Джо Байден зустрівся з міністрами закордонних справ і оборони України в Польщі

U.S. President Joe Biden joins a meeting between U.S. Secretary of State Antony Blinken, U.S. Secretary of Defense Lloyd Austin, Ukrainian Foreign Minister Dmytro Kuleba and Ukrainian Defense Minister Oleksii Reznikov, amid Russia's invasion of Ukraine, at the Marriott Hotel, in Warsaw, Poland March 26, 2022. REUTERS/Evelyn Hockstein

Президент США Джо Байден зустрівся в суботу з міністрами закордонних справ і оборони України в готелі Marriott у центрі Варшави під час перших переговорів з високопоставленими київськими чиновниками з моменту вторгнення в Росію 24 лютого .

Під час зустрічі Байден сидів за довгим білим столом поруч з держсекретарем США Ентоні Блінкеном; та міністром оборони Ллойдом Остіном. Міністри закордонних справ України Дмитро Кулеба та міністри оборони Олексій Резніков повідомили про пул журналістів, акредитованих у Білому домі, висвітлюючи візит.

Незадовго до полудня преса мала доступ до початку зустрічі. Журналістизмогли почути, як Кулеба розповів Байдену, що з початку війни він навчився «спати за будь-яких обставин», дозволяючи йому відпочивати під час поїзда, який доставив його до Варшави.

Байденвідповів, що він теж може спати в поїздах, завдяки тому, що коли він був сенатором, він щодня брав їх, щоб переїхати зі столиці США до штату, в якому він проживав, Делавер.

Джо Байден на зустрічі з українськими міністрами (Reuters/Евелін Хокштейн)

Кулеба заявив у твіті, що зустріч з цією великою делегацією США дозволить «шукати практичні рішення в політичній та оборонній сферах, посилити здатність України до боротьби з російською агресією».

Зі свого боку, Резніков заявив у своєму офіційному акаунті у Twitter, що обидва міністри будуть присутні на виступі Байдена про війну в Україні цієї суботи о 18:00 (17:00 за GMT) у Королівському палаці у Варшаві.

Зустрічміж делегаціями США і України тривала більше півтори години, аБайден був присутній на ній близько 40 хвилин, повідомляє Білий дім.

У зустрічі також взяли участь Посол України в Польщі Андрій Дещицята Тимчасовий повірений у справах США в Україні Крістіна Квен.

Після цієї зустрічі Байден планував зустрітися з президентом Польщі Анджеєм Дудою перед тим, як відвідати футбольний стадіон PGE Narodowy , перетворений на центр біженців , щоб обслуговувати деяких з понад 2,17 мільйонів, які втекли до Польщі з початку війни.

Окрім зустрічі з біженцями, Байден буде взаємодіяти з мером Варшави Рафалом Трізовськимта організаціями, які здійснюють гуманітарну відповідь, включаючи організацію боротьби з голодом World Central Kitchen, засновану іспанським шеф-кухарем Хосе Андресом.

Байдена перед тим, як вилетіти назад до Вашингтона, буде зосереджена на «об'єднаних зусиллях вільного світу з підтримки народу України», повідомляє Білий дім.

Під час свого європейського туру, який розпочався у середу, Байден також відвідав американських військових біля українського кордону та взяв участь у трьох самітах НАТО, G7 та Європейського Союзу (ЄС) у Брюсселі, зосередивши увагу на вторгненні Росії в Україну.

(З інформацією від EFE та AFP)

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