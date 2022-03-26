Зіткнення і червоні прапори - ризики для Чеко Переса в Гран-прі Саудівської Аравії

Отримавши історичну кваліфікацію на Гран-прі Саудівської Аравії у своєму виданні 2022 року, Серхіо Переспочне верхня позиція в сітці для недільних перегонів. На трасі Джидда , який характеризувався як не спеціально ідеальний для перевитрати (цього року це його друге місце в календарі), ризики для мексиканського вершника пов'язані з постійними аваріями , які відбуваються між вузькими стінами та межами траси.

Наприклад, сеанс дня. Діяльність була перервана двічі через наявність червоних прапорів в результаті зіткнень Ніколаса Латіфі де Вільямс і Міка Шумахера де Хааса. Канадець під час першого кварталу та німець у другому кварталі. Останній з дуже сильним ударом , який породив значну невизначеність щодо його самопочуття. Його самопочуття остаточно підтвердилося, але його довелося доставити в лікарню для подальших оглядів.

Трек Джидда відзначає свій другий рік у календарі Формули-1. Швидкісні кола та стіни як межі означали, що гонщики приділяють особливу увагу та увагу у розвитку кіл. СамЧеко не раз говорив, що ці вихідні - один із найскладніших, який має сезон вищої категорії автоспорту.

Мік Шумахера в 2 кварталі кваліфікації на Гран-прі Саудівської Аравії. Фото: @F1

У 2021 році 32-річному мексиканському водієві довелося покинути Гран-прі після того, як знявся в зіткненням з іншим автомобілем на коліні 15 гонок, через обмежений простір та скупченість, яка була породжена відразу після перезапуску гонки (також через іншу аварію). Шкода RB16B не дозволила йому продовжувати те, що було передостаннім раундом сезону.

Що стосується прямих наслідків, то це означало відійти від боротьби за третє місце на чемпіонаті світу, яке він тримав в той час з фінським Вальттері Боттасом де Мерседесом. Результат закінчився тим, що тепер колишній товариш по команді Гамільтона на третьому місці в гонці. Гран-прі виграв Льюїс і на другому місці опинився Макс Верстаппен.

«Гонка минулого сезону була божевільною, це дуже вимоглива схема, і це буде тим більше з новими автомобілями. На жаль, я не закінчив гонку в 2021 році, тому хочу зробити чисту гонку і показати весь потенціал цього автомобіля», - сказав Перес до реалізації нинішнього Гран-прі.

Серхіо Перес залишився аналізуючи зіткнення, яке залишило його поза GP Саудівської Аравії в 2021 році. (Фото: Твіттер/ @F1)

Те, що Перес зробив цієї суботи, 26 березня увійде в історію не тільки в його професійній кар'єрі, але і в мексиканському спорті. Його початок з передньої частини сітки для гонки буде представляти перший раз, коли водій ацтеків робить це.

El Tapatio зупинив таймер на 1:28 ,200, всього на 0.025 секунди швидше, ніж Чарльз Леклерк Феррарі, який зайняв друге місце. Карлос Сайнц-молодший завершив подіум після перетину фінішу 0.202 пізніше.

«Це зайняло у мене пару гонок. Це було дивно. Яможу зробити тисячу кіл, і не думаю, що можу перемогти те, що я зробив, це було захоплююче. Мине очікували багато в порівнянні з Ferraris, ми не зосереджувалися на гонці, але сподіваємося продовжити цей шлях завтра», - сказав він наприкінці дня.

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