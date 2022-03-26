Морський піхотин помер після того, як його партнер застрелив у Буенавентурі

Imagen de archivo fechada el l 7 de noviembre de 2018, que muestra a Infantes de marina de la Armada de Colombia. EFE/Ernesto Guzmán Jr /Archivo

Морський піхотин 24-го річкового батальйону морської піхоти загинув після удару кулею , мабуть, випадково одним із його колег. Події відбулися вдень 24 березня в батальйоні, розташованому в порту Буенавентура, Валле-дель-Каука.

19-річний бакалавр, ідентифікований як Хосе Луїс Арсе Замбрано, був застрелений зброєю обладнання одного з його однокласників і отримав серйозні травми.

За інформацією ВМС Колумбії, як тільки відбулися події, установа влаштувала кошти для евакуації його в клініку в місті Буенавентура, Вальє-дель-Каука, куди він, на жаль, прибув без життєвих ознак.

ВМС Колумбії запевнили, що відповідні розслідування вже проводяться для встановлення мотивів злочину. У ньому також зазначено, що вони нададуть всю необхідну інформацію, необхідну компетентним органам.

Установа також повідомила, що морський піхотин, причетний до смерті Хосе Луїса Арсе Замбрано, отримує підтримку військово-морського здоров'я.

Слід нагадати, що морський піхота, який був уродженцем Баранкільї, Атлантико, одинадцять місяців виконував свою військову службу в 24-му батальйоні річки морської піхоти в Буенавентурі, Валле-дель-Каука.

Поки відомо, що як тільки термінові дії закінчені, процедура, яка проводиться після смерті людини, тіло 19-річного віку буде передано в Барранкілью, де його сім'я здійснюватиме поховання.

«ВМС Колумбії глибоко шкодує про смерть морського піхотинця Хосе Луїса Замбрано Арсе і пропонує свої найглибші співчуття, проводячи відповідні запити та здійснюючи психосоціальний супровід родичам, супутникам та близьким цього героя Батьківщини», - сказав військово-морський заклад пізніше. сталося в річковому батальйоні морської піхоти № 24.

в'язницядля морської піхоти за вимагання грошей у священика в Гранаді, Мета

Морська піхота була відправлена до в'язниці за злочин вимагання. Це Браян Естівен Барраган Каро, 18 років, який вчинив злочин під час відпустки.

Гарантійний суд в Гранаді, Мета, видав ордер на інтрамуральний арешт проти морської піхоти та іншої особи, ідентифікованої як 23-річний Уріель Девід Майя Тірадо.

Ці двоє чоловіків, яких відправили до в'язниці, мабуть, будуть нести відповідальність за те, щоб священик з Гранади заплатив п'ять мільйонів песо, щоб не завдати шкоди їх фізичній цілісності.

Факти, які розслідуються Генеральною прокуратурою, були представлені, тоді як Браян Естівен Барраган Каро, який служить морським піхотинцем на острові Сан-Андрес, був на дозволом, наданим між 25 січня та 8 лютого цього року.

Згідно з процесом, незаконні економічні вимоги, які Барраган висунув у компанії свого спільника, почалися 28 січня, через три дні після приїзду морської піхоти до відповідного населення.

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