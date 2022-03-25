Зеленський розгляне чесноти та недоліки кожної країни ЄС в умовах кризи

Міжнародна редакція, 25 березня Президент України Володомир Зеленський є ключовим гравцем у захисті України та моралі її громадян також через його виступи через соціальні мережі, а також перед сановниками та парламентами по всьому світу. Завжди одягнений у армійську зелену футболку, Зеленський мав чесноту знайти правильне повідомлення для кожного форуму, як він знову продемонстрував сьогодні вранці, коли виступав на відеоконференції перед лідерами ЄС, зустрічаючись у Брюсселі. Він сказав їм, що санкції проти Росії настали «трохи пізно», хоча він закінчив свою промову тим, що його країна «вірить в Євросоюз». «Ви затвердили санкції. Ми вдячні. Це потужні сходинки. Але це було трохи пізно. Бо якби це було превентивним, Росія б не пішла на війну», - сказав Зеленський главам держав і урядів Євросоюзу. Після місяця вторгнення Зеленський надіслав ЄС чітке повідомлення: «За цей місяць ви порівняли ці світи. Ви бачили, хто чого вартий. І ви побачили, що Україна має бути в ЄС найближчим часом». Але новинкою виступу Зеленського є огляд, який він приділив кожній країні ЄС, з особливою увагою до Угорщини, прем'єр-міністр якої Віктор Орбан попросив згадати трагічні моменти в його житті і вирішити, з ким він є: Орбан і пам'ятник взуття в Будапешті «Угорщина... Я хочу зупинитися тут і бути чесним. Раз і назавжди. Ви повинні вирішити, з ким ви. Ви суверенна держава. Я був у Будапешті. Я люблю твоє місто. Я був багато разів, дуже красивим і дуже гостинним містом. І люди теж. У вас були трагічні моменти у вашому житті. Я відвідав їх променад. Я бачив цей меморіал... Взуття на березі Дунаю. Про масове вбивство. Я був там зі своєю родиною». «Слухайте, Віктор, знаєте, що відбувається в Маріуполі?» Зеленський запитує його. «Будь ласка, якщо можете, вирушайте на свій дощатий настил. Подивіться на ці черевики. Ви побачите, як масові вбивства можуть повторитися в сучасному світі. І це те, що робить Росія. Та ж взуття. У Маріуполі такі ж люди. Дорослі і діти. Бабусі і дідусі І їх тисячі. І ці тисячі пішли», - продовжує він. «А ви сумніваєтеся, вводити санкції чи ні? А ви сумніваєтеся, пропускати зброю чи ні? А ви сумніваєтеся, торгувати з Росією чи ні? Немає часу вагатися. Настав час визначитися зараз. Ми віримо в вас. Нам потрібна ваша підтримка. Ми віримо у ваших людей». Пам'ятник взуттю в Будапешті розташований на краю Дунаю. Це художній твір, який має на меті згадати про варварство, яке відбувалося в місті під час Другої світової війни. Євреїв Будапештського гетто зав'язували парами, а після розстрілу одного з них кинули в річку. Ряд взуття покликаний нагадувати цим людям, ніби вони не зникли, ніби їх взуття все ще чекала, коли їхні господарі знову вийдуть з води після прийняття ванни. А решта країн... для Зеленського «Литва з нами» «Латвія з нами» «Естонія з нами» «Польща з нами» «Франція - Еммануель, я дійсно думаю, що він з нами» «Словенія з нами» «Словаччина - ти з нами» «Чехія з нами» «Румунія знає, що таке гідність і буде з нами у відповідальний момент» «Болгарія з нами» «Греція, я думаю, з нами» «Німеччина... трохи пізно». «Ми віримо, що Німеччина також буде з нами у відповідальний момент» «Португалія, ну майже...» «Хорватія з нами» «Швеція: жовтий і синій завжди повинні бути разом» «Фінляндія, я знаю, що ти з нами» «Голландія раціональна, тому ми знайдемо спільну мову» «Мальта, я думаю, ми зробимо це» «Данія, я думаю, ми зробимо це» «Люксембург, ми розуміємо один одного» «Кіпр, я дійсно думаю, що ти з нами» «Італія, дякую за вашу підтримку» «Іспанія: знайдемо спільну мову» «Бельгія: знайдемо аргументи» «Австрія разом з українцями — це можливість для вас. Я в цьому впевнена». «Ірландія - ну, майже». НАЧАЛЬНИК Int-lab/ah (фото) (відео)