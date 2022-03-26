Джанлука Лападула з'явився з перев'язаною рукою: чи приїжджає він до Перу проти Парагваю для Плей-офф?

ДжанлукаЛападула хвилювала всіх сьогодні вранці, коли національна збірна Перу вирушила з концготелю до Ла-Відена на ще один день тренувань. Нападник з'явився з перев'язаною рукою , і його присутність у Перу проти Парагваю для південноамериканських кваліфікаційних турнірів , що прямують до Катару 2022, викликала сумніви.

Незважаючина те, що «біло-червоний» досі не видав жодної заяви, як ніби вона це зробила з травмою Андре Каррілло, футболіст з італійського Беневенто опинився з правою рукою повністю знерухомленим і, ймовірно, не тренуватиме частину своїх товаришів по команді цієї суботи в комплексі Федерації футболу Перу.

Зараз мається на увазі те, що 32-річний нападник був перев'язаний таким чином медичним персоналом «біло-червоного», щоб запобігти різким рухам і щоб травма погіршилася під час практики в ці дні. Це несерйозний удар, який не дозволяє йому встати перед збірною Парагваю.

Згадаймо, що Джанлука Лападула - стартовий нападник «blanquirroja». У нинішніх відбіркових турнірах чемпіонату світу він провів 12 матчів із 17, які були зіграні досі, сприяючи двома голами проти Болівії та Венесуели. Крім того, він надав допомогу Еквадору в Кіто, в матчі, який освятив його як беззаперечний стартер.

Перута Парагвай зіграють цього вівторка, 29 березня, з 18:30 (перуанський час) на Національному стадіоні в Лімі, який матиме аншлаг через очікування, спричинені цим зобов'язанням. Пам'ятайте, що цей матч буде зіграний одночасно з чотирма іншими матчами, оскільки Колумбія та Чилі також мають можливість досягти п'ятого місця (плей-оф).

КОЛИТРАПИЛАСЯ ТРАВМА GIANLUCA LAPADULA

Коли Джанлука Лападула мав перший вибір для Перу проти Уругваю, ймовірно, найясніший ми мали в матчі, він закінчив боротьбу, щоб дістатися до м'яча «попкорну». У момент падіння, через швидке переміщення, він не міг правильно покласти пальці, витягнуті до трави, і в кінцевому підсумку згиналися. За лічені хвилини після цієї п'єси, на шляху до мети, яку захищав Педро Галлезе, щоб захистити куточок, він бачить жест болю в руці.

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