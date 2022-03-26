Антауро Хумала: Шанси, що він має вийти з в'язниці або помилуватися Педро Кастільо

Antauro Humala, hermano del expresidente peruano Ollanta Humala (2011-2016). EFE/STR./Archivo

Після постанови Конституційного Суду про відновлення помилування, наданого Педро Пабло Кучинським Альберто Фуджиморі, АнтауроХумала Тассо, брат колишнього президента Олланти Хумали,ув'язнений Andahuaylazo, чи не він втратив надію незабаром вийти з в'язниціі написав листа до ЗМІ, пояснивши причини, чому він повинен бути звільнений.

У 2009 році лідер етнокату спочатку був засуджений до 25 років позбавлення волі за захоплення поліцейського відділення Андахуайласа в 2005 році, що призвело до загибелі чотирьох поліцейських. Однак його захист оскаржив вирок і досяг успіху змінити злочин кваліфікованого вбивства, в якому його звинувачували, на злочин простого вбивства. Таким чином, його вирок скоротився до 19 років, тому він повинен бути звільнений з в'язниці в січні 2024 року.

Сьогодні Антауро Хумала мав би два способи вийти з в'язниці Анкон II до 2024 року. У своєму листі до Exitosa він стверджує, що вже відбув би покарання за викуп (тюремну допомогу) через кілька місяців роботи та освіти, які він зробив у в'язниці. Інший спосіб - президент Республіки Педро Кастільо надати йому помилування, як він обіцяв у квітні 2021 року, поки він все ще балотувався на пост президента.

ДЛЯТЮРЕМНИХ ВИПЛАТ

Для Антауро Хумали« він має право на свободу за покарання, подані з викупом» і вважає, що поки що у нього є «перевищення ув'язнення на шість місяців». «Я, отже, викрадена людина з держави через MINJUS/INPE», - сказав він.

Infobae поспілкувався з адвокатомВолодимиром Паділлою Алегре, членом Padilla & Chang Abogados, який пояснив, що, як правило, «кожен, хто засуджений за злочин, повинен відбувати покарання », до якого він був засуджений. Однак він вказав, що «метою покарання є ресоціалізація». Тому, якщо вдасться довести, що за минулий час він досяг мети вироку, його можна було б звільнити раніше.

Незважаючи на це, він дав зрозуміти, що відбування покарання (за менший час, ніж диктує вирок) - це влада судді, а не право засудженої особи.

«Можна працювати або вчитися (всередині в'язниці), але повідомлення комісії, яка оцінює всередині в'язниці, можуть бути негативними. Тобтови, можливо, працювали, але у вас, наприклад, конфлікти адаптації і залишаєтеся ризиком», - пояснив він.

«Справа не в тому, щоб продати свою роботу на свободу, важливо те, що ви переспілкуєтеся. Освіта і робота - це засіб для цього», - додав він.

Він зазначив, що існують злочини, такі як організована злочинність, які не включають тюремні виплати і що відповідальним за атестацію ресоціалізації ув'язненого є багатопрофільною технічною командою INPE (з психологами, соціальними працівниками тощо), яка готує звіт, на який йдеться суддя, який вирішить, застосовувати допомогу, яка могла б звільнити ув'язнену особу.

ІПОМИЛУВАННЯ?

Хоча, як кандидат, Педро Кастільопообіцяв, що помилуватиме Антауро Хумалу; у вересні 2021 року його тодішній міністр юстиції, АнібалТоррес запевнив, що помилування етнохацеристського лідера не буде життєздатним ,оскільки злочин, за який він засуджений, не дозволить йому доступ до президентської благодаті.

«Згідно із законом, за злочин, за який він засуджений, не представляється можливим. Можливо, ця кампанія пропонувалася, можливо, це був намір, але тепер ми повинні подивитися на конституційну та правову можливість цієї ситуації », - сказав Торрес у той час.

У зв'язку з цим адвокат Володимир Паділья нагадав, що «помилування - це президентський факультет, відставання від монархії, коли цар, всемогутній, визначив, хто дав свободу ».

Однак він вважав, що, хоча юридично це президентська влада, глава держави не може ігнорувати міжнародне право , яке стверджує, наприклад, що злочини проти людяності не можуть бути враховані для президентської благодаті.

Він додав, що найбільш прийнятим помилуванням в доктрині є те, що дане з гуманітарних причин, коли ув'язнена людина невиліковно хвора.

З цієї причини у випадку з Антауро Хумали, який не скоїв злочин проти людства, він міг би отримати помилування, якщо йому показано, що він страждає від термінальної хвороби, але «не як політична прихильність».

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