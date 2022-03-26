Мета для Перу? Два відео, які не були помічені на телевізійній трансляції матчу проти Уругваю для Плей-офф

Перупроти Уругваю :Суперечлива гра матчу була незатребуваним голом білого та червоного в кваліфікаційних турнірах Катару 2022 та телеканалу América TV, який має права на мовлення, представлені зображення, відмінні від побаченого на телебаченні.

Центр перуанського повного захисника Мігель Трауко став пострілом у ворота Уругваю, який голкіпер Чарруа Серхіо Роше провів у двох таймах протягом закінчення матчу, який грав на стадіоні Centenario в Монтевідео.

У перший момент воротар Чарруа Серхіо Роше зупиняє постріл, але інерція віддачі після імпульсу стрибка витісняє його, коли він осідає на полі. Потім він робить пару кроків назад, щоб зберегти контроль над м'ячем, розтягуючи руки, щоб запобігти його перетин лінії воріт.

Негайно він взяв цей крок як гол Перу та нічию проти Уругваю за лічені хвилини дисконтування. Однак бразильський арбітр Андерсон Даронко не поступився мети за двоколор.

Гравці збірної Перу закликали до валідації голу за Перу і не змогли переглянути гру в VAR, щоб точно визначити, чи увійшов м'яч у гол повністю.

Відмова арбітра Андерсона Даронко спровокувала реакцію перуанського банку-замінника, поки матч не зупинився, щоб визначити ситуацію. Цей суперечливий крок загострився на міжнародному рівні.

З іншого боку, Conmebol опублікував через кілька годин відео та аудіо записи VAR, посилаючись на ту гру, в якій дія не аналізується, і визначено, що це не мета.

Дискусія про п'єсу продовжилася, і América TV представила дві власні відеопослідовності та відмінні від того, що було помічено на міжнародному каналі. Перший був на рівні суду з кутом за уругвайською дугою, а інший з фокусом камери навпроти телевізійного сигналу. Незважаючи на те, що було опубліковано Conmebol VAR, новий аудіовізуальний контент продовжує викликати сумніви.

СУПЕРЕЧЛИВАГРА З-ЗА ДУГИ

ЗбірнаПеру поступилася Уругваю 1-0 і залишається на п'ятому місці в турнірній таблиці Відбіркових турнірів Катару 2022. Біколор зіткнеться з Парагваєм наступного вівторка 29 на останню дату в Estadio Nacional.

СУПЕРЕЧЛИВИЙХІД ВІД ПРОТИЛЕЖНОГО КУТА

ОСТАННЯДАТА ПІВДЕННОАМЕРИКАНСЬКИХ ПЛЕЙ-ОФФ

Перу проти Парагваю

Еквадор проти Аргентини

Болівія проти Бразилії

Чилі проти Уругваю

Венесуела - Колумбія

ПРОДОВЖУЙТЕЧИТАТИ