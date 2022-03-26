AMLO планує використовувати «міст-привид» в Куернаваці: «Це не буде пам'ятник корупції»

Під час візиту до штату Морелос президент Андрес Мануель Лопес Обрадор ( AMLO ) розповів про свої плани реабілітувати «сумнозвісний міст Апатлако» та можливе будівництво 2000 будинків Infonavit в цьому районі, оскільки «це не буде пам'ятником корупції ».

У трихвилинному відео з 37 секундами AMLO пояснив свої наміри використовувати «міст-привид», як називав його президент, розташований на кордоні Темікско та Куернавака , оскільки, за його словами, він нікуди не веде .

Робота розпочалася в 2011 році в шестирічному терміні Феліпе Кальдероназ заохоченням тодішнього губернатора Грако Раміреса в рамках плану з'єднати важливі частини міст з основними коридорами. Однак, за даними ЗМІ Морелос, дорога веде до безлюдного пагорба.

Після проблем продовження роботи та підвищення цін було додано, що в 2014 році, за даними газети El Diario de Morelos, Вищий аудит Федерації запевнив, що ні права на шлях, ні дослідження прояву навколишнього середовища не доступні.

Відео президента Андреса Мануеля Лопеса Обрадора (фото: Twitter/ @lopezobrador_)

У 2017 році, протягом шестирічного терміну Енріке Пенья Ньєто, роботу прагнули продовжити, але вони не продовжувалися. У 2020 та 2021 роках також були згадані плани дійти до свого висновку, але вони так і не були реалізовані.

Аналогічно було підготовлено петицію в 2019 році через Change.org про активацію Мосту, оскільки, незважаючи на те, що його можна було використовувати, «його ніхто не ввімкнув на користь, оскільки він нікуди не веде».

«Це міст, який був побудований для з'єднання частини шосе Куернавака з Акапулько, до шосе дель Соль, з цим районом Куернавака», - сказав президент у відео.

Згідно з тим, що сказав AMLO, розділ був побудований на основі угоди з агентством нерухомості Casas GEO, яке «розбило агентство нерухомості і міст залишився».

AMLO віддав свій ранок зі штату Морелос (Фото: Куартоскуро)

Він уточнив, що нікуди не веде, «він не спілкується з людьми, тому що немає житла», - сказав головний виконавчий директор, який знаходився на мосту. Він запевнив, що робота коштувала близько 600 мільйонів песо «за офіційними даними», - сказав він.

Він продовжував говорити, що це були державні гроші, «тоді ми збираємось надати користь і сенс цій роботі, тому що це було б неефективністю залишити це при цьому. Якпам'ятник корупції».

Для цього він запевнив, що в цьому районі слід додати спорт і житло. «Він був розрахований на 40 тисяч будинків», але він був нежиттєздатним через відсутність води в місті. «Ми повинні дбати про воду та інші ресурси, які є важливими».

Будівництво мосту почалося в шестирічному терміні Кальдерона і тривало в тому, що Пенья Ньєто, але він не вступив в експлуатацію (EFE/Естебан Біба/Архів)

Він говорив про розміщення щонайменше 2000 будинків , коли питання були вирішені з банком, тому що земля залишилася в його розпорядженні; «Це план», - підсумував Лопес Обрадор.

Через публікацію відео президента критикували кілька користувачів соціальної мережі, які прокоментували, що він повинен зосередитися на тому, щоб закінчити роботи свого уряду.

«Спочатку закінчите те, що ви поставили з брехнею, і опублікували контракти та витрати на вашу непридатну роботу», - прокоментував один користувач у Twitter, посилаючись на міжнародний аеропорт Феліпе Анджелес (AIFA).

Інший написав «Президент @lopezobrador_, я пропоную почати з найбільшого розкрадання та незавершеного проекту на його інавгурації AIFA». Були й ті, хто аплодував ініціативі, підносячи, що «Завжди фіксуючи хрень незавершених робіт, залишених жалюгідною опозицією».

ПРОДОВЖУЙТЕЧИТАТИ: