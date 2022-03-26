Група солдатів, які продавали зброю та інформацію про президентську безпеку дисидентам FARC

У понеділок вранці Генеральна прокуратура оголосила, що переслідувала шість передбачуваних членів кримінальної мережі на службі структури Олівера Синістерри дисидентів FARC .

Серед заарештованих - п'ять професійних солдатів , приєднаних до батальйону спецназу в муніципалітеті Тумако , Наріньо . Формени були причетні до «крадіжки боєприпасів, гранат, зброї, обмундируваннята інших предметів, які продавалисякерівникам злочинної структури».

Залучені: Едвар Рауль Кабесас Ангуло, псевдонім «Чорний ведмедик», передбачуваний член Олівера Сіністерри, який відповідав би за отримання чоловічої зброї в уніформі та професійними солдатами з колега ми-професіоналами Луїс Карлос Еррера Діас, Макгайвер Оталора Трухільо, Йісон Олександр Кайседо Расінес, Джон Фреді Ландазурі Кінонес та Джайдер Губерто Таборда Бетін.

У випробувальному матеріалі зазначено, що вони також надали інформацію про операції , переміщення військ і військових літаків. Так само було очевидно, що вони надали дані про розподіл груп, які забезпечували безпеку під час візитів президента Івана Дуке та інших чиновників до Тумако.

Згідно зі звітом прокурора, деякі гранати та боєприпаси , доставлені фронту Олівера Сіністерри, використовувалися для вчинення злочинних дій у сільській місцевості Тумако . Вбивство восьми людей 3 серпня 2021 року; та напад на компанію Національної поліції Джунгла , яка сталася в селі Брісас-де-Матає, 18 серпня 2021 року, були б деякими випадками цієї акції. В останній атаці 14 солдатів отримали поранення.

Запити вказують на те, що члени силових структур вчинили злочини в період з 2020 по лютий 2022 року , очевидно, отримуючи грошові перекази в обмін на витрати. Так само за наказом деяких лідерів, таких як «Хосе» та псевдонім «Мурга», підсудним довелося б вбити членів «Лос-Контадора» та інших незаконних збройних формувань, які перебували на проведенні операцій , в яких вони брали участь.

Прокурор Спеціалізованого управління проти кримінальних організацій звинуватив п'ятьох солдатів та одній особі, які повинні відповісти концертом за вчинення тяжкого злочину , хабарництва, розкриття таємниці, посиленої крадіжки; і виробництво, торгівля, носіння зброї, боєприпасів для виключне використання Збройних Сил.

Особи, які перебувають під слідством, не прийняли звинувачення , і за наказом судді з гарантійного контролю в Пасто (Наріньо) вони повинні дотримуватися заходів забезпечення опіки в тюремному центрі.

Слід нагадати, що псевдонім «Хосе», нібито відповідальний за запит та оплату офіційної зброї, нещодавно був захоплений у провінції Есмеральдас(Еквадор). Через офіс INTERPOL в Колумбії було зроблено прохання видати синє повідомлення проти нього, щоб домагатися його повернення в країну.

Колумбійська влада завдала ще одного удару по клану Перської затоки, після того, як було підтверджено екстрадицію Карлоса Антоніо Морено Тюберкії , псевдоніма Ніколаса, який був другим у командуванні цієї злочинної структури.

Чоловік був наступником Дайро Антоніо Усуги Давида, псевдоніма «Отоніеля», який, нагадаємо, був заарештований у жовтні минулого року громадськими силами. Відповідно до цих ліній, вранці цієї п'ятниці, 25 березня, в командуванні повітряного військового транспорту (CATAM) розпочалася передача «Ніколаса», яку вимагали суди Нью-Йорка та Маямі у Сполучених Штатах.

Ця процедура почалася в той же день, коли Цивільна палата Верховного Суду ООН відхилила опіку, яку подав захист Морено Тюберкії, щоб запобігти його екстрадиції на територію Сполучених Штатів. Слідзазначити, що цьому процесу сприяв той жепрезидент Колумбії Іван Дуке.

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