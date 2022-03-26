Джо Байден заявив, що Путін «не може залишатися при владі»

U.S. President Joe Biden speaks during an event at the Royal Castle, amid Russia's invasion of Ukraine, in Warsaw, Poland, March 26, 2022. REUTERS/Aleksandra Szmigiel





«Заради Бога ця людина не може залишатися при владі», - заявив Байден про Путіна в кінці виступу про Україну у Варшаві. Це перший раз, коли президент США закликав до зміни уряду в Росії.

Зіткнувшись з тисячами людей у Варшаві, багато з них українці, Байден також закликав Захід озброїтися «мужністю» для довгої війни в Україні і визнав, що перемога не настане через дні чи місяці. «У цій битві ми повинні тримати очі відкритими: ця битва не буде виграна в дні і місяці. Потрібно набратися сміливості за довгу боротьбу вперед», - заявили люди під час виступу у Королівському палаці у Варшаві.

Американець попередив свого російського колеги Володимира Путіна цієї суботи про те, що будуть наслідки, якщо його війська увійдуть на територію НАТО на один дюйм. «Навіть не думайте про переміщення жодного сантиметра в межах території НАТО», - попередив Байден, який такожнадіслав Україні повідомлення: «Ми з вами».