Хорхе Монтоя до спостерігачів ОАС: «Якщо ви хочете подивитися дебати про вакансії, увімкніть телевізор»

Парламентар за народне оновлення Хорхе Монтойявиступив проти спостерігачів від АмериканськіШтати Об'єднаних Націй (ОАД) відвідуютьКонгрес Республіки, щоб стати свідком дебатів щодо руху вакансія проти президента Педро Кастільо, яка відбудеться в другій половині дня понеділка, 28 березня.

У цьому сенсі речник небесної партії використовував свої соціальні мережі, щоб іронічно висловити свою відмову від втручання ОАД у зобов'язання, до якої вони «небажані».

«Я звертаюся до ОАД та її представників, які намагаються втрутитися у суворо внутрішній процес нашої перуанської політики. Якщо ви хочете подивитися дебати про насувається президентську вакансію, увімкніть телевізор і поставте на канал Конгресу або ж ви також можете подивитися його в Інтернеті. Утримайтеся від прохання бути запрошеним там, де вони небажані», - сказала Монтоя у своєму акаунті в Twitter.

Конгресмен знову накинувся на ОАД, нагадавши їм, що вони не втручалися, коли їх попросили провести слухання в контексті скарг передбачуваніфальсифікації на виборах під час другого туру Перу Лібре. «Уних вже був момент, коли їх попросили бути присутніми, і вони відмовилися», - сказав він.

БІЛЬШЕКОНГРЕСМЕНІВ ПРОТИ

АдріанаТудела — конгресмен Аванза Пайс

Конгрессжінка Аванзи Паїс Адріана Тудела нарікав, що ОАД «піддається постановці, яка прагне делегітимізувати конституційний процес та залякати національне представництво».

«Турбується, що чиновники ОАД піддаються постановці, яка прагне делегітимізувати конституційний процес та залякати національне представництво. Дебати та голосування є публічними. Сесію понеділка може побачити будь-хто з будь-якої точки світу», - написав він у своєму Twitter.

АлехандроМуньанте - конгресмен популярного оновлення

Альтернативний представник народного поновлення Алехандро Муньанте прокоментував, що і ОАД, і Міжамериканська комісія з прав людини (IACHR) не повинні турбуватися про те, що Конгрес здійснює «своє законне право політичного контролю».

«Ми дотримуємося Конституції та правил Конгресу. Ми знаємо, що вони роблять це, щоб трохи деморалізувати настрій конгресменів. Це політична стратегія, яку ми відкидаємо. Якщо вони прийдуть, нехай вони. Ми не боїмося ОАД. Ми не робимо щось неправильно», - сказав Муньянте на каналі Н.

КОНГРЕСМЕНИНА КОРИСТЬ

МартаМояно - конгресмен народних сил

Мояно зазначив, що «право» виконавчої влади запрошувати членів ОАД взяти участь у пленарному засіданні понеділка. Однак він уточнив, що вступ керівників цієї установи спочатку повинен бути схвалений президентом Конгресу Марією дель Кармен Альвою.

«Це право, яке має виконавча влада і просить парламент надати йому об'єкти. Це рішення, яке повинен буде прийняти президент Конгресу. Я розумію, що вам доведеться зустрітися з речниками, щоб вирішити», - сказав законодавець пресі.

Дієго Базан — конгресмен Аванза Пайс

Базан привітав той факт, що група спостерігачів ОАД спостерігала за функцією Конгресу, поки президентська вакансія обговорювалася та голосувала.

«Думка одного народу полягає в тому, що я згоден з тим, що спостерігачі від ОАД йдуть, ми повинні розуміти, що це вже сталося, і це також в межах його законного права президента вимагати цього. Я очікую, що спостерігачі ОАС дійсно зроблять свою роботу», - сказав він Exitosa.

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