Конгрес: Лава Avanza País прагне скасувати указ, що регулює послуги аутсорсингу

25 березня банк Avanza País представив законопроект про скасування норм права та законодавчого указу регулювання послуг аутсорсингу , запропонованих Міністерством праці та сприяння зайнятості. Цьому підняв і сприяв міністр сектору Бессі Чавес.

Законопроект 1522/2021-ЦР. У ньому згадується, що конгресменами, які підписалися на ініціативу, є Патрісія Чірінос, Росселлі Амуруз Дуланто та Алехандро Енріке Каберо. З іншого боку, він містить підписи конгресменів Хосе Даніеля Вільямса Сапата, Алехандро Енріке Каберо, Діани Кароліни Гонсалес, Патрісії Чирінос, Джессіки Рореллі Амаруса Дуланто та Адріани Тудели.

ЩОТАКЕ ВИЩИЙ УКАЗ, ЩО ОБМЕЖУЄ ЗАКОН ПРО ТРЕТИАРИЗАЦІЮ ПОСЛУГ?

Закон 29245, в редакції Законодавчого указу 1038, регламентує аутсорсингові послуги. Це означає, що в ньому викладені випадки, в яких відповідає аутсорсинг послуг, вимоги, права та обов'язки материнської компанії та третьої сторони компанії. Вінтакож вказує на штрафні санкціїу випадках денатурації цих господарських договорів.

Таким чином, що робить цей постанова (ДС 001-2022-TR), видана Урядом 24 лютого 2022 року, полягаєв обмежуванні аутсорсингу в конкретних кейси: для «основних підприємств, працівники яких підпорядковуються трудовому режиму приватної діяльності, які здійснюють аутсорсинг спеціалізованої діяльності або робіт, що входять до їх основної діяльності, за умови, що це відбувається при безперервному переміщенні працівників з аутсорсингових підприємств на свої робочі місця або операції ».

Крім того, він визначає випадки, коли аутсорсинг спотворюється, зміст договорів; визначено такі поняття, як «спеціалізована діяльність чи роботи», «ядро бізнесу» та затверджено Положення Закону 29245.

ВОНИВВАЖАЮТЬ ЙОГО НЕКОНСТИТУЦІЙНИМ

У той же день, коли був опублікований указ, Торгово-промислова палата Ліми (CCL) повідомила, що обмежує і обмежує аутсорсинг послуг. Це охарактеризувало його як грубе порушення принципу нормативної ієрархії, передбаченого Політичною конституцією Перу.

«DS 001-2022-TR, який ми ставимо під сумнів, передбачає,що діяльність, яка має як свій об'єкт ядром бізнесу, про який йдеться в корпоративній меті компанії , не може бути передана на аутсорсинг , що дозволяє 180 днів для контрактів, вже укладених, щоб відповідати новим правила, накладені Міністерством праці та сприяння зайнятості, інакше працівники аутсорсингової компанії будуть переведені до фонду оплати праці основної компанії», - пояснили CCL.

Вона також зазначила, що їх здивувало одностороннє рішення, оскільки на спеціальній сесії Національної ради праці (CNT), що відбулася 28 січня, представники профспілкових федерацій бізнес-асоціацій та самого Мінпраці погодилися, що пропозиція міністра повинна перший перехід до Технічного робочого комітету CNT для розгляду та обговорення.

«Ми дізналися, що Міністерство економіки та фінансів висловило свою незгоду з регуляторними змінами щодо аутсорсингу послуг, запропонованих міністром Бецсі Чавесом, незважаючи на це, в односторонньому та односторонньому порядку, пропозиція була схвалена Головуванням Ради Міністрів (PCM) на прохання міністра» , - повідомили в ЦКЛ.

Установа також заявила, що правила, які повинні враховуватися компаніями, які укладають договори аутсорсингу, вже передбачені Законом 29245, і не можуть бути обмежені або обмежені простими нормативними актами.

«Цей довільний факт мотивуватиме зацікавлені компанії подавати народні вимоги до дій перед судовою владою, враховуючи явну неконституційність відповідного указу»,- попередив союз.