Губернатор Коауїли видав апеляцію на відкликання мандата: «Не будемо брати участь у фарсі»

Губернатор Коауїли Мігель Анхель Рікельм Солісзакликав PRI не брати участь у відкликанні мандат, просувається президентом республіки та Мореною, його правлячою партією, вирішити, чи ратифікувати голову федеральної виконавчої влади.

«Сьогодні я хочу зробити шанобливе звернення до PRI та PRI в Коауїлі: Давайте не будемо брати участь у фарсі, який вони мають намір провести наступного 10 квітня! », - сказав він партизанським прихильникам.

У рамках 93-ї річниці Інституційної революційної партії (PRI) Державна політична рада була проведена в організації, що керує Рікельма Соліс з національними та місцевими лідерами.

За підтримки лідерів триколора, включаючи національний президент PRI Алехандро Морено, він став першим опозиційним губернатором, який відкинув участь громадян , яка вже триває з організаціями Національного виборчого інституту (INE).

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