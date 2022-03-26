У районі Боготи Унір у деяких блоках є сигнали тривоги, щоб попередити про крадіжку

Через три роки після того, як громади мікрорайонів Унір I та Унір II, у місті Енгатіва, вирішили встановити тривогу в деяких кварталах, щоб попередити сусідів та влади про вчинення злочинних дій у цьому районі. Сьогодні шум пристрою може повторюватися до чотирьох разів на день.

У діалогах з газетою El Tiempo Едмундо Лопес, житель сектора, який проходить від 72 F до 77-ї вулиці, та між водно-болотними угіддями Жабоке та річкою Богота, зазначив, що «цей звук є доказом того, що ми живемо в страху, доказ того, що невпевненість перейняла околиці ісигнал про те, що нам потрібне втручання влади ».

Жителі цього району та прилеглих районів (Гран-Гранада, Віллас-де-Гранада, Ла-Перла, серед інших), засуджують, що немає жодного дня, коли злочин не залишає їх у спокої і що присутність поліції недостатня.

Навіть у грудні минулого року влада безпосередньо стала свідком незахищеності, коли група поліцейських формених співробітників, які здійснювали контрольно-охоронні патрулі в сектор, були розстріляні в околиці.

Згідно з даними Міністерства безпеки, в юрисдикції Villas de Alcalá (до складу якої входять два сектори Унір), злочинність у цьому районі зменшується. Крадіжка людей (-2,54%), мобільних телефонів (-27,1%), автомобілів(-81,2%), велосипедів (-16,6%) та резиденцій (-35,7%) зменшилася з 2020 по 2021 рік.

Є банди, які були демонтовані під час останніх рад безпеки, які проводили Район у населеному пункті, однак є багато людей, які не повідомляють, і таким чином важко помітити прогрес на вулицях.

Місцевамерія Енгатіви вказала, що проводить заходи щодо вирішення цих скарг, «разом із Поліцією Енгативи, Секретаріатом безпеки та Національної армії, виконували плани маяків, змішані патрулі, велосипедні прогулянки по краю каналу. Поліції Карабінероса вдається проводити обходи вздовж річки Богота та торгового центру, який межує з Гран-Гранадою та Уніром».

Зі свого боку, Марія Мартінес, лідер громади, проблеми мікрорайону мають свій початок у двох факторах: місцезнаходження та незначна підтримка влади. «Коли цей проект був задуманий, він мав на меті залучити працівників та інвестицій, сьогодні це група будинків, де десятки підприємств, які не повинні існувати в одному районі, працюють житловими», - підкреслив він.

Квартали Унір і Унір II були побудовані в 1993 році і частково легалізовані 26 років по тому. Сьогодні ситуація є більш критичною через відсутність доріг і основних служб і прибуття людей, які використовують фасад сміттєзбирачів для вчинення злочинів.

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