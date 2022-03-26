У Колумбії щодня застосовується близько 300 тисяч доз вакцини проти covid-19

Una enfermera pone una vacuna del fabricante Pfizer-BioNTech contra la Covid-19 durante una jornada de vacunación para personal médico, en la Plaza de los Artesanos, en Bogotá (Colombia). EFE/ Carlos Ortega/Archivo

Цієї суботи, 26 березня, Міністерство охорони здоров'я та соціального захисту повідомило, що після падіння кількості вакцин, застосованих на національній території за останні три тижні, щодня знову застосовується близько 300 тисяч доз вакцини проти covid-19.

При розробці Єдиного командного пункту № 125 заступник міністра охорони здоров'я та доставки послуг Герман Ескобар Моралес підкреслив, що ці результати настають після коригувань, внесених до Національного плану імунізації.

Так само чиновник вказав, що все ще існує значний розрив для закриття других доз або повних графіків. З цієї причини він закликав секретаріати охорони здоров'я муніципалітетів розпочати реалізацію стратегій, щоб збільшити кількість людей, які отримують біологічну медицину проти covid-19, разом з МінСалюдом.

«Заклик до секретарів охорони здоров'я полягає в продовженні зусиль, і щоб вони розраховували на Міністерство охорони здоров'я та соціального захисту для диференціального перегляду вакцинації в тих муніципалітетах, які відстають, для реалізації заочної стратегії», - додав заступник міністра охорони здоров'я та служби Доставка.

УКолумбії вже застосовано понад десять мільйонів третіх доз

Під час Сил народної мобілізації, в якій Герман Ескобар Моралес доставив цей баланс щодо вакцинації в Колумбії, він також запевнив, що в країні вже застосовано понад десять мільйонів доз прийому.

З цією картиною з точки зору національного плану вакцинації чиновник Міністерства охорони здоров'я додав, що існує позитивна тенденція з точки зору епідеміологічних термінів і що заповнюваність лікарень не висока.

Залишеннямаски на відкритому просторі не вплинуло негативно

Заступник міністра пояснив, що країна наразі перебуває на низькому рівні зараження, як на рівні громади, так і госпіталізації на трьох рівнях складності.

«У цьому ключі, як ми бачили в останні тижні, ми були нижче 400 випадків на день по всій країні, і найголовніше, щоденна смерть ми залишалися нижче 20 за кілька днів», - сказав Ескобар.

Для заступника міністра це важлива новина для країни, «оскільки показано, що такі заходи, як невикористання масок на відкритих просторах (у муніципалітетах з більш ніж 70% імунізацією за повними схемами), не мали негативного впливу на передачу громади і що це було рішення грунтуючись на наукових доказах », - сказав він.

Позитивність, з іншого боку, залишається нижче 5%, після того, як досягла максимуму Omicron пік 40%. «Однак ми повинні продовжувати заходи в закритих приміщеннях і вести весь епідеміологічний нагляд», - сказав чиновник.

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