткнулися з викликом у парах, які мали на меті врятувати деяких учасників від того, щоб бути носіями страшного чорного фартуха, в якому, на жаль,Раміро та Памела; Марія Т і Наталя; Мануела та Ако та дует Чіхо-Карлоса не шкодували носити його на грудях, цієї п'ятниці, якщо вони мали шанс виграти жадану імунітету шпильку.

Знову ж таки, Аїда Моралес, яку її товариші по команді назвали «Королевою Чункулло», була головним героєм у виборі пар, які змагалися цієї п'ятниці, щоб виграти шпильку імунітету, щоб забезпечити своє місце в змаганнях ще тиждень і показати, що своїми підготовками вони заслуговують на те, щоб продовжувати просуватися в грі.

«Усі піддані чистяться, щоб побачити, щоб королева допомогла, тобто з колінами та співом, і все», - сказав Карлос Баес.

Однією з характеристик цього виклику було те, що пари повинні були складатися з одного учасника, одягненого в чорний фартух, а іншого з білим фартухом, щоб збалансувати сили.

«Я спокійний, тому що з кожним, хто знаходиться на кухні, ми всі дуже близькі», - сказала актриса Наталія Рамірес, яка носить чорний фартух.

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Ось так сформувалися пари, обрані актрисою,: Раміро з Аїдою Боссою; Ако Перес з Ізабеллою; Наталя з Тостао; Мануела з Естіваром Г; Марія Т з Кароліною Гомес; Памела з Крістіною; Карлос Баес з Корозо та Татан Мехія з Чічо Аріас. Коженмав точний час представити свої препарати за 60 хвилин з однією умовою: пару двох інгредієнтів, призначених «Королевою Чунчулло» одного з спонсорських брендів.

Доставивши інгредієнти Аїда Моралес, знаменитості почали виконувати свою підготовку. З цього приводу відвідували лише Ніколас де Зубірія та Хорхе Рауш, які провели раунд на кожній з кухонних станцій, щоб переглянути, що вони робили.

Там вони знайшли кілька цікавих речей, одну з них виявив Хорхе Рауш, коли він пройшов через станцію Памели та Крістіни, які вирішили приготувати заготовку з основою яловичої вирізки, тому журі повідомило їм, що вони повинні почати виконання своєї страви знову, оскільки вибране м'ясо не потрібно було стільки варити.

Памела і Крістіна представили найдорожчу сальсу Masterchef Celebrity на основі вирізки. Взяті з каналу RCN жити.

Намагаючись зберегти свою підготовку, Рауш пожартував, що учасники доставлять найдорожчу сальсу за всю історію програми. Зі свого боку, Ніколас де Зубірія додав: «вони використовують корейку для приготування соусу, я бачу їх дуже піспірети».

Один із гумористичних моментів зіграли Татан Мехія та Чічо Аріас, яким було відрізано один із соусів, які вони готували, поки вони доставили пояснення своєї страви під час сезонного візиту, зробленого шеф-кухарем Ніколасом де Зубірією та Хорхе Рауш, який попросив його зробити презентацію, схожу на попередній епізод.

Чічо Аріас, за захист своєї підготовки з Татаном Меджією перед суддями, нехай він розрізав сальсу. Взяті з каналу RCN жити.

«Я пішов захищати «татанізм» і залишив збивання молочного крему», - сказав Чічо, захищаючи свою страву, туди втручається Татан Мехія, який сміховинно згадує:«той татанізм, я не знаю що, якщо це працює... juep$% & мій крем був вирізаний... всебуло пошкоджено, у нас було 10 планів і все 10 пішло не так. »

Настав час презентацій, і стравою, яка найбільше привернула увагу шеф-кухарів, була приготована Мануелою Гонсалес та Естівар Г, яку вони назвали «Сучіхаррон», яка складалася з суші чихаррон, з майонезом та порошком чихаррон всередині маки. Подружжю вдалося взяти довгоочікувану шпильку імунітету.

«Це вражаюче, хороший рол, рис у суші-ролі найважливіше, граніт поважається, що коли ви кусаєте, ви відчуваєте кожен граніт, добре витриманий, багато сили», - сказав Ніколас де Зубірія.





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