Нібито фемініцид впав з Атени, 13-річної дівчини, вбитої в Есатересі

Муніципальнаполіція в Есатересі заарештувала передбачуване фемініциднеповнолітнього в штаті Мексика.

Події відбулися 6 березня в муніципалітеті суб'єкта господарювання в житловому підрозділі Fovisste Хосе Марія Морелос та Павон. Відповідальну особу ідентифікували як Хосе Мануель «N».

Мешканцями житлового підрозділу були ті, хто знайшов тіло неповнолітньої Афіни, і розгорнув кілька пошукових груп, щоб знайти відповідальну особу, яка втекла з місця.

Тіло неповнолітнього було знайдено за будівлею 92, поблизу де мешала потерпіла. Згідно з початковими повідомленнями влади, дівчину, як повідомляється, вбили того ж дня, коли сусіди знайшли її тіло.

Їївостаннє бачили того дня, коли вона покинула квартиру, де жила о 17:00 через дві години, мешканці підрозділуповідомили, що її побив чоловік , тож вони повідомили владу.

Дівчину вбили на дитячому майданчику Unity (фото: спец.)

У зв'язку з цим мер Екатепека Фернандо Вільчисрозмістив у своїх соціальних мережах відео, в якому привітав владу із арештом передбачуваного винуватця, який, за словамисвідків, втік, стрибнувши по дахах навколишніх будівель.

«Я хочу привітати елементи, спеціальну команду, якій було доручено це завдання, щоб мати можливість захопити цю тему, пов'язану з цим вбивством, або, ймовірно, несе відповідальність за злочин вбивства», - сказав Вільхіс.

Згідно з повідомленнями, Хосе Мануель «N» був заарештований вдень 25 березня в колонії Гваделупе Вікторія за нібито напад на кількох людей з вогнепальною зброєю.

Слідом за цими інцидентами та доносом жителів колонії поліція встановила операцію по їх розташуванню та побоювання.

Вільхістакож підкреслив свою прихильність продовжувати об'єднувати зусилля з владою для підтримки безпеки в суб'єкті господарювання: «Це важливе завдання, ми хотіли більше працювати над важливою координацією з різними установами. Я впевнений, що ми досягнемо цього (...) за принципом можливості показати суспільство таким, яким ми робимо».

(Фото: AP)

Так само був виданий другий ордер на арешт протиАндреса Філомено Мендоса Селіса, відомого як Серійний фемініцид Атісапан, за те, що позбавила життя Рубічели Гальєгос 20 липня 2019 року.

РубічелаГальєгос - одна з шести жертв, виявлених ДНК-тестами після виявленняпонад 4300 залишків скелета в будинку феміциду,

Хоча йому вже було вручено довічне ув'язнення, процеси продовжують виявляти ще щонайменше 19 жертв, за яких він карається.

Однак Есатерес залишається одним із муніципалітетів у всій країні з найбільшою кількістю феміцидів. З цієї причини 8 березня, Міжнародний жіночий день, в Есатересі відбулися мобілізації, щоб вимагати справедливості для жертв феміциду та гендерно зумовленого насильства в суб'єкті господарювання.

Крім того, Edomex перебуває під гендерним оповіщенням з 2015 року, оскільки лише в 2021 році в розмежуванні було зареєстровано 8 та 992 феміцидів , зареєстрованих по всій країні, у штаті Мексика Булозафіксовано 132.

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