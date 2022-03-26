INJUVE їздити: це музеї, які ви можете відвідати на борту велосипеда

Велотур , організований Інститутом Молоді ( INJUVE CDMX ), дозволить учасникам відвідати музеї в Мехіко.

В рамках 1-го туру заходу INJUVE Primaverandoвідвідувачі зможуть дізнатися більше про популярні культурні заклади столиці країни. Тур триватиме дві години , а місцем зустрічі стане INJUVE, який розташований у дорозі Мексика-Такуба, мерія 235, Un Hogar Para Nososos, Мігель Ідальго, 11330 CDMX.

Велопробіг розпочнеться о 16:00 наступноїсуботи, 26 березня2022 року, в попередні дні INJUVE відкрила реєстрацію на кредит на велосипед, однак досяг своєї межі і закрився, з цієї причини, якщо ви йдете, ви повинні принести своє.

Одна з рекомендацій - мати попередній досвід проведення велосипедних турів (Фото: Wikipedia/Commons)

Рекомендації бути частиною весняної їзди INJUVE - це досвід велосипедних турів, носити зручний одяг, заздалегідь поїсти, використовувати сонцезахисний крем або окуляри, щоб захистити себе від сонця та принести зволожуючий напій. Ви можете піти з родиною, друзями або партнером.

Якимбуде маршрут велотуру?

* Цікаві місця та музеї 1-го INJUVE Primaverreando зйомок є:

* Він розпочнеться в Молодіжному інституті приблизно о 16:00 годин.

* Згодом до маяка Космосу, розташування якого знаходиться на дорозі Мексика-Такуба, Тлакспана, Мігель Ідальго, поштовий індекс 11 370 Мехіко .

* Звідти весняний знімок надійде до Національного музею Сан-Карлоса на проспекті Мексико- Теночтітлан 50, Табакалера, Куаутемок, поштовий індекс 06 030.

* Потім вони підуть до мурал Вісенте Рохо, музей Калуза на проспекті Ідальго 85, Історичний центр CDMX, Герреро, Cuauhtémoc, поштовий індекс 06 300

* Наступним пунктом буде галерея Хосе Марія Веласко в Калле Перальвілло 55, Перальвілло, Морелос, Куаутемок, CP 06200.

* Тоді курс буде до Jardín de Santiago- Tlatelolco , який розташований на проспекті Рікардо Флорес Магон, Тлателолко, Cuauhtémoc, CP 06 900.

* Наступним місцем стануть Музей Пульке та Пулкеріас , який розташований за адресою проспект Ідальго 107-109, Centro Histórico, Герреро, Cuauhtémoc, поштовий індекс 06300.

Весняний тур триватиме 2 години, а відстань приблизно 12 кілометрів (ФОТО: МАГДАЛЕНА МОНТЬЄЛЬ/CUARTOSCURO.COM)

* Пізніше вони прибудуть до саду Сан-Фернандо, його розташування знаходиться в історичному центрі CDMX, Колонія Герреро, Куаутемок, CP 06300.

* Потім перейдіть до Casa de los Mascarones, який розташований на проспекті Рібера де Сан-Косме 71, Колонія Санта-Марія ла Рібера, мерія Куаутемока, CP 06 400.

* Маршрут закінчиться в Нормальному метро лінії 2 Azul (Taxqueña-Cuatro Caminos).

* Маршрут триватиме приблизно 12 кілометрів, люди, які відвідують, не потраплять до музеїв, пройдуть лише на вулиці, хоча в деяких місцях будуть зупинки для занять, але головна мета - покататися на велосипеді та познайомитися з цікавими місцями.

Ті, хто хоче дізнатися більше про весняну зйомку, можуть подивитися соціальні мережі INJUVE у Facebook: https://www.facebook.com/INJUVECDMXoficial; або Twitter: https://twitter.com/InjuveCDMX/status/1507126109783085063/photo/2, або зателефонуйте за номером телефону 55 53 41 74 88, години його роботи - з понеділка по п'ятницю з 10:00 до 20:00.

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