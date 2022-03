Foo Fighters в Мексиці: Це була легендарна презентація Тейлора Хокінса за кілька днів до його смерті

FILE PHOTO: Taylor Hawkins and Dave Grohl of the Foo Fighters arrive at the 2013 Rock and Roll Hall of Fame induction ceremony in Los Angeles April 18, 2013. REUTERS/Phil McCarten/File Photo

У ніч на минулу п'ятницю, 25 березня, всіх здивувало проходження Тейлора Хокінса, барабанщикаFoo Fighters, якого знайшли млявим в його готельному номері в Боготі.

Група була в Колумбії для їх презентації на фестивалі пікніка Estéreo. Подія була оголошена заявою гурту, яка пошкодувала про це і подарувала співчуття та солідарність родині барабанщика.

«сім'я Foo Fighters спустошена трагічною та несвоєчасною втратою нашого улюбленого Тейлора Хокінса. Їх музичний дух і заразний сміх будуть жити з нами все вічно», - написали вони на рахунку групи.

Однак, на щастя для багатьох, Мексика змогла відсвяткувати те, що було б останнім спектаклем з барабанщиком, оскільки 16 березня вони виступали перед мексиканською публікою в Foro Sol.

Випуск Foo Fighters (фото: Скріншот)

Свою презентацію гурту довелося відкласти у листопаді 2021 року через пандемію COVID-19. З падінням інфекцій та продовженням зеленого світла група змогла без проблем представити себе в Мехіко більш ніж 58 000 людей .

Концерт розпочався з їх відомої пісні Times Like Thes і, не зупиняючись, вони продовжили з Pretender і Learn to Fly , дві класики групи.

На півдорозі пісні ПретендентаДейв Гроль, вокаліст групи, розповів присутнім, зібраному англійською мовою «Це буде довга ніч», на яку люди шалено кричали.

Вокаліст запитав «Ви хочете, щоб це була довга ніч?» , питання, яке він неодноразово повторював божевільній публіці, яке він закричав.

Після того, як навчитися літати, вони продовжували з No Son of Mine, який супроводжувався фантастичним солом Гроля у супроводі Хокінса на барабанах, який з'явився на екрані, даючи всю свою енергію.

(фото: @foofighters Ліліана дорога OCESA)

Після мого сина Немає, була перша пауза, в якій люди скористалися можливістю кричати « Olé, olé, olé, Foo, Foo». Гурт продовжив виступ The Sky є сусідство, а потім шахта, в якій Grohl попросив крик учасників.

Потім він сказав, що це було давно і що вони будуть грати стільки пісень, скільки могли. «Ви хочете одногодинне шоу? Хочеш годину?» , всі вони заперечували. «Хочеш півтори години?» , люди знову заперечували. «Хочеш дві години?» ,» Дві з половиною години? », «Вони хочуть, щоб ми грали всі пісні, які ми можемо, не зупиняючись», - всі вони підтвердили.

«Це буде довга ніч», - сказав вокаліст.

Таким чином, вони продовжували без пауз або помилкових виходів, не зупиняючись на ці дні, Прогулянка, Ганьба ганьбаі Breakouт. до півдорозі концерту, Хокінс світився для виступу хтось любити англійською групою Queen.

Він відмовився від свого місця на барабанах, замінивши його Grohl, який був барабанщиком для групи Nirvana,щоб піти на фронт кричати міфічну «Ео» Фредді Меркьюрі, в унісон з аудиторією. Таким же чином він обміняв його з ім'ям вокаліста. «Він ненавидить це, коли я це роблю, мені шкода. Гаразд, мені не шкода», - пожартував Хокінс.

Таким же чином вони виконали пісню Bee Gees, хоча вона, безсумнівно, залишиться в пам'яті та серці кожного, інтерпретація Хокінса.

Вони продовжували пісні All My Life, Run, Wheels, Love Dies Young, This Is a Call, Best of You, Aurora, Monkey Wrench і закриті однією з найпопулярніших пісень: Everlong . Зрештою Гроль попрощався разом з усією групою, кидаючи поцілунки і подякувавши публіці.

Ударник помер у віці 50 років, хоча причина так і не з'ясована з боку влади. Хоча Хокінс передозував у 2001 році, що залишило його в комі.

