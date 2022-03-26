Серцеві напади є основною причиною смерті вище covid-19

Заданими DANE, згідно з останнім звітом про народження та смертність у Колумбії,серцеві нападиє основною причиною смерті протягом четвертого кварталу 2021 року та досі у 2022 році. Таким чином, подолання covid 19 як основної причини смерті за останні два роки.

Таким чином, серед першої десятки причин смерті у чоловіків до цих пір у 2022 році ішемічна хвороба серця посідає перше місце з 17,7% випадків смерті. За ним слідують певні інфекційні та паразитарні захворювання, у цій категорії класифікуються випадки смерті від підтвердженого та підозрюваного covid-19 , при цьому 17,1% . На третьому місці стоять напади, зокрема вбивства з 6,0% і які зросли на 16,5% порівняно з аналогічним періодом 2021 року.

Що стосується жінок , то в 2022 році було 14 293 смертей , з яких 18,1% були пов'язані з ішемічними захворюваннями серця, а потім певні інфекційні та паразитарні захворювання, які досягли 16,2% .

Що стосується інфекційних та паразитарних захворювань, у звіті підкреслюється , що між 16 березня 2020 року по 6 березня 2022 року було зареєстровано 138 511 підтверджених смертей від 19, 12 820 від підозри на covid-19 та 20 457 смертей від пневмонії та грипу.

І він розмірковує, що за всі місяці, коли пандемія тривала в Колумбії, червень 2021 року був тим, хто зафіксував найбільшу кількість смертей від covid 19, підтверджених 17 186 випадків.

У звіті також представлені цифри народження, тому було підтверджено, що протягом четвертого кварталу 2021 року було зареєстровано 154 788 народжених, що відображає падіння на 3,3 відсотка (на 5335 менше випадків) порівняно з аналогічним періодом 2020 року. З них 51,4 відсотка були хлопчиками, а 48,6 відсотків - дівчатками.

З точки зору віку матері, 53,1% народжень, зареєстрованих у четвертому кварталі 2021 року, відбулися в групі жінок у віці від 20 до 29 років, а 26,3% були зосереджені у матерів у віці від 30 до 39 років.

Кількість народжених у групі матерів у віці від 15 до 19 років зросла з 27 807 у четвертому кварталі 2020 року до 26701 за аналогічний період 2021 року, що відображає падіння на 4,0%.

У порівнянні з четвертим кварталом 2021 року проти 2020 року, на національній території також спостерігається збільшення кількості народжених матерів до 14 років.

Порівнюючи 2022 рік (січень) з тим же періодом 2021 року, повідомлялося про 46 942 народження (51 ,1% чоловіків та 48, 9% жінок), при більшій участі в групах жінок у віці від 20 до 24 та 25 до 29; однак частка у віковій групі 20-24 років дещо зменшилася, з 29,2% у 2021 році до 27,5 відсотка у 2022 році, що відповідає варіації 4,5%.

У 2022 році спостерігається збільшення кількості народжених матерів у віці від 10 до 14 років.

Поки що цього року ми підкреслюємо зменшення народжень матерів із сімейним статусом «не одружені» і «живуть зі своїм партнером менше двох років», порівняно з аналогічним періодом 2021 року, зі зменшенням на 2,8%.

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