Суки, вовки і банди «відправляють своїх малюків» в розплідник

Crías de lobo mexicano nacidos en el zoológico de Chapultepec, Ciudad de México. Junio 11, 2021. Foto: Karina Hernández / Infobae

Багато років тому, і особливо у дуже ізольованих народів сучасного світу та без спілкування чи ресурсів, деякі жінки, з сильним психічним відбитком материнського бажання, могли пройти «психологічну вагітність» , яка відбувається, коли ця жінка думає, що вагітна, насправді будучи вагітною, представляючи симптоми і об'єктивні ознаки, властиві вагітності.

Психологічна вагітність або « привидна вагітність» є однією з найбільш обговорюваних умов у галузі психології. Вважається дивним синдромом через його низьку поширеність, яка становить приблизно 0,005% вагітних жінок. В даний час у людини УЗД вчасно, може зіпсувати будь-яку фантазію вагітності.

Той, хто живе з собакою, а точніше з собакою, знає про існування подібного явища з ознаками вагітності, яке настає через два місяці після закінчення кожного безплідного тепла. Така«психологічна вагітність» у собаки не є ні вагітністю, ні психологічною.

Цене «вагітність» , тому що у світі тварин, коли ми хочемо визначити стан вагітності, ми прямо говоримо про вагітність. Такожце не «психологічний» , оскільки така кваліфікація означатиме попереднє знання собаки про її силу зачати та породжувати вагітність, що не є раціонально занадто можливим.

Собаки, які є не що інше, як цивілізовані вовки, витончені нащадки тих вовків, які входять в тепло раз на рік і які, сподіваємось і в хороший рік завагітніють і досягають щасливих пологів раз на рік (REUTERS)

Правда полягає в тому, що це явище, часто вважається хворобою, не є хворобою, а фізіологічним процесом, абсолютно нормальною картиною, яку переживають всі самки собак, коли вони не вагітні.

Собаки, які є не що інше, як цивілізовані вовки, витончені нащадки тих вовків, які входять до спеки раз на рік і які, сподіваємось, і в хороший рік завагітніють і досягають щасливих пологів раз на рік.

Вовки, які не завагітніли, через стадову поведінку через явище, яке називається біологічним альтруїзмом, зазнають гормональних і, отже, фізичних змін, подібних до вагітності, живіт набрякає, сиськи навантажені молоком, і за винятком невеликих відмінностей у поведінці, все відбувається так, ніби у них були цуценята, хоча насправді їх ніколи не було. Всеце робиться для того, щоб ті, у кого немає цуценят, з тих чи інших причин могли діяти солідарно і допомагати справжнім матерям, виступаючи медсестрами, у вихованні салату.

«Помилкова вагітність або псевдоцієз» зустрічається у всіх собак, які не мають потомства і є не хворобою, а фізіологічним процесом, абсолютно нормальним (REUTERS)

Ось так складається справжній «щенячий розплідник» , в якому немовлят виховують разом усі самки. І самки собак успадкували цю якість. Різницяз вовками полягає в тому, що, оскільки вони живуть не в справжньому собачому стаді,а крім того, що їх репродуктивна здатність контролюється людьми.

Це явище у собак жіночої статі називають «помилковою вагітністю або псевдоціезом», воно зустрічається у всіх собак самок, які не мають потомства і є не хворобою, а фізіологічним процесом, абсолютно нормальним. Якщоми хочемо цього уникнути, залишається два шляхи: або у собаки є теля, або ми кастрували її, і вона знову не піде в тепло, і тому вона не зможе завагітніти або мати помилкову вагітність. Отже, помилкова вагітність - це процес біологічного альтруїзму, який люди взяли за хворобу, намагаючись виправити його, а не розуміти та захоплюватися нею...

*Професор Д-р Хуан Енріке Ромеро @drromerook є ветеринарним лікарем. Спеціаліст з університетської освіти. Магістр психоімуноневроендокринології. Колишній директор лікарні школи малих тварин (UNLPAM). Професор університету кількох аргентинських університетів. Міжнародний лектор.

ПРОДОВЖУЙТЕЧИТАТИ: