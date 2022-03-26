COVID-19: Перу фіксує 335 нових випадків та 10 смертей за останні 24 години

FOTO DE ARCHIVO. La gente camina en una calle llena de gente mientras los nuevos casos de la enfermedad del coronavirus (COVID-19), impulsada por la variante Omicron, están aumentando, en Lima, Perú el 12 de enero de 2022. Foto tomada el 12 de enero de 2022. REUTERS/Angela Ponce

Коронавірус продовжує атакувати. Перу продовжує збільшувати кількість позитивних результатів, і це можна побачити після останнього звіту Міністерства охорони здоров'я, який до 22:00 24 березня 2022 року підтвердив появу 403 нових заражених COVID-19 в країні.

Згадана цифра відповідає лише останньому четвергу, а кількість смертей в той же день становить 10 в цілому.

Згідно із заявою Мінсою та ситуаційною кімнатою COVID-19, спостерігається збільшення проведених тестів на викид разом із збільшенням позитивних випадків у країни. Це інформація, зібрана з початку пандемії до 24 березня 2022 року.

- Люди відібрали 28 мільйонів 459,124

- Негативні результати 24 мільйони 914,786

- Підтверджено випадки 3 млн 544,338

Така ситуація #COVID19 в Перу до 22:00 годин 24 березня.

Щодо випадків, підтверджених минулої середи, отримано наступну інформацію:

- Люди відібрані 59 896

- Підтверджені випадки 335

ГОСПІТАЛІЗОВАНІТА ОДУЖАЛИ

Мінса підтвердила, що Перу перебуває на третій хвилі, і це пов'язано з кількістю інфекцій, які країна мала за останні тижні. У випадку госпіталізованих пацієнтів було встановлено, що всього 1393 госпіталізованих пацієнтів через COVID-19.

Для пацієнтів з критичним здоров'ям показник становить 509 в цілому. Вони знаходяться у відділенні інтенсивної терапії (інтенсивної терапії) з механічною вентиляцією.

Крім того, у звіті, виданому офіційним органом охорони здоров'я , підтверджено, що на сьогоднішній день існує 3 мільйони 576, 470 людей, які подолали хворобу та були виписали з медичної допомоги в медичному закладі або завершили період домашньої ізоляції.

Ще одна цифра, яку слід враховувати, - це кількість людей, які були виписані минулого четверга, яка загалом 121.

СМЕРТЬЧЕРЕЗ COVID-19

Кількість смертей в країні на сьогоднішній день становить 212 050, і, незважаючи на кількість смертей, за підрахунками, ця третя хвиля не призведе до масових смертей і залишиться лише в зараження; однак, ми не повинні підпускати охорону і продовжувати заходи охорони здоров'я, щоб уникнути зараження.

Оновленнящодо вакцинації проти COVID-19 в Перу

За даними MINSA, станом на 17:59 25 березня 2022 року було застосовано загалом 66′436′481 доз, застосованих проти COVID-19.

Така ситуація з вакцинацією проти #COVID19 в Перу до 17:59 25 березня.





Однак 12′089′500 щеплені дозою підсилювача, що призводить до збільшення кількості бустерних доз у вразливого населення на 69,40%.

Ці цифри показують, що 43,3 відсотка загальної популяції щеплені бустерними дозами.

ПРОДОВЖУЙТЕЧИТАТИ



