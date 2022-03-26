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Субота 26 Березень 2022
Україна

Алехандро Марін просить стриманість у випадку, якщо Тейлор Хокінс помер від передозування

Відомий музичний журналіст виступив у своєму акаунті в Twitter

Newsroom Infobae

26 Березень 2022

Після смерті Тейлора Хокінса, барабанщика групи Foo Fighters, підтвердили, соціальні мережі говорять про можливу причину смерті і передозуванні, пов'язаної з вживанням наркотиків.

Враховуючи це, відомий музичний журналіст Алехандро Марін назвав стриманістю і написав у своєму акаунті в Twitter: «Тепер не починайте звинувачувати країну, тому що Тейлор помер у Колумбії, якщо вона померла від передозування, не будьте такими дурними».

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На даний момент відомо, що лабораторія SIJIN та дослідники переїжджають до готелю Casa Medina, де перебуває група.

Група в заяві підтвердила смерть 50-річного музиканта:

«сім'я Foo Fighters спустошена трагічною та несподіваною втратою нашого улюбленого Тейлора Хокінса. Їх музичний дух і заразний сміх будуть жити з нами вічно», - починається заява Foo Fighters. «Ми висловлюємо співчуття його дружині, дітям та родичам, і просимо, щоб їх приватне життя ставилося з максимальною повагою в цей неймовірно важкий час».

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