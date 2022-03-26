Джо Байден назвав Володимира Путіна м'ясником після відвідування українських біженців у Польщі

U.S. President Joe Biden holds a child as he visits Ukrainian refugees at the PGE National Stadium, in Warsaw, Poland March 26, 2022. REUTERS/Evelyn Hockstein

Президент США Джо Байден назвав свого російського колеги Володимира Путіна « м'ясником » під час зустрічі з українськими біженцями у Варшаві.

На запитання про його думку про Путіна після розмови з біженцями, Байден відповів: «Він м'ясник».

Президент розпочав свій візит до біженців після запевнення, що його прихильність до оборони Польщі та інших країн-членів НАТО є «священною», і що стабільність Європи має « вирішальне значення» для США.

Під час зустрічі у Варшаві президент Польщі Анджей Дуда розповів Байдену, що поляки мають « величезне відчуття загрози »; страх, що Росія може напасти на їх територію після того, як вона вторгнулася в Україну.

Байден з українськими біженцями (Reuters/Евелін Хокштейн)

Байденвідповів, що вважає свою прихильність статті 5 Договору НАТО «священною», яка змусить США втрутитися в разі нападу Росії на Польщу або іншу державу-члена Альянсу.

«Ми бачимо статтю 5 як священний обов'язок. Священний обов'язок. Ви можете розраховувати на це. Їхня свобода - наша», - сказав Байден Дуді.

Американець вважав важливим, щоб НАТО залишалося «абсолютно, повністю і повністю об'єднаним, без відриву в своїх поглядах», і що вона діяла «вунісон».

Він сказав, що цього досягнуто з моменту вторгнення Росії в Україну місяць тому, і що президент Росії Володимир Путін не зміг досягти своєї мети «відокремити східний фланг» НАТО від західного.

«Стабільність в Європі має вирішальне значення для США», - підкреслив Байден.

Байден розмовляла з жінкою під час візиту до українських біженців у Польщі (REUTERS/Евелін Хокштейн)

Він додав, що найважливішим, що об'єднує США та її європейських союзників, є «свобода», в тому числі «свобода преси, переконавшись, що люди мають право голосу».

Президент зустрівся з Дудою після зустрічі з міністрами закордонних справ і оборони України Дмитром Кулебою та Олексієм Резніковим у готелі Варшава; разом з державними секретарями США та оборони Ентоні Блінкен Ом та Ллойдом Остіном.

Зустріч ознаменувала першу зустріч Байдена з українським лідером з початку російського вторгнення, а також обговорила «майбутні зусилля, спрямовані на допомогу Україні відстояти свою територію», повідомляєБілий дім.

Після зустрічі міністр оборони України висловив «обережний оптимізм» щодо майбутнього допомоги США Україні, і сказав у твіті, що Байден сказав йому: «Україна надихнула весь світ».

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