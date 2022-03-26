Як приготувати найкращий рецепт пюре з перуанської солодкої картоплі

Новий рецепт дня, і на цей раз він дуже простий у приготуванні. Це одна з найбільш споживаних продуктів в Перу, солодка картопля. Поживне і те, що ми бачили в різних типових стравах нашої гастрономії. Тепер, якщо є картопляне пюре, чому б не батат?

Настав час застосувати наші кулінарні навички на практиці і показати, що ви можете вижити, не купуючи концентровану їжу або з ресторану. Тому Acomer.pe приносить рецепт приготування пюре з солодкої картоплі, яке дозволить вам годувати себе поживними речовинами для свого організму. Не забудьте взяти до відома всі інгредієнти і стежити за підготовкою по порядку.

У домашніх умовах виникли сумніви щодо того, як зробити пюре з солодкої картоплі, що досить просто в залежності від розміру порції, пояснювальне відео може вирішити запит. Без зайвих прихильностей, візьміть до відома.

ІНГРЕДІЄНТИ

- 1 кілограм солодкої картоплі без шкіри

- 2 склянки гарячої води

- 3 одиниці зіркового анісу

- 1/2 одиниці апельсинової цедри

- 3 одиниці паличок кориці

- 1/4 чайної ложки солі

- 2 столові ложки вершкового масла

- 4 столові ложки меду

- Мускатний горіх (за смаком)

- 1/2 цедри апельсина

ПІДГОТОВКА

- У каструлю покладіть солодку картоплю без шкіри, додайте гарячу воду, а потім додайте одиниці зіркового анісу, апельсинову цедру, 3 палички кориці та сіль, щоб прискорити приготування.

- Потім починайте готувати протягом 20 хвилин на середньому вогні. Видаліть апельсинову цедру, бадьян і корицю.

- Подрібніть за допомогою ручного віночка, вилки або лопатки. Додайте 2 столові ложки вершкового масла, дайте йому змішати з солодкою картоплею, щоб додати 4 столові ложки меду.

- Можна додати мускатний горіх або сіль за смаком, а потім все перемішати, щоб домогтися текстури пюре. Використовуйте 1/2 апельсинової цедри для змішування і подачі в гарячому вигляді.

- Наступний крок - подати його на тарілці, щоб прикрасити його апельсиновою цедрою, щоб вона надавала йому особливий смак, і ви могли спробувати.

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ПРОСОЛОДКУ КАРТОПЛЮ

За словами Андіни, вирощування цього бульби, родом з Перу, датується близько 8000 років в регіоні Аякучо. Він також відомий як солодка картопля, батат, апічу (кечуа) та туктука е тіпалі (аймара).

Міжнародний центр картоплі (CIP) зберігає понад 2000 сортів солодкої картоплі, серед яких фіолетовий. Це менш солодке, ніж жовтий або оранжевий батат, але його м'якоть більш компактна і характеризується фіолетовим або бузковим забарвленням.

Основний внесок фіолетової солодкої картоплі - бути чудовим антиоксидантом, який допомагає боротися з окислювальним стресом та метаболічним синдромом; а також уникати серцево-судинних захворювань, включаючи контроль над діабетом. Тому рекомендується вживати його як овоч або як солодкий.

З іншого боку, його універсальність дозволяє висаджувати його від рівня моря до висоти 2500 метрів, тому він присутній на узбережжі Перу, горах та джунглях.

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