Електронна музика на FEP: так триває вечірка для самих «рейверів»

Фестиваль стерео пікніка (FEP) проходить в ці дні на полі для гольфу Briceño 18, в Боготі. До 27 березня жителі колумбійської столиці, як вітчизняної, так і зарубіжної, будуть насолоджуватися Поверненням «Іншого світу», де понад 60 художників розгортатимуть свій талант на різних етапах.

Але є один із цих просторів, який привертає увагу всіх присутніх, Купол за закритими дверима, який спалахує вогнями назовні, і перш за все потужний електронний ритм , який приваблює навіть найнедосвідченіших у жанрі.

Ці звуки виграли етапи FEP з 2019 року, презентаціями легендарних та незабутніх артистів, таких як Справедливість, Розкриття чи Підземний світ. Цьогороку в ньому візьмуть Dj Harvey, Мартін Гаррікс, Ela Minus, Хуліо Вікторія Енсамбл, серед інших.

«Купол - це п'ятий етап і найбільш особливий серед інших, тому що його інфраструктура, його зміст. Це електронна вечірка, яка не зупиняється з 2 години дня до 5 ранку, тому для більшості учасників вони можуть залишатися там до дванадцяти годин вечірок. Є люди, які не живуть фестивалем за куполом», - сказав Мігель Сантаколома, начальник греблі FEP.

Купол електронної музики на пікніку Estéreo. Інфоба.

Так само він сказав, що «досвід прагне наслідувати ті простори, які існують на інших фестивалях по всьому світу, таких як Coachella, Glastonbury, де є ті простори безперервної вечірки, тому що ми знаємо, що є рейвери, які не хочуть припиняти танці, і саме для цього призначений Budwiser Dome».

І справа в тому, що електронна музика зіграла провідну роль на фестивалі з моменту його створення, доказом цього є те, що один з найважливіших артистів жанру буде виступати цієї суботи; це Карібу або Даніель Віктор Снайт (його справжнє ім'я), канадський музикант, який приїжджає з живим вироблено звукове шоу, де ударним є головний герой.

«Перш за все, мені подобається мелодія. Я не роблю супер тупий або абстрактну музику або неможливо слухати. Незважаючи на це, моя улюблена поп - це та, яка несе щось підривне . Я намагаюся те саме: щось, що звучить знайомо, але раптом відбувається несподівана зміна, яка змушує вас відчувати речі», - пояснив автор «Не може обійтися без тебе» в інтерв'ю El Mundo.

З Карібу, який виступить цієї суботи, Ніна Кравіз також вийде на сцену в неділю, російський ді-джей, який став одним з найважливіших експонентів електронної музики на міжнародній арені. Йому властиво відображення техно звуків в своїх сесіях, але добре відомо, що він любить експериментувати з трансом і самими класичними проявами жанру.

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Також буде легенда про електрозіткнення, The Hacker. Мішель Амато - їх справжнє ім'я, і разом з Кароліною Ерве (міс Кіттін) вони залишили спадщину в історії електронної музики з гімнами з європейської сцени, такими як «1982″ або «Френк Сінатра».

Як описано FEP, на його музику вплинули такі артисти, як Дуран Дюран та Джефф Міллс, які своєю «надприродною технікою повністю огорнули його електронікою».

«Електронна музика завжди прагне авангарду, а також партії, основна характеристика електронних актів полягає в тому, що вони є тусовщиками, що вони дуже енергійні, в цьому сенсі голод шукати цей тип контенту намагається шукати профілі, які мають вечірку, так що це буде девізом від тепер на», - підсумував він Сантаколома.

Це художники, які отримають Domo в ці вихідні:

Стерео пікнік 2022

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