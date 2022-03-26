Бразилія: Дочка колишнього президента Мішеля Темера повідомила, що її зґвалтували

Лучіана Темер, старша дочка колишнього президента Бразилії Майкла Темера (20016-2018), виявила цієї суботи, що роки тому її зґвалтували після збройного пограбування, але зазначила, що вона ніколи нічого не говорила, боячись викрити себе та свою сім'ю.

«Мені було 27 років, янещодавно залишив посаду комісара в жіночому поліцейському відділенні, і найприроднішим у світі було б подати скаргу, але я цього не зробив», - сказав Темер під час інтерв'ю з платформою Mina, пов'язаною з Інтернет-провайдером УОЛ.

«Я думав, що вони ніколи цього не знайдуть, тому я сказав собі:» Чому викрити себе? «Наче мене викрив той факт, що я став жертвою сексуального насильства», - додав він.

Утой час адвокат, зараз 53 роки, лише виявив трагічну подію чоловікові і сестрам, а згодом і дітям, тому факти були відомі лише в дуже закритому сімейному середовищі, яке вона сьогодні вважає «дурною».

«Сексуальне насильство пронизує наше суспільство. Це єдиний злочин, в якому потерпілому соромно постраждати, що абсурдно», - сказав він.

Лучіана Темер, яка сьогодні керує фундаментом, який допомагає дітям та підліткам жертвам сексуальної експлуатації, вважає важливим, щоб повідомлялося про такі випадки, оскільки мовчання «увічнює» ці зловживання.

«Нам потрібно поговорити, щоб з'ясувати, що ми не самотні. Поки ми не порушимо мовчання, ця реальність залишиться», - сказав він.

За даними Бразильського форуму громадської безпеки, у 2021 році в Бразилії було зґвалтовано щонайменше 56 098 жінок, що на 3,7% більше порівняно з 2020 роком, що означає, що кожні 10 хвилин жінка піддавалася сексуальному насильству.

Лучіана Темер - старша дочка колишнього президента Бразилії Мішеля Темера (Reuters/Ueslei Marcelino/Файл фото)

Адвокат є найстарішим з п'яти дітей колишнього президента Темера, який вступив на посаду глави бразильської держави в серпні 2016 року після звільнення Ділми Руссефф, звинуваченої у передбачуваних фінансових порушеннях для зміни публічних рахунків у процесі імпічменту.

Зінформацією від EFE

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