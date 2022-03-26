Захист Карлоса Маттоса оскаржить прокурорів у справі

З цієї п'ятниці, 25 березня, у бізнесмена Карлоса Маттоса з'явилася нова команда юристів. Першим кроком, який буде зроблений на захист колишнього законного представника Hyundai, буде оскарження прокурорам, які проводять розслідування проти його підзахисного, за хабарі мільйонерів , які він заплатив суддям Республіки, щоб отримати вигоду від судових рішень.

Адвокат Омар Хуан Карлос Суарес, захисник Маттоса, оголосив, що оскаржить прокурорів Даніеля Ернандеса та Альваро Бетанкур, на тій підставі, що жодних гарантій процесу не пропонується після того, як стало відомо, що проти семи осіб, які будуть проведені нове розслідування брав участь у переговорах з розчарованими предомовленостями.

Цим кроком Маттос припинить судовий процес проти нього, ставлення, попереджене Франсиско Бернате, представником жертв, який у цьому випадку є судовою гілкою, оскільки, за його рахунками, процес виключить у жовтні, а збиток у такому випадку буде непоправним.

Важливо врятувати, щоб прокурор відкрив два розслідування проти Маттоса. Перший - це той, який висувається в суді 30 за виплату хабарів колишньому судді Рейнальдо Уертасу, який був звільнений Національною комісією з питань судової дисципліни протягом 15 років, за кіберзлочинність та хабарництво.

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Крім того, Маттос розслідується перед 11-м Судом знань за злочин хабарництва за підкуп колишнього цивільного судді Лігії дель Кармен Ернандес, яка була засуджена Судом до 25 місяців та 18 днів, щоб винестирішення на його користь та забезпечити право власності на права розповсюдження бренду Hyundai. Цей процес призначають, за словами Берната, 18 квітня 2023 року.

Слід зазначити, що бізнесмен досліджувався з 2016 року, коли головний офіс Hyundai в Кореї розірвав відносини через 25 років з автомобільною компанією в Колумбії, представником якої він був її представником на національній території. Бізнесмен взяв на себе юридичну битву, в якій незабаром було попереджено порушення, що він сам підтвердив на громадських слуханнях цього року після екстрадиції з Іспанії.

Для прокуратури дія бізнесмена не мала іншої мети, як направити позов, поданий Hyundai Colombia Automotriz S.A. проти Hyundai Motor Company Республіки Корея до конкретної фірми і таким чином затягувати справу далі.

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Судовий процес Маттоса почався, коли він проживав в Іспанії. Бізнесменкілька років пробув в європейській країні, тому що він має громадянство тієї країни. Однакце не стало перешкодою для того, щоб Офіс прокуратури рухався вперед зі своїм слідчим процесом. Колишнього представника Hyundai в Колумбії не один раз запрошувала колумбійська система правосуддя. Влада навіть попросила провести віртуальні слухання, але він так і не з'являвся, тому обвинувачення вирішило рухатися вперед за допомогою справи.

Зі свого боку, адвокат Суарес сказав, що інтерес Карлоса Маттоса полягає в тому, що процес повинен бути завершений якнайшвидше і що він більше не повинен затримуватися, але він відчуває, що не буде гарантій для розслідування, яке буде проведено найближчим часом. Він також зазначив, що його клієнт має намір визнати свою відповідальність у розслідуванні Hyundai і що економічне відновлення буде здійснено, і тому Маттос отримає зменшення вироку.

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