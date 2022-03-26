Foo Fighters: This is how Peruvian fans reacted to the sudden death of Taylor Hawkins

Страшною новиною було те, що сталося цієї п'ятниці, оскільки Тейлор Хокінс, барабанщик групи, помер 25 березня , За словами представника групи. Причина смерті не була оголошена. Йому було 50 років.

І це, офіційний акаунт Foo Figthers дав жахливі новини у своїх офіційних мережах. «сім'я Foo Fighters спустошена трагічною та несвоєчасною втратою нашого улюбленого Тейлора Хокінса. Їх музичний дух і інфекційний сміх будуть жити з нами назавжди», - йдеться в заяві групи у своєму офіційному акаунті в Twitter.

Тіло емблематичного музиканта знайшли млявим в готелі, де він перебував у гурту. Йому було 50 років

Щосталося з Тейлором Хокінсом?

Згідно з повідомленнями з Колумбії, в готелі, розташованому на північ від Боготи, було знайдено неживе тіло відомого музиканта. У готелі, де перебувала банда, є група судової поліції та криміналістики юридичної медицини, які займаються відповідним підйомом тіла.

Ця подія впала як відро холодної води серед глядачів, які очікують побачити рок-групу на фестивалі пікніка Estéreo, на околиці Боготи, де, почувши цю новину, багато розплакалися.

Крім того, перед початком презентації Black Pumas організатори фестивалю та лідер цієї групи вийшли, щоб оголосити цю новину та попросили хвилинку мовчання в данину барабанщику, якого поважала аудиторія, шокована тим, що сталося.

ШАНУВАЛЬНИКИНА ТВІТТЕРІ РОБЛЯТЬ ЦЮ

У Twitter перуанські фанати опублікували різні коментарі сумно про чутливу смерть Тейлора Хокінса.

«Смерть барабанщика Foo Fighters, - це багато помилок в матриці друга. Кінець світу почався, і вони не помітили», - написав акаунт у Twitter під назвою Kes.

Перуанці висловлюються в Twitter про смерть барабанщика Foo Figthers





Інший користувач, якого звуть Даніела Дель Кастільо, написав наступне як коментар до облікового запису Майка Бове. «Шокуюча, несамовита і така сумна втрата, мої співчуття від Ліми, Перу своїй родині, друзям і товаришам по команді Foo Fighters, як неймовірного музиканта і барабанщика як одного з кращих, що відпочиває при владі Тейлор Хокінс, завжди пам'ятав і ніколи не забував», - написав він.

Даніела дель Кастільо прокоментувала смерть барабанщика Тейлора Хокінса від Foo Fighters

Користувач на ім'я «Islander 79″ змусив його відчувати роздратування, що гурт ніколи не приїхав до Перу». Мене турбує те, що я ніколи не бачив Foo Fighters жити і що вони не приїхали до Перу. Сором за Тейлора Хокінса», - сказав він.

Перуанці оплаковують смерть Тейлора Хокінса

Нарешті, на рахунку itnever3nds__ написав емоційний пост після того, як дізнався про смерть барабанщика Тейлора Хокінса. «У 14 років я зійшов з розуму від підробленого плаката Foo Fighters в Перу, сподіваючись одного разу побачити кожного з членів. Я не побачу їх усіх, але навіть якщо я насолоджуюся вашими дотиками на відстані #taylorhawkins без слів», - сказав він.

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