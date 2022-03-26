Infobae в Україні: Таємне та ексклюзивне інтерв'ю з мером Харкова Ігорем Терейовим: «Росіяни вже атакували 100 цивільних об'єктів у місті, це спроба геноциду»

Призначення на співбесіду неточне: «Близько такої години ви повинні бути навколо такої області». Інформації немає і не може бути занадто багато: Ігор Терейов, міський голова Харкова, сьогодні є одним з найважливіших військових цілей у місті. Покищо під час вторгнення російські війська вже взяли 14 мерів у заручники у спробі забезпечити капітуляцію та захоплення кожного міста. Але Харків вже неодноразово заявляв про це: вони не здадуться.

Російські війська не слухають повідомлення: все більше танків накопичуються по місту і запускають більше ракет. Його ідея, здається, полягає в тому, щоб взяти під контроль Харків і зробити його фундаментальною основою для решти вторгнення. Цедруге за величиною місто України за розміром і значенням, а також є другим за величиною містом за рівнем руйнування. Заофіційними даними, було атаковано понад 1100 будівель, з яких понад 900 були житловими.

Терейов не уявляв цього керівництва. Протягом десяти років він був правим чоловіком мера Геннадія Кернеса, але не людиною, яка приймала рішення. Вінприйшов до влади, обраний народом у листопаді 2021 року, після того, як Кернес помер від COVID.

Життя його, однак, змінилося в лютому, не раніше. У перший тиждень вторгнення в центрі міста впали сотні бомбардувань і навіть на власний офіс був атакований. Сьогоднізагальна адміністрація міста являє собою тріснуту будівлю, більше не скляні вікна або дверні коробки. Українськийпрапор висів на фронті, але більше не летить, поранений одним із ударів, який залишив його, ніби застряг у вікні.

«Це спроба геноциду проти українського народу», - скаже він в інтерв'ю з підпілля місця, яке ми не можемо згадати і яке в будь-якому випадку було тимчасовим притулком для цієї розмови, яку потрібно було тримати в таємниці, поки ми не були відокремлені від нього.

-Як сьогодні ситуація в Харкові?

-Ситуація дуже складна, щодня буває багато бомбардувань. Населенню жити в цих умовах дуже складно, багато хто покинув місто.

-Скільки людей покинуло місто?

-Третина, приблизно 500 тисяч чоловік.

-Чи є у вас інформація про те, скільки людей загинуло в Харкові?

У мене є цифри, але це не добре, щоб дати цю інформацію, так що я не можу відповісти. Можу сказати, що за останні два дні було багато дуже інтенсивних бомбардувань, один з них в гуманітарному центрі, де напали люди, які збиралися туди, щоб отримати допомогу.

-Чи можете ви запевнити, що Путін націлений на цивільне населення або тільки військові цілі?

-Вони спеціально націлені на мирних жителів, а не лише на військових. Російські війська скоїли багато військових злочинів, було атаковано майже 100 цивільних цілей, багато житлових будинків знищено.

-Як харків'яни чинять опір тому, що переживають?

-Розумійте, що це справжня війна, війна проти України, проти Харкова. Це геноцид проти харків'янів, геноцид мирного населення, і ми піднімаємося за свободу, за свою незалежність, нашу родину, наших дітей, і ми збираємося захищати свою територію.

(Інфографіка: Марсело Регаладо)

-Чи готові ви чинити опір за всяку ціну?

-Звичайно.

-Де саме зараз росіяни?

-Що краще запитати українських солдатів, я не можу про це говорити.

-Як ви уявляєте майбутнє свого міста?

-Після перемоги нам доведеться його відновити. Відбудовуйте свої мости, свої будинки, свою інфраструктуру, культурні центри, парки.

-Вибули мером з листопада 2021 року. Чи можете ви сказати мені, як люди міста відчували в той час про Росію і що вони відчувають зараз?

-У нашому місті люди говорять російською мовою. Наші відносини з Росією до війни були нормальними. Потрібно розуміти, що практично у кожного в Харкові є друг або член сім'ї в Росії. Але ми знаємо, що відносини з ними і з Російською Федерацією відтепер ніколи не будуть однаковими. Ми єдині проти російської агресії.

-А що буде з громадянами, які ще хочуть говорити по-російськи?

-90% наших жителів говорять російською мовою, і ми ніколи не чиняли тиску, щоб не робити цього, і у нас не було проблем з ними. Всі ті історії, які вони були дискримінаційні, є помилковими.

-Чи ще багато російських диверсантів в місті?

У мене немає числа, але все ще існує багато груп російських диверсантів, і ми маємо нашу міліцію, щоб утримувати їх усіх.

-Цеінтерв'ю знаходиться в таємному місці, ми не скажемо, куди воно пішло. Ви повинні бути постійно в русі. Як це жити з постійною смертельною загрозою?

Ніякої різниці між мером і жителями Харкова немає. Всі ми однакові і боремося разом. Ми всі боїмося, але ми все ще боремося.

-Чи є безпечне місце в Харкові?

-Ні, але у нас є багато притулків, включаючи метро, де ми можемо захистити себе.

-Чи є у вас повідомлення, яке ви хочете дати світові?

«Так, я хочу сказати, що цю війну треба зупинити якнайшвидше, і ми повинні повернути свої території. Також хочу розповісти про наших героїв, починаючи з армії, територіальної оборони, добровольців, громадян, які героїчно борються проти російських військ.

-Багатолюдей кажуть, що Харків може стати наступним Маріуполем, що подібні напади можуть наступити. Що ви думаєте про це?

-Неможливо знати, що планують робити росіяни, ми не можемо сказати, що буде. Можна сказати, що сьогодні ми перебуваємо під постійним бомбардуванням і постійно пошкоджені.

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