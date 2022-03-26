Джо Байден зустрівся з міністрами закордонних справ і оборони України в Польщі

Президент США Джо Байден зустрівся в суботу з міністрами закордонних справ і оборони України в готелі Marriott у центрі Варшави під час перших переговорів з високопоставленими київськими чиновниками з моменту вторгнення в Росію 24 лютого .
Під час зустрічі Байден сидів за довгим білим столом поруч з держсекретарем США Ентоні Блінкеном; та міністром оборони Ллойдом Остіном. Міністри закордонних справ України Дмитро Кулеба та міністри оборони Олексій Резніков повідомили про пул журналістів, акредитованих у Білому домі, висвітлюючи візит.
Незадовго до полудня преса мала доступ до початку зустрічі. Журналістизмогли почути, як Кулеба розповів Байдену, що з початку війни він навчився «спати за будь-яких обставин», дозволяючи йому відпочивати під час поїзда, який доставив його до Варшави.
Байденвідповів, що він теж може спати в поїздах, завдяки тому, що коли він був сенатором, він щодня брав їх, щоб переїхати зі столиці США до штату, в якому він проживав, Делавер.
Кулеба заявив у твіті, що зустріч з цією великою делегацією США дозволить «шукати практичні рішення в політичній та оборонній сферах, посилити здатність України до боротьби з російською агресією».
Зі свого боку, Резніков заявив у своєму офіційному акаунті у Twitter, що обидва міністри будуть присутні на виступі Байдена про війну в Україні цієї суботи о 18:00 (17:00 за GMT) у Королівському палаці у Варшаві.
Зустрічміж делегаціями США і України тривала більше півтори години, аБайден був присутній на ній близько 40 хвилин, повідомляє Білий дім.
У зустрічі також взяли участь Посол України в Польщі Андрій Дещицята Тимчасовий повірений у справах США в Україні Крістіна Квен.
Після цієї зустрічі Байден планував зустрітися з президентом Польщі Анджеєм Дудою перед тим, як відвідати футбольний стадіон PGE Narodowy , перетворений на центр біженців , щоб обслуговувати деяких з понад 2,17 мільйонів, які втекли до Польщі з початку війни.
Окрім зустрічі з біженцями, Байден буде взаємодіяти з мером Варшави Рафалом Трізовськимта організаціями, які здійснюють гуманітарну відповідь, включаючи організацію боротьби з голодом World Central Kitchen, засновану іспанським шеф-кухарем Хосе Андресом.
Байдена перед тим, як вилетіти назад до Вашингтона, буде зосереджена на «об'єднаних зусиллях вільного світу з підтримки народу України», повідомляє Білий дім.
Під час свого європейського туру, який розпочався у середу, Байден також відвідав американських військових біля українського кордону та взяв участь у трьох самітах НАТО, G7 та Європейського Союзу (ЄС) у Брюсселі, зосередивши увагу на вторгненні Росії в Україну.
(З інформацією від EFE та AFP)
ПРОДОВЖУЙТЕЧИТАТИ: