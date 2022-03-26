Директор спорту Леон на Сантьяго Орменьо: «Він для нас дуже важливий гравець»

Останні вихідні були важливим моментом для Сантьяго Орменьо, коли він возз'єднувався з гол після більш шести місяців, після забивання Мазатлана за Liga MX. Це, насправді, дало йому впевненість, необхідну для того, щоб прийти і приєднатися до біколор, з кращою здібністю.

І це відбилося протягом хвилин, коли він перебував на полі, після заміни Андре Каррілло, який не зміг продовжити матч через травму.

Infobae, щоб познайомитися з сенсаціями клубу Леон, команди Сантьяго Орменьо і подивіться, яка їхня робота в мексиканському акторському складі. Тому він зв'язався з Родріго Фернандесом, спортивним менеджером «Fiera», який дав подробиці про це.

«Сантьяго для нас дуже важливий гравець. Очевидно, що ми були на двох турнірах, і Аріель Холан дає обертання гравцям. Я думаю, що фізично не тільки Сантьяго, але і всі гравці не були на сто відсотків, але тепер, коли ми зосереджені на сто відсотків, це значно покращиться», - сказав Родріго Фернандес спочатку.

Потім, на запитання про те, як він бачить рівень Сантьяго Орменьо з Леоном, спортивний директор «Фієри» сказав наступне: «Сантьяго, у недільному матчі, я бачив його набагато краще і перш за все наступаючи на зону суперника, роблячи тіло для роботи тіла, що він робить дуже добре», - сказав виключно директор Леона Інфоба.

У свою чергу, Родріго Фернандес, спортивний менеджер Леона, продовжував хвалити Сантьяго Орменьо, який з метою зробив великий тиск сорочкою «Fiera». «Орменьо - дуже технічний і важливий для нас гравець. Я думаю, що крім того, що він дуже професійний, він буде шукати цю можливість, хоча він вже був у національній збірній в Америці Копа, він буде прагнути мати більше наступності в кваліфікаціях», - засудив він виключно Infobae.

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